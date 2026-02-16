Японская камышовка угуису – символ весны

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

Пение японской камышовки возвещает о приходе весны.

Вестник весны

Камышовка угуису, считающаяся в японской традиции предвестницей весны, известна своим характерным пением хо-хо-кэ-кё. Эта песня в японской поэзии называется словом хацунэ (первые звуки), это сезонное слово киго, то есть слово, связанное с определённым временем года, используемое в поэзии жанров хайку и вака, а также в чайной церемонии для обозначения в данном случае весны. Хотя угуису редко показывается людям, предпочитая оставаться скрытой среди деревьев, её чистый голос сигнализирует о её присутствии.

Эта птица связана с культурой и другим образом – помёт угуису является, пожалуй, одним из самых необычных косметических средств в истории, – в старину его использовали гейши и актёры Кабуки для удаления белого грима и очищения кожи. Существуют также особые виды «поющих» деревянных полов угуисубари, которые издают скрипучий звук, напоминающий голос птицы, предупреждая о проникновении посторонних в комнате. Известные примеры таких полов можно увидеть в замке Нидзё в Киото. Иногда их называют «соловьиными полами».

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме