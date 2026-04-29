«Три божественных предмета»: регалии императоров Японии

«Три божественных предмета» – зеркало, меч и изогнутая яшма магатама – упоминаются в древних хрониках как дары богов.

Легенды о происхождении регалий

Императорские регалии Японии, также известные как «три божественных предмета» сансю-но дзинги, – это зеркало Ята-но кагами, меч Кусанаги-но цуруги и изогнутая каплеобразная драгоценность Ясакани-но магатама. Согласно легенде, род императоров Японии происходит от богини солнца Аматэрасу; зеркало и драгоценность фигурируют в мифе о том, как она спряталась в пещере, и другие боги её выманивали, чтобы вернуть свет на небеса; они повесили на дерево зеркало, Аматэрасу была обманута, увидев своё зеркальное отражение, и покинула пещеру. Что касается меча, то его обнаружил Сусаноо, брат Аматэрасу, в теле сражённого им гигантского змея, и позже преподнёс меч ей.

Поскольку эти предметы считаются особо священными, их никогда не выставляют на обозрение. Во время церемонии наследования престола в 2019 году, когда император Нарухито сменил своего отца Акихито, меч и драгоценность появлялись на связанных с этим церемониях, но находились в шкатулках. Информация об этих предметах окружена покровом тайны, и неизвестно, когда эти предметы заменяли на протяжении веков. Говорят, что зеркало хранится в святилище Исэ, меч – в святилище Ацута в городе Нагоя, а драгоценность – в императорском дворце в Токио.



Священный меч и драгоценность в шкатулках использовались во время церемоний ритуала наследования престола, когда наследный принц Нарухито (справа) принял титул императора 1 мая 2019 года (© Jiji; фото из пула)

