Истории из «Записей о деяниях древности» (Кодзики)
Богиня Солнца Аматэрасу и Небесная пещера
Ярость Сусаноо
Когда бог Идзанаги приказал своему сыну Сусаноо отправиться в изгнание, Сусаноо сказал, что попрощается со своей сестрой Аматэрасу, прежде чем уйти. Когда он вознёсся на небеса, чтобы сделать это, горы и реки зарычали, а земля задрожала.
«Ничего хорошего из этого не выйдет, – сказала Аматерасу. – Возможно, он замышляет захватить мои земли». Она распустила волосы и завязала их заново по-мужски, в две петли по бокам головы, а затем обмотала длинные нити бусин магатама вокруг волос и рук. Облачение завершили два больших колчана, бамбуковые наручи и могучий лук. Когда она топнула ногой, земля разлетелась, словно мелкий снег, и тогда богиня спросила брата: «Зачем ты сюда пришёл?».
«У меня нет злых намерений», – сказал Сусаноо, объясняя, что он лишь хотел попрощаться перед изгнанием.
«Откуда я могу знать, что твое сердце чисто?» – спросила Аматэрасу.
«Давайте поклянемся и родим детей».
Они вдвоём стояли на противоположных берегах небесной реки Ясунокава, Небесной Спокойной реки, и каждый из них произнёс свою клятву. Аматэрасу потребовала у Сусаноо отдать ей свой длинный меч, а сама разломила его на три части, которые затем ополоснула в небесном колодце. После этого она разжевала эти части и выплюнула их, и они превратились в трёх богинь.
Затем Сусаноо взял нитки бус Аматэрасу с её волос и рук, промыл, разжевал и выплюнул, создав пять богов-мужчин.
Аматэрасу сказала: «Эти пять богов произошли из моих вещей, поэтому они мои дети. Три богини произошли из твоих вещей, поэтому они твои».
«Это доказывает чистоту моих помыслов, – сказал Сусаноо. – Все мои дети – нежные девочки. Я победил!». В своём триумфе он снёс межи на полях и засыпал оросительные канавы, а также испражнился в покоях, где проходила первая трапеза в честь урожая, и разбросал экскременты. Даже после этого Аматерасу оправдала его, сказав, что он, должно быть, просто блевал спьяну, а поля разорил потому, что ему было жаль, что землю употребили на сооружения.
Но Сусаноо стал вести себя ещё более возмутительно. Когда Аматэрасу находилась в священном ткацком зале, он проделал дыру в потолке и бросил внутрь освежёванного пегого жеребенка. Ткачихи были так потрясены, что укололи себя челноками в тайные места и умерли.
Небесная пещера
Аматерасу испугалась и убежала в Ама-но ивая, Небесную Скальную пещеру, запершись внутри. Небеса погрузились во тьму, и вскоре мир заполнили вопли божеств, похожие на жужжание мух. Бедствия сменяли друг друга.
Множество божеств собралось на берегах Амэ-но-ясу-но кава, Небесной Спокойной реки, чтобы посмотреть, что можно сделать. Они призвали бога мудрости поразмыслить. Боги собрали петухов, долго кукарекающих, и заставили их кричать, сделали огромное зеркало и нити из бусин магатама. Они призвали божеств Коянэ и Футодама совершить гадание с помощью лопаточной кости оленя и небесного дерева. Они вырвали священное дерево сакаки с корнями и повесили бусины на его верхние ветви, зеркало на средние ветви, а полоски белой бумаги и синей конопли на нижние ветви.
Футодама преподнесла эти предметы, а Коянэ прочитала молитвы. Могучий бог Амэ-но-тадзикара-о-но микото – Небесный Бог-Муж Могучих Рук затаился у входа в пещеру. Богиня Удзумэ обвязала рукава и голову лианами и держала в руках шелестящую бамбуковую ветку. Она опрокинула перед пещерой пустую бадью, топнула ногой и впала в неистовство, обнажив грудь и стянув юбку ниже гениталий. Все собравшиеся боги разразились смехом.
Заподозрив неладное, Аматэрасу приоткрыла дверь пещеры. «Я ведь здесь, Небеса погружены во тьму, так почему же Удзумэ поёт и танцует, и почему все боги смеются?».
«Мы нашли божество лучше тебя, – сказала Удзумэ, – и поэтому мы смеёмся и танцуем». Коянэ и Футодама показали Аматерасу зеркало. Ещё больше смущённая увиденным, Аматэрасу выглянула наружу и немного высунулась из пещеры, когда скрывавшийся там могучий бог взял её за руку и вытащил наружу.
Футодама натянула священную верёвку перед входом в пещеру, сказав: «Ты не можешь зайти сюда снова».
Когда Аматэрасу явилась из пещеры, Небеса вновь озарил её свет.
Текст Ричарда Медхарста, основанный на рассказах «Записей о деяниях древности» (Кодзики)
Иллюстрации: © Стюарт Эйр
