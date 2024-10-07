Идзанаги и Идзанами: миф о сотворении Японии

Истории из «Записей о деяниях древности» (Кодзики)
Идзанаги и Идзанами: миф о сотворении ЯпонииКультура История
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Первый остров
После появления неба и земли младшие из божеств, Идзанаги и Идзанами, получили от небесных богов приказ завершить сотворение земли. Они вдвоём встали на Небесном Плавучем Мосту (здесь и далее перевод согласован с переводом «Записей» Е. М. Пинус) между небом и землёй, опустили в море драгоценное копьё и стали помешивать, пока вода, капавшая с конца копья, не сгустилась в остров. Затем они спустились на созданную ими новую землю.
Здесь они построили небесный столб и просторные покои. Тогда Идзанаги спросил свою сестру Идзанами: «Как устроено твоё тело?».
«У него одно место не выросло», – ответила она.
«А у меня есть одно место, что слишком выросло. Потому, думаю я, то место, что у меня на теле слишком выросло, вставить в то место, что у тебя на теле не выросло, и родить страну. Ну как, родим?».
«Это было бы хорошо», – сказала она.
«Если так, я и ты, обойдя вокруг этого небесного столба, супружески соединимся!».
Итак, они обошли столб справа и слева, и когда они встретились, Идзанами сказала: «Поистине прекрасный юноша!».
И Идзанаги сказал: «Поистине прекрасная девушка!». Но затем он сказал ей: «Нехорошо женщине говорить первой».
И всё же они совершили брачное дело, но ребёнок, которого они родили, был подобен пиявке, и они посадили его в тростниковую лодку и пустили плыть. Следующим ребёнком был Авасима – Пенный остров, и его они тоже не сочли своим ребёнком.
Они отправились за советом к небесным богам, которые совершили гадание и сказали им: «Неправильно было, что женщина заговорила первой. Вернитесь и заново скажите».
Итак, в следующий раз Идзанаги первым сказал: «Поистине прекрасная девушка!».
И Идзанами сказала: «Поистине прекрасный юноша!».
И на этот раз их союз оказался плодотворным.
Дети богов и появление смерти
Сначала они породили Авадзисиму, а затем Сикоку и Кюсю, каждый телом один, а лица имели четыре, а затем все остальные острова Японии. И когда завершили сотворение страны, Идзанами породила божеств. Среди них были божества жилищ, морей и рек, ветра и деревьев, болот и гор, лодок и зерна.
Но потом родился огненный бог Кагуцути, который, приходя в мир, опалил лоно Идзанами. Она заболела, и из её рвоты, испражнений и мочи появились новые божества. А затем она умерла и отправилась в страну Ёми-но куни, царство мёртвых. Всего Идзанами и Идзанаги вдвоём создали четырнадцать островов и тридцать пять божеств.
Идзанаги причитал: «Возлюбленная моя жена! На одно-единственное дитя я променял тебя». Он плакал, ползая в головах у неё, ползая в ногах у неё, и из его слёз рождались новые божества. Потом он похоронил Идзанами на горе Хиба между землями Идзумо и Хахаки.
Затем разъярённый Идзанаги обнажил свой большой меч и отрубил голову Кагуцути, из-за которого умерла жена, и из крови и тела убитого огненного божества родилось ещё множество божеств. После этого Идзанаги решил последовать за Идзанами в царство мёртвых и найти её.
Текст Ричарда Медхарста, основанный на рассказах «Записей о деяниях древности» (Кодзики)
Иллюстрации: © Стюарт Эйр
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