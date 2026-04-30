Акабэко: знаменитые красные коровы из Фукусимы

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

Акабэко, игрушки в виде ярко-красных коров с покачивающимися головами, являются популярными предметами народного промысла в префектуре Фукусима.

Традиционные игрушки

Акабэко – это традиционные красные игрушечные коровы, которых делают из папье-маше в городе Айдзувакамацу в префектуре Фукусима. Сегодня они являются популярным сувениром для туристов, посещающих этот регион. Игрушка состоит из двух частей – тела с короткими ножками, и головы с длинной шеей, подвешенной на верёвочке, так что при прикосновении к голове она начинает покачиваться вверх-вниз и вперёд-назад. Название игрушки состоит из слов ака, «красный», и бэко, местное диалектное слово, означающее «корова».

Согласно одной легенде, акабэко якобы действительно появилась в регионе Айдзу (отдалённый от побережья горный район префектуры Фукусима) в IX веке, чтобы помочь в строительстве храма. Местный правитель услышал эту историю в конце XVI века и призвал ремесленников изготавливать игрушки, изображающие такую корову. Эти игрушки стали ассоциироваться с защитой от оспы, и даже сегодня акабэко считаются талисманами, приносящими удачу.

Фотография к заголовку: © Pixta

