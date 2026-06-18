Таби: традиционные японские носки с отделённым большим пальцем
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Белый цвет для торжественных случаев
Таби – это традиционные японские носки. В них разделены большой палец и остальная часть стопы, что делает их подходящими для традиционной обуви типа гэта и дзори, имеющей ремешок посередине. В старину использовались кожаные таби, но в период Эдо (1603-1868) доминирующим материалом стал хлопок. Таби могут застегиваться сзади металлическими застёжками кохадзэ, и чаще всего встречаются белые таби, которые в том числе надевают по торжественным случаям.
Существует вариант дзикатаби – это прочная обувь на резиновой подошве с характерной раздвоенной формой носка, которую носят как обычную обувь. Их часто используют строители и садовники в качестве прочной и гибкой обуви, обеспечивающей устойчивый баланс при передвижении.
Фотография к заголовку: PIXTA