Хиган: буддийский праздник равноденствия в Японии

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Праздник Хиган в Японии отмечают дважды в год – в периоды весеннего и осеннего равноденствия. Это буддийский праздник, во время которого люди отдают дань уважения своим предкам – например, посещая их могилы.

Далёкий берег

Хиган, это буддийский праздник, когда люди отдают дань уважения своим предкам. Его отмечают в периоды весеннего и осеннего равноденствия. В буддийском учении Хиган (буквально «далёкий берег») первоначально обозначал идеальное состояние, к которому человек стремится через просветление. В буддийских священных писаниях райская Чистая Земля описывается как расположенная где-то «на западе», и считается, что она к нам ближе всего тогда, когда солнце восходит строго на востоке и заходит строго на западе в дни равноденствия. Из этого возникло убеждение, что духовные практики и подношения предкам в эти дни особенно эффективны, поэтому многие люди в этот период посещают семейные могилы.

Неделя Хиган начинается за три дня до равноденствия и продолжается в течение трёх дней после него. В этот период обычно угощаются традиционными японскими сладостями ботамоти и охаги. Цветущие осенью цветы хигамбана (ликорис лучистый) ассоциирующиеся с посещением могил. Говорят, что после Хиган происходит смена сезонной погоды – после весеннего равноденствия заканчиваются холода, а после осеннего спадает летняя жара.

Фотография к заголовку: © Pixta