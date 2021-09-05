[Видео] Террасные рисовые поля Всемирного агрикультурного наследия ЮНЕСКО: Сироёнэмати, город Вадзима в префектуре Исикава

Путеводительпо Японии

В 2011 году «Горные и морские деревни Ното» стали первым комплексом объектов в Японии, зарегистрированным Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) как объект сельскохозяйственного наследия мирового значения.

На окружённом с трёх сторон морем полуострове Ното преобладает холмистая местность, есть несколько высоких гор. Здесь относительно тёплый климат из-за тёплого течения Цусима, протекающего вдоль берега. Устойчивое сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство в Ното, сохранявшиеся благодаря укладу «горных» и «морских» деревень (сатояма, сатоуми), а также традиционная сельская культура, которая поддерживалась и сохранялась во всём комплексе, стали причиной признания Ното в качестве сельскохозяйственного наследия.

На террасных рисовых полях Сироёнэ-сэммайда (город Ното, префектура Исикава), одном из известнейших объектов сатояма и сатоуми Ното, в конце августа, перед уборкой урожая, члены Общества любителей Сироёнэ-сэммайда и волонтёров проводят прополку.

Колосья риса начинают наливаться золотом, обещая вскоре богатый осенний урожай.

Видео из телепрограммы «Почему-то именно в Канадзаве… Откройте для себя Ното в провинции Кага!».

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы

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