[Видео] Террасные рисовые поля Всемирного агрикультурного наследия ЮНЕСКО: Сироёнэмати, город Вадзима в префектуре Исикава
Путеводительпо ЯпонииВидео Культура Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В 2011 году «Горные и морские деревни Ното» стали первым комплексом объектов в Японии, зарегистрированным Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) как объект сельскохозяйственного наследия мирового значения.
На окружённом с трёх сторон морем полуострове Ното преобладает холмистая местность, есть несколько высоких гор. Здесь относительно тёплый климат из-за тёплого течения Цусима, протекающего вдоль берега. Устойчивое сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство в Ното, сохранявшиеся благодаря укладу «горных» и «морских» деревень (сатояма, сатоуми), а также традиционная сельская культура, которая поддерживалась и сохранялась во всём комплексе, стали причиной признания Ното в качестве сельскохозяйственного наследия.
На террасных рисовых полях Сироёнэ-сэммайда (город Ното, префектура Исикава), одном из известнейших объектов сатояма и сатоуми Ното, в конце августа, перед уборкой урожая, члены Общества любителей Сироёнэ-сэммайда и волонтёров проводят прополку.
Колосья риса начинают наливаться золотом, обещая вскоре богатый осенний урожай.
Видео из телепрограммы «Почему-то именно в Канадзаве… Откройте для себя Ното в провинции Кага!».
Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы
Статьи по теме
- [Фото] Террасные рисовые поля: в поисках исчезающих пейзажей
- Вкуснейший рис с террасных полей
- Идеальная чашка риса
- [Видео] Старейший буддийский храм Канадзавы: огромные ворота и двухярусная колокольня
- [Видео] Набатный колокол, который никогда не звучал: храм Когандзи в Канадзаве
- [Видео] Храмовый район Тэрамати в Канадзаве: два разных квартала на одной территории
- [Видео] Храмы и старинные дома в призамковом городе: район Утацуяма в Канадзаве