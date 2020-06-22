Завтрак в деревенском отеле «Такё Абэкэ»: домашнее гостеприимство в старинном городке префектуры Симанэ

Японские завтраки

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Умэбоси

Ассорти мочёных сезонных овощей

Жареная на гриле сушеная камбала (саса-гарэй)

Яйцо всмятку (он-тамаго)

Тиримэн дзяко (сушеные маленькие сардины) с перцем сансё

Киндзандзи мисо с юдзу

Лапша из тофу в бульоне

Рисовая каша

Омою (рисовая вода)

Ассорти из трех солений

Свежие фрукты

Кёка-тя

В городе Ода, что в префектуре Симанэ, находится одно из самых сокровенных мест Японии – Ивами Гиндзан. Поезжайте на юго-запад от города Идзумо (где находится одна из древнейших святынь Японии) и, обогнув побережье Японского моря, следуйте прямо в заросшие лесом холмы. Там, в небольшой узкой долине, вы найдете живописный старинный городок Омори – национальный район-заповедник исторических зданий, являющийся частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, в центре которого находится старый серебряный рудник Ивами Гиндзан.

Деревенская гостиница «Такё Абэкэ» спряталась среди традиционных деревянных зданий, украшающих живописную главную улицу города. Этот отель в японском стиле расположился в великолепной старинной самурайской резиденции. Слово «Такё» означает «дом вдали от дома», и дом Абэкэ последовательно воплощает эту концепцию: здесь возрождают традиции домашнего гостеприимства, характерные для провинциальной жизни ушедшей эпохи. Ступив на утоптанный земляной пол у входа в гостиницу, вы не услышите стандартного «Ирассаймасэ!» Вас поприветствуют выражением, чаще используемым для членов семьи: «Окаэри-насай!», «С возвращением!».

«Такё Абэкэ» – это уникальное и гармоничное сочетание простоты и роскоши подлинного гостеприимства. Старый дом Абэ (Абэкэ), построенный в 1789 году, первоначально был возведен для Абэ Сэйбэя, чиновника-самурая, назначенного в помощь управляющему близлежащим серебряным рудником. Сам дом представляет собой гибридную постройку, сочетающую архитектуру сельского дома с монументальностью букэ-ясики (резиденции высокопоставленного самурая), где просторные комнаты с татами переходят одна в другую.



Здания на этой улице существуют с периода Эдо (1603-1868)



Вывеска в деревенском стиле идентифицирует «Такё Абэкэ» как «курасу ядо», или «домашнюю гостиницу»



Вид из палисадника



Цветущие побеги рапса приносят дуновение весны в гостиную, расположенную у входа

Власти префектуры Симанэ еще в 1975 году признали дом Абэ историческим памятником, однако долгие годы он оставался пустым и заброшенным, поскольку население города сокращалось, а местная экономика приходила в упадок. В 1998 году дом купила Мацуба Томи, владелица успешного бизнеса по производству одежды со штаб-квартирой в Омори. В течение десяти лет она кропотливо восстанавливала дом, превращая его в загородный отель со старомодной домашней едой и проживанием.

Мацуба родилась и выросла в префектуре Миэ. Несколько лет она вела жизнь типичной горожанки в Нагое, пока в 1981 году не переехала в Омори, родной город своего мужа. С тех пор ее задача – помогать реконструировать и оживлять приютивший ее дом в духе фукко сёсин, то есть, восстанавливая старое, создавать нечто новое.

Основным направлением работы Мацубы в доме Абэ была кухня. С самого начала она мечтала о традиционной японской кухне-столовой с дровяной печью камадо в старинном стиле. Она любит разжигать огонь, готовить рис старомодным способом и делиться домашней едой с посетителями, которые приходят отовсюду, чтобы собраться за большим кухонным столом. Вечером она скатывает свежеприготовленный рис в шарики мусуби; утром подает миски с горячей и ароматной рисовой кашей. Поначалу застенчивые и сдержанные, люди будто оттаивают в тепле потрескивающего очага, и не успеете вы глазом моргнуть, как кухню наполняет шум оживленной беседы.



Мацусима Аманэ (на переднем плане) готовит завтрак под присмотром Мацубы



Она учится регулировать пламя и добавлять воду по мере необходимости, постепенно приобретая необходимый опыт



Кухня – это настоящий водоворот дел...



...по мере того, как утренняя трапеза обретает форму

Как и сам отель, завтрак в «Такё Абэкэ» сочетает в себе домашнюю простоту и изысканное гостеприимство. Наша утренняя трапеза состояла из следующих блюд.

Умэбоси (двух видов)

Пятилетние умэбоси и Отинаи Дайкити, изготовленные из слив особого сорта.

Ассорти мочёных сезонных овощей (двух видов)

Нанохана (нераспустившиеся бутоны рапса) со шпинатом и бок чой с вешенками.

Жареная на гриле сушеная камбала (саса-гарэй)

Подсушенная рыба – популярный завтрак в японских гостиницах. Эта камбала, пойманная в Японском море неподалеку от города и отправленная сушиться накануне вечером, оказалась очень кстати, благодаря своему интенсивному, но изысканному вкусу умами. Сушеную камбалу называют саса-гарэй из-за ее сходства с бамбуковыми листьями, на которых и подают эту рыбу.



Камбала, пойманная в близлежащих прибрежных водах, сушилась на воздухе в течение всей ночи

Яйцо всмятку (он-тамаго)

Яйца получены от местных кур свободного содержания.

Тиримэн дзяко (сушеные маленькие сардины) с перцем сансё

Эта крошечная сушеная рыбка приправлена горошинами острого, ароматного перца сансё, представляющими собой незрелые плоды дерева сансё, выращиваемого в регионе Идзумо.

Киндзандзи мисо с юдзу

Кожура юдзу добавляет этой сладковатой ферментированной приправе пикантную нотку.

Лапша из тофу в бульоне

«Удон тофу» – местное фирменное блюдо, чья история восходит к периоду Эдо (1603–1868). Твердый тофу прессуют, чтобы удалить лишнюю влагу, затем нарезают в форме лапши удон и подают в мисках с бульоном.



Лапша из тофу, местное фирменное блюдо

Рисовая каша

В «Такё Абэкэ» используют рис сорта идзумо-камимусуби, выращиваемый в районе Мусуби города Идзумо, который с древних времен славился своей плодородной почвой и чистой водой. По качеству этот низкоурожайный сорт похож на более известный косихикари.

Омою (рисовая вода)

Густая, насыщенная крахмалом вода, которую собирают с поверхности кипящей рисовой каши, ароматна, питательна и легко усваивается.

Ассорти из трех солений

Маринованная зелень васаби, огурец, маринованный в соевом соусе (изготавливаются в отеле) и такуан, изготавливаемый соседом по особому рецепту (сушеная редиска дайкон, сброженная в кодзи).



Огурец, маринованный в соевом соусе, такуан и маринованная зелень васаби

Свежие фрукты

Клубнику «Каори» выращивают здесь же, в Оде.

Кёка-тя

Кёка-тя – местное название чая из каваракэцумэи (хама-тя) – дикорастущей травы, распространенной в этой части Японии.

«Такё Абэкэ»

Фотографии: Кусумото Рё

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