Японские завтраки

Завтрак в деревенском отеле «Такё Абэкэ»: домашнее гостеприимство в старинном городке префектуры Симанэ

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  • Умэбоси
  • Ассорти мочёных сезонных овощей
  • Жареная на гриле сушеная камбала (саса-гарэй)
  • Яйцо всмятку (он-тамаго)
  • Тиримэн дзяко (сушеные маленькие сардины) с перцем сансё
  • Киндзандзи мисо с юдзу
  • Лапша из тофу в бульоне
  • Рисовая каша
  • Омою (рисовая вода)
  • Ассорти из трех солений
  • Свежие фрукты
  • Кёка-тя

В городе Ода, что в префектуре Симанэ, находится одно из самых сокровенных мест Японии – Ивами Гиндзан. Поезжайте на юго-запад от города Идзумо (где находится одна из древнейших святынь Японии) и, обогнув побережье Японского моря, следуйте прямо в заросшие лесом холмы. Там, в небольшой узкой долине, вы найдете живописный старинный городок Омори – национальный район-заповедник исторических зданий, являющийся частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, в центре которого находится старый серебряный рудник Ивами Гиндзан.

Деревенская гостиница «Такё Абэкэ» спряталась среди традиционных деревянных зданий, украшающих живописную главную улицу города. Этот отель в японском стиле расположился в великолепной старинной самурайской резиденции. Слово «Такё» означает «дом вдали от дома», и дом Абэкэ последовательно воплощает эту концепцию: здесь возрождают традиции домашнего гостеприимства, характерные для провинциальной жизни ушедшей эпохи. Ступив на утоптанный земляной пол у входа в гостиницу, вы не услышите стандартного «Ирассаймасэ!» Вас поприветствуют выражением, чаще используемым для членов семьи: «Окаэри-насай!», «С возвращением!».

«Такё Абэкэ» – это уникальное и гармоничное сочетание простоты и роскоши подлинного гостеприимства. Старый дом Абэ (Абэкэ), построенный в 1789 году, первоначально был возведен для Абэ Сэйбэя, чиновника-самурая, назначенного в помощь управляющему близлежащим серебряным рудником. Сам дом представляет собой гибридную постройку, сочетающую архитектуру сельского дома с монументальностью букэ-ясики (резиденции высокопоставленного самурая), где просторные комнаты с татами переходят одна в другую.

Здания на этой улице существуют с периода Эдо (1603-1868)
Здания на этой улице существуют с периода Эдо (1603-1868)

Вывеска в деревенском стиле идентифицирует «Такё Абэкэ» как «курасу ядо», или «домашнюю гостиницу»
Вывеска в деревенском стиле идентифицирует «Такё Абэкэ» как «курасу ядо», или «домашнюю гостиницу»

Вид из палисадника
Вид из палисадника

Цветущие побеги рапса приносят дуновение весны в гостиную, расположенную у входа
Цветущие побеги рапса приносят дуновение весны в гостиную, расположенную у входа

Власти префектуры Симанэ еще в 1975 году признали дом Абэ историческим памятником, однако долгие годы он оставался пустым и заброшенным, поскольку население города сокращалось, а местная экономика приходила в упадок. В 1998 году дом купила Мацуба Томи, владелица успешного бизнеса по производству одежды со штаб-квартирой в Омори. В течение десяти лет она кропотливо восстанавливала дом, превращая его в загородный отель со старомодной домашней едой и проживанием.

Мацуба родилась и выросла в префектуре Миэ. Несколько лет она вела жизнь типичной горожанки в Нагое, пока в 1981 году не переехала в Омори, родной город своего мужа. С тех пор ее задача – помогать реконструировать и оживлять приютивший ее дом в духе фукко сёсин, то есть, восстанавливая старое, создавать нечто новое.

Основным направлением работы Мацубы в доме Абэ была кухня. С самого начала она мечтала о традиционной японской кухне-столовой с дровяной печью камадо в старинном стиле. Она любит разжигать огонь, готовить рис старомодным способом и делиться домашней едой с посетителями, которые приходят отовсюду, чтобы собраться за большим кухонным столом. Вечером она скатывает свежеприготовленный рис в шарики мусуби; утром подает миски с горячей и ароматной рисовой кашей. Поначалу застенчивые и сдержанные, люди будто оттаивают в тепле потрескивающего очага, и не успеете вы глазом моргнуть, как кухню наполняет шум оживленной беседы.

Мацусима Аманэ (на переднем плане) готовит завтрак под присмотром Мацубы
Мацусима Аманэ (на переднем плане) готовит завтрак под присмотром Мацубы

Она учится регулировать пламя и добавлять воду по мере необходимости, постепенно приобретая необходимый опыт
Она учится регулировать пламя и добавлять воду по мере необходимости, постепенно приобретая необходимый опыт

Кухня – это настоящий водоворот дел...
Кухня – это настоящий водоворот дел...

...по мере того, как утренняя трапеза обретает форму
...по мере того, как утренняя трапеза обретает форму

Как и сам отель, завтрак в «Такё Абэкэ» сочетает в себе домашнюю простоту и изысканное гостеприимство. Наша утренняя трапеза состояла из следующих блюд. 

Умэбоси (двух видов)

Пятилетние умэбоси и Отинаи Дайкити, изготовленные из слив особого сорта.

Ассорти мочёных сезонных овощей (двух видов)

Нанохана (нераспустившиеся бутоны рапса) со шпинатом и бок чой с вешенками.

Жареная на гриле сушеная камбала (саса-гарэй)

Подсушенная рыба – популярный завтрак в японских гостиницах. Эта камбала, пойманная в Японском море неподалеку от города и отправленная сушиться накануне вечером, оказалась очень кстати, благодаря своему интенсивному, но изысканному вкусу умами. Сушеную камбалу называют саса-гарэй из-за ее сходства с бамбуковыми листьями, на которых и подают эту рыбу.

Камбала, пойманная в близлежащих прибрежных водах, сушилась на воздухе в течение всей ночи
Камбала, пойманная в близлежащих прибрежных водах, сушилась на воздухе в течение всей ночи

Яйцо всмятку (он-тамаго)

Яйца получены от местных кур свободного содержания.

Тиримэн дзяко (сушеные маленькие сардины) с перцем сансё

Эта крошечная сушеная рыбка приправлена горошинами острого, ароматного перца сансё, представляющими собой незрелые плоды дерева сансё, выращиваемого в регионе Идзумо.

Киндзандзи мисо с юдзу

Кожура юдзу добавляет этой сладковатой ферментированной приправе пикантную нотку.

Лапша из тофу в бульоне

«Удон тофу» – местное фирменное блюдо, чья история восходит к периоду Эдо (1603–1868). Твердый тофу прессуют, чтобы удалить лишнюю влагу, затем нарезают в форме лапши удон и подают в мисках с бульоном.

Лапша из тофу, местное фирменное блюдо
Лапша из тофу, местное фирменное блюдо

Рисовая каша

В «Такё Абэкэ» используют рис сорта идзумо-камимусуби, выращиваемый в районе Мусуби города Идзумо, который с древних времен славился своей плодородной почвой и чистой водой. По качеству этот низкоурожайный сорт похож на более известный косихикари.

Омою (рисовая вода)

Густая, насыщенная крахмалом вода, которую собирают с поверхности кипящей рисовой каши, ароматна, питательна и легко усваивается.

Ассорти из трех солений

Маринованная зелень васаби, огурец, маринованный в соевом соусе (изготавливаются в отеле) и такуан, изготавливаемый соседом по особому рецепту (сушеная редиска дайкон, сброженная в кодзи).

Огурец, маринованный в соевом соусе, такуан и маринованная зелень васаби
Огурец, маринованный в соевом соусе, такуан и маринованная зелень васаби

Свежие фрукты

Клубнику «Каори» выращивают здесь же, в Оде. 

Кёка-тя

Кёка-тя – местное название чая из каваракэцумэи (хама-тя) – дикорастущей травы, распространенной в этой части Японии. 

«Такё Абэкэ»

  • Адрес: 159-1 Ha, Ōmori-chō, Ōda, 694-0305, Shimane Pref.
  • Телефон: + 81- (0) 854-89-0022
  • Веб-сайт

Фотографии: Кусумото Рё

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