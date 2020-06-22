Завтрак в деревенском отеле «Такё Абэкэ»: домашнее гостеприимство в старинном городке префектуры Симанэ
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- Умэбоси
- Ассорти мочёных сезонных овощей
- Жареная на гриле сушеная камбала (саса-гарэй)
- Яйцо всмятку (он-тамаго)
- Тиримэн дзяко (сушеные маленькие сардины) с перцем сансё
- Киндзандзи мисо с юдзу
- Лапша из тофу в бульоне
- Рисовая каша
- Омою (рисовая вода)
- Ассорти из трех солений
- Свежие фрукты
- Кёка-тя
В городе Ода, что в префектуре Симанэ, находится одно из самых сокровенных мест Японии – Ивами Гиндзан. Поезжайте на юго-запад от города Идзумо (где находится одна из древнейших святынь Японии) и, обогнув побережье Японского моря, следуйте прямо в заросшие лесом холмы. Там, в небольшой узкой долине, вы найдете живописный старинный городок Омори – национальный район-заповедник исторических зданий, являющийся частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, в центре которого находится старый серебряный рудник Ивами Гиндзан.
Деревенская гостиница «Такё Абэкэ» спряталась среди традиционных деревянных зданий, украшающих живописную главную улицу города. Этот отель в японском стиле расположился в великолепной старинной самурайской резиденции. Слово «Такё» означает «дом вдали от дома», и дом Абэкэ последовательно воплощает эту концепцию: здесь возрождают традиции домашнего гостеприимства, характерные для провинциальной жизни ушедшей эпохи. Ступив на утоптанный земляной пол у входа в гостиницу, вы не услышите стандартного «Ирассаймасэ!» Вас поприветствуют выражением, чаще используемым для членов семьи: «Окаэри-насай!», «С возвращением!».
«Такё Абэкэ» – это уникальное и гармоничное сочетание простоты и роскоши подлинного гостеприимства. Старый дом Абэ (Абэкэ), построенный в 1789 году, первоначально был возведен для Абэ Сэйбэя, чиновника-самурая, назначенного в помощь управляющему близлежащим серебряным рудником. Сам дом представляет собой гибридную постройку, сочетающую архитектуру сельского дома с монументальностью букэ-ясики (резиденции высокопоставленного самурая), где просторные комнаты с татами переходят одна в другую.
Власти префектуры Симанэ еще в 1975 году признали дом Абэ историческим памятником, однако долгие годы он оставался пустым и заброшенным, поскольку население города сокращалось, а местная экономика приходила в упадок. В 1998 году дом купила Мацуба Томи, владелица успешного бизнеса по производству одежды со штаб-квартирой в Омори. В течение десяти лет она кропотливо восстанавливала дом, превращая его в загородный отель со старомодной домашней едой и проживанием.
Мацуба родилась и выросла в префектуре Миэ. Несколько лет она вела жизнь типичной горожанки в Нагое, пока в 1981 году не переехала в Омори, родной город своего мужа. С тех пор ее задача – помогать реконструировать и оживлять приютивший ее дом в духе фукко сёсин, то есть, восстанавливая старое, создавать нечто новое.
Основным направлением работы Мацубы в доме Абэ была кухня. С самого начала она мечтала о традиционной японской кухне-столовой с дровяной печью камадо в старинном стиле. Она любит разжигать огонь, готовить рис старомодным способом и делиться домашней едой с посетителями, которые приходят отовсюду, чтобы собраться за большим кухонным столом. Вечером она скатывает свежеприготовленный рис в шарики мусуби; утром подает миски с горячей и ароматной рисовой кашей. Поначалу застенчивые и сдержанные, люди будто оттаивают в тепле потрескивающего очага, и не успеете вы глазом моргнуть, как кухню наполняет шум оживленной беседы.
Как и сам отель, завтрак в «Такё Абэкэ» сочетает в себе домашнюю простоту и изысканное гостеприимство. Наша утренняя трапеза состояла из следующих блюд.
Умэбоси (двух видов)
Пятилетние умэбоси и Отинаи Дайкити, изготовленные из слив особого сорта.
Ассорти мочёных сезонных овощей (двух видов)
Нанохана (нераспустившиеся бутоны рапса) со шпинатом и бок чой с вешенками.
Жареная на гриле сушеная камбала (саса-гарэй)
Подсушенная рыба – популярный завтрак в японских гостиницах. Эта камбала, пойманная в Японском море неподалеку от города и отправленная сушиться накануне вечером, оказалась очень кстати, благодаря своему интенсивному, но изысканному вкусу умами. Сушеную камбалу называют саса-гарэй из-за ее сходства с бамбуковыми листьями, на которых и подают эту рыбу.
Яйцо всмятку (он-тамаго)
Яйца получены от местных кур свободного содержания.
Тиримэн дзяко (сушеные маленькие сардины) с перцем сансё
Эта крошечная сушеная рыбка приправлена горошинами острого, ароматного перца сансё, представляющими собой незрелые плоды дерева сансё, выращиваемого в регионе Идзумо.
Киндзандзи мисо с юдзу
Кожура юдзу добавляет этой сладковатой ферментированной приправе пикантную нотку.
Лапша из тофу в бульоне
«Удон тофу» – местное фирменное блюдо, чья история восходит к периоду Эдо (1603–1868). Твердый тофу прессуют, чтобы удалить лишнюю влагу, затем нарезают в форме лапши удон и подают в мисках с бульоном.
Рисовая каша
В «Такё Абэкэ» используют рис сорта идзумо-камимусуби, выращиваемый в районе Мусуби города Идзумо, который с древних времен славился своей плодородной почвой и чистой водой. По качеству этот низкоурожайный сорт похож на более известный косихикари.
Омою (рисовая вода)
Густая, насыщенная крахмалом вода, которую собирают с поверхности кипящей рисовой каши, ароматна, питательна и легко усваивается.
Ассорти из трех солений
Маринованная зелень васаби, огурец, маринованный в соевом соусе (изготавливаются в отеле) и такуан, изготавливаемый соседом по особому рецепту (сушеная редиска дайкон, сброженная в кодзи).
Свежие фрукты
Клубнику «Каори» выращивают здесь же, в Оде.
Кёка-тя
Кёка-тя – местное название чая из каваракэцумэи (хама-тя) – дикорастущей травы, распространенной в этой части Японии.
«Такё Абэкэ»
- Адрес: 159-1 Ha, Ōmori-chō, Ōda, 694-0305, Shimane Pref.
- Телефон: + 81- (0) 854-89-0022
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Фотографии: Кусумото Рё
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