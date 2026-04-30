Три главных праздника поздравлений молодожёнов в Японии: префектуры Ниигата, Фукуока и Нагано
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
День, когда провожают богов
В прошлом в Японии было принято, чтобы невеста после свадьбы переезжала в дом семьи мужа. Это воспринималось как способ обеспечить процветание потомков и оживить общину, и в некоторых районах вся деревня выходила, чтобы торжественно встретить молодожёнов. До наших дней сохранилось несколько «свадебных» праздников, которые проводятся примерно в период Косёгацу, «Малого Нового года», 15 января.
«Малый Новый год» знаменует собой окончание напряжённого периода, заполненного домашними делами, связанными с празднованием Нового года, и поэтому иногда называется «Женским Новым годом». Новобрачные, в частности, проводящие Новый год в незнакомом доме, испытывают значительный стресс, поэтому обычай праздновать «Малый Новый год», вероятно, служил способом для всего сообщества выразить свою благодарность.
Кроме того, считается, что бог Нового года посещает дома в новогодний день, привлечённый украшениями кадомацу (украшения из сосны и бамбука) и симэнава (священные «ограждающие верёвки»), после чего возвращается в горы в пламени сжигаемых новогодних украшений во время церемоний дондо-яки и сагитё, которые проводятся в период «Малого Нового года». После двухнедельного периода, когда люди обменивались с богом Нового года обещаниями в надежде на богатый урожай и крепкое здоровье, для них начинается повседневная жизнь в наступившем году. В то же время отмечается и начало новой жизни новых семейных пар. Здесь я хотел бы рассказать о «свадебных» праздниках, которые призваны укрепить связь между мужем и женой и единство общины посредством порой сурового приёма новобрачных.
Муко-нагэ («бросание жениха») и Суми-нури («измазывание тушью») в префектуре Ниигата
Проводится в городе Токамати 15 января.
В районе Мацунояма в городе Токамати, расположенном на юго-западе префектуры Ниигата и известном своими обильными снегопадами, существует поистине уникальный праздничный ритуал – Муко-нагэ, «бросание жениха», во время которого молодого мужа сбрасывают с крутого заснеженного склона. Говорят, что традиция зародилась давным-давно, когда мужчина из другой деревни женился на девушке из этой деревни и впервые провёл ночь в доме семьи своей жены. Завистливые местные жители рассердились, что тот «похитил» их драгоценную девушку, схватили жениха и бросили его в снег.
Днём 15 января одетого в кимоно жениха местные мужчины несут в храм Якусидо, расположенный на небольшом холме. Под храмом находится крутой склон, покрытый глубоким снегом. Выпив священного сакэ, жениха поднимают в воздух и сбрасывают со скалы. Он кувыркается и падает к самому подножью обрыва, где его ждёт невеста, которая тепло обнимает его. Лица зрителей расцветают улыбками.
Говорят, что изначально в церемонии бросания участвовали женихи из других регионов, женившиеся на женщинах из Мацуноямы, но теперь церемония открыта для публики, и выбирают любые пары, поженившиеся в предыдущем году. Однако суть ритуала остаётся неизменной – это церемония, в которой молодожёны преодолевают испытания и укрепляют свои узы.
После церемонии бросания жениха начинается церемония Сай-но ками, во время которой новогоднего бога провожают, возжигая костёр. Когда гора новогодних украшений, сложенных в форме конуса, сгорает, начинается кульминация праздника – Суми-нури, «измазывание тушью». Эта «тушь» представляет собой чёрную смесь пепла и снега; набрав её в руки, люди всех возрастов гоняются за всеми подряд, измазывая их лица с криками: «Поздравляем!». Считается, что «тушь» суми, которая исполнена божественным духом, отгоняет зло и обеспечит крепкое здоровье и защиту от болезней.
В этот день все формальности отбрасываются, и принято, чтобы все, в том числе молодожёны, туристы, журналисты и даже полицейские, измазывали лица чёрной «тушью». Это весёлое и необычное новогоднее празднество регулярно показывают в национальных новостях, и оно вызывает улыбки на лицах телезрителей по всей стране.
Касуга-но муко-оси, «толкание женихов» в городе Касуга в префектуре Фукуока
Проводится в городе Касуга 14 января.
В городе Касуга, расположенном к юго-востоку от города Фукуока, хорошо известен праздник Муко-оси, «толкание женихов», проводимый в святилище Касуга, от которого город и получил своё название. Во время этого шумного праздника прихожане в набедренных повязках окружают женихов и толкаются с ними – это способ благословить пары, прожившие в браке менее года.
Вскоре после 7 часов вечера 14 января на территории святилища начинается ритуал сагитё, во время которого поджигают груды новогодних украшений, принесённых людьми из своих домов. В общинном центре рядом со святилищем начинается представление молодожёнов. Женихи, одетые в праздничное кимоно и в штанах хакама, приветствуют прихожан, а невесты в своих лучших нарядах приносят носи, то есть сушёные аваби – морские ушки, украшенные церемониальной лентой, символизирующие долголетие, и разливают всем священное сакэ.
По ходу праздника прихожане в набедренных повязках переносят бочку с сакэ из банкетного зала на территорию святилища. Это знаменует начало кульминации фестиваля – «разбивание бочки». Жених присоединяется к прочим прихожанам, переодеваясь в набедренную повязку, они проходят ритуал очищения о-хараи, а затем очищаются, войдя в холодный пруд. Там они топчут и разбивают бочку с сакэ. Её обломки становятся амулетами, поэтому мужчины вступают в ожесточённую борьбу, пытаясь завладеть куском бочки.
После ожесточённой схватки группа снова совершает обряд очищения песком у близлежащей реки, после чего собираются в хайдэн, Павильоне поклонения, чтобы начать ритуал «толкания женихов». Женихов окружают со всех сторон и начинают толкать и пихать друг друга, распевая праздничные песни. Тем временем невеста идёт в хондэн, Главный павильон святилища, где её официально приветствуют как прихожанку.
Кульминация праздника наступает, когда по территории святилища проходит процессия мужчин, которые потом становятся в круг перед пылающим костром сагитё. Один за другим они кладут полотенца на головы женихов, стоящих на коленях в центре, и после праздничных песен поливают их свежей водой в честь Нового года. В завершение они снова собираются вокруг пламени, хлопают в ладоши и молятся о процветании общины. Суть церемонии в том, что молодожёны становятся частью коллектива прихожан и присоединяются к сплочённой общине.
Хара-но о-катабути, префектура Нагано
Проводится в деревне Каваками 14 января.
Деревня Каваками, расположенная в восточной части префектуры Нагано, известна тем, что администрация деревни расположена на самой высокой точке Японии по сравнению со всеми другими, на высоте 1185 метров. В районе Хара продолжается традиция ритуала Окатабути, который проводится 14 января и посвящён встрече невесты. О-ката, «почтенная госпожа» – почётное именование невесты, а бути здесь означает её вхождение в число родственников. Таким образом, это церемония, посвящённая вхождению невесты в новую семью. Благословения совершают мальчики 10-15 лет. Те, кто постарше, называются ояката, «хозяин», их сопровождают те, кто младше, в роли кэрай, «вассалов», и они посещают семьи, которые состоят в браке менее года.
Принимающая семья собирает родственников и готовит угощение, а невеста и свекровь ждут, надев своих лучшие наряды. Ранним вечером мальчики встречают семью у входа, говоря: «Мы пришли на О-катабути». Войдя в дом под звуки барабана, в который бьёт главный кэрай, они начинают обходить невесту и свекровь, размахивая большими церемониальными жезлами и молясь о здоровье и процветании их потомков.
После успешного завершения церемонии дети занимают свои места и наслаждаются угощением. Тем временем соседи поздравляют семью и подбадривают невесту, что создаёт трогательную картину.
Происхождение обычая неизвестно, но считается, что он зародился в период Эдо (1603-1868), когда стало использоваться почётное звание о-ката. В наше время количество браков и детей сокращается, но пока этот обычай сохранился.
Примечание: в статье указаны даты праздников в обычные годы
Фотографии: Библиотека Хага