Три главных праздника поздравлений молодожёнов в Японии: префектуры Ниигата, Фукуока и Нагано

Три главных праздника Японии

В этой статье из серии «Три главных праздника Японии» мы представляем новогодние мероприятия, в ходе которых всё сообщество поздравляет молодожёнов со вступлением в брак.

День, когда провожают богов

В прошлом в Японии было принято, чтобы невеста после свадьбы переезжала в дом семьи мужа. Это воспринималось как способ обеспечить процветание потомков и оживить общину, и в некоторых районах вся деревня выходила, чтобы торжественно встретить молодожёнов. До наших дней сохранилось несколько «свадебных» праздников, которые проводятся примерно в период Косёгацу, «Малого Нового года», 15 января.

«Малый Новый год» знаменует собой окончание напряжённого периода, заполненного домашними делами, связанными с празднованием Нового года, и поэтому иногда называется «Женским Новым годом». Новобрачные, в частности, проводящие Новый год в незнакомом доме, испытывают значительный стресс, поэтому обычай праздновать «Малый Новый год», вероятно, служил способом для всего сообщества выразить свою благодарность.

Кроме того, считается, что бог Нового года посещает дома в новогодний день, привлечённый украшениями кадомацу (украшения из сосны и бамбука) и симэнава (священные «ограждающие верёвки»), после чего возвращается в горы в пламени сжигаемых новогодних украшений во время церемоний дондо-яки и сагитё, которые проводятся в период «Малого Нового года». После двухнедельного периода, когда люди обменивались с богом Нового года обещаниями в надежде на богатый урожай и крепкое здоровье, для них начинается повседневная жизнь в наступившем году. В то же время отмечается и начало новой жизни новых семейных пар. Здесь я хотел бы рассказать о «свадебных» праздниках, которые призваны укрепить связь между мужем и женой и единство общины посредством порой сурового приёма новобрачных.



Молодожёны участвуют в праздновании Нового года в районе Мацунояма префектуры Ниигата

Муко-нагэ («бросание жениха») и Суми-нури («измазывание тушью») в префектуре Ниигата

Проводится в городе Токамати 15 января.



Пятиметровый склон покрыт мягким и пушистым снегом, который смягчает удар, не позволяя бросаемому жениху получить травмы

В районе Мацунояма в городе Токамати, расположенном на юго-западе префектуры Ниигата и известном своими обильными снегопадами, существует поистине уникальный праздничный ритуал – Муко-нагэ, «бросание жениха», во время которого молодого мужа сбрасывают с крутого заснеженного склона. Говорят, что традиция зародилась давным-давно, когда мужчина из другой деревни женился на девушке из этой деревни и впервые провёл ночь в доме семьи своей жены. Завистливые местные жители рассердились, что тот «похитил» их драгоценную девушку, схватили жениха и бросили его в снег.



К месту проведения церемонии жениха несут на закорках

Днём 15 января одетого в кимоно жениха местные мужчины несут в храм Якусидо, расположенный на небольшом холме. Под храмом находится крутой склон, покрытый глубоким снегом. Выпив священного сакэ, жениха поднимают в воздух и сбрасывают со скалы. Он кувыркается и падает к самому подножью обрыва, где его ждёт невеста, которая тепло обнимает его. Лица зрителей расцветают улыбками.

Говорят, что изначально в церемонии бросания участвовали женихи из других регионов, женившиеся на женщинах из Мацуноямы, но теперь церемония открыта для публики, и выбирают любые пары, поженившиеся в предыдущем году. Однако суть ритуала остаётся неизменной – это церемония, в которой молодожёны преодолевают испытания и укрепляют свои узы.



Синтоистский ритуал Сай-но ками проводится в честь божества-хранителя дороги, защищающего деревню от бедствий

После церемонии бросания жениха начинается церемония Сай-но ками, во время которой новогоднего бога провожают, возжигая костёр. Когда гора новогодних украшений, сложенных в форме конуса, сгорает, начинается кульминация праздника – Суми-нури, «измазывание тушью». Эта «тушь» представляет собой чёрную смесь пепла и снега; набрав её в руки, люди всех возрастов гоняются за всеми подряд, измазывая их лица с криками: «Поздравляем!». Считается, что «тушь» суми, которая исполнена божественным духом, отгоняет зло и обеспечит крепкое здоровье и защиту от болезней.



В церемонии также принимают участие пары, прошедшие через ритуал «бросания жениха»

В этот день все формальности отбрасываются, и принято, чтобы все, в том числе молодожёны, туристы, журналисты и даже полицейские, измазывали лица чёрной «тушью». Это весёлое и необычное новогоднее празднество регулярно показывают в национальных новостях, и оно вызывает улыбки на лицах телезрителей по всей стране.



Благословение богов получают и полицейские, которые обеспечивают безопасность места проведения мероприятия

Касуга-но муко-оси, «толкание женихов» в городе Касуга в префектуре Фукуока

Проводится в городе Касуга 14 января.



Ритуал «толкания женихов» проводят мужчины, прихожане (удзико) святилища в возрасте до 45 лет. Видны только поднятые руки женихов, поскольку их окружают прихожане

В городе Касуга, расположенном к юго-востоку от города Фукуока, хорошо известен праздник Муко-оси, «толкание женихов», проводимый в святилище Касуга, от которого город и получил своё название. Во время этого шумного праздника прихожане в набедренных повязках окружают женихов и толкаются с ними – это способ благословить пары, прожившие в браке менее года.



Ритуал, во время которого полуобнажённые дети врываются в зал перед свадебным банкетом

Вскоре после 7 часов вечера 14 января на территории святилища начинается ритуал сагитё, во время которого поджигают груды новогодних украшений, принесённых людьми из своих домов. В общинном центре рядом со святилищем начинается представление молодожёнов. Женихи, одетые в праздничное кимоно и в штанах хакама, приветствуют прихожан, а невесты в своих лучших нарядах приносят носи, то есть сушёные аваби – морские ушки, украшенные церемониальной лентой, символизирующие долголетие, и разливают всем священное сакэ.



Банкет в честь вступления пар в местное сообщество

По ходу праздника прихожане в набедренных повязках переносят бочку с сакэ из банкетного зала на территорию святилища. Это знаменует начало кульминации фестиваля – «разбивание бочки». Жених присоединяется к прочим прихожанам, переодеваясь в набедренную повязку, они проходят ритуал очищения о-хараи, а затем очищаются, войдя в холодный пруд. Там они топчут и разбивают бочку с сакэ. Её обломки становятся амулетами, поэтому мужчины вступают в ожесточённую борьбу, пытаясь завладеть куском бочки.



Разбивание бочки в пруду посреди зимы

После ожесточённой схватки группа снова совершает обряд очищения песком у близлежащей реки, после чего собираются в хайдэн, Павильоне поклонения, чтобы начать ритуал «толкания женихов». Женихов окружают со всех сторон и начинают толкать и пихать друг друга, распевая праздничные песни. Тем временем невеста идёт в хондэн, Главный павильон святилища, где её официально приветствуют как прихожанку.



Во время «толкания женихов» маленьких детей сажают на плечи, молясь, чтобы дети росли здоровыми

Кульминация праздника наступает, когда по территории святилища проходит процессия мужчин, которые потом становятся в круг перед пылающим костром сагитё. Один за другим они кладут полотенца на головы женихов, стоящих на коленях в центре, и после праздничных песен поливают их свежей водой в честь Нового года. В завершение они снова собираются вокруг пламени, хлопают в ладоши и молятся о процветании общины. Суть церемонии в том, что молодожёны становятся частью коллектива прихожан и присоединяются к сплочённой общине.



Свадебный банкет в полуобнажённом виде завершается у костра

Хара-но о-катабути, префектура Нагано

Проводится в деревне Каваками 14 января.



Дети 10-15 лет приветствуют невестку и свекровь

Деревня Каваками, расположенная в восточной части префектуры Нагано, известна тем, что администрация деревни расположена на самой высокой точке Японии по сравнению со всеми другими, на высоте 1185 метров. В районе Хара продолжается традиция ритуала Окатабути, который проводится 14 января и посвящён встрече невесты. О-ката, «почтенная госпожа» – почётное именование невесты, а бути здесь означает её вхождение в число родственников. Таким образом, это церемония, посвящённая вхождению невесты в новую семью. Благословения совершают мальчики 10-15 лет. Те, кто постарше, называются ояката, «хозяин», их сопровождают те, кто младше, в роли кэрай, «вассалов», и они посещают семьи, которые состоят в браке менее года.



Традиционный наряд, состоящий из тёмно-синего кимоно, хакама, белых подвязок для рукавов (тасуку) и соломенных сандалий

Принимающая семья собирает родственников и готовит угощение, а невеста и свекровь ждут, надев своих лучшие наряды. Ранним вечером мальчики встречают семью у входа, говоря: «Мы пришли на О-катабути». Войдя в дом под звуки барабана, в который бьёт главный кэрай, они начинают обходить невесту и свекровь, размахивая большими церемониальными жезлами и молясь о здоровье и процветании их потомков.



По традиции, следует так махать ритуальными бумажными украшениями гохэй, чтобы сбить висящие в комнате каллиграфические надписи, сделанные в ходе церемонии «первой каллиграфии» какидзомэ

После успешного завершения церемонии дети занимают свои места и наслаждаются угощением. Тем временем соседи поздравляют семью и подбадривают невесту, что создаёт трогательную картину.

Происхождение обычая неизвестно, но считается, что он зародился в период Эдо (1603-1868), когда стало использоваться почётное звание о-ката. В наше время количество браков и детей сокращается, но пока этот обычай сохранился.



Дети после ритуала лакомятся угощением

Примечание: в статье указаны даты праздников в обычные годы

Фотографии: Библиотека Хага