Похороны в Японии – допустимая одежда, подарки и выражения соболезнования: что делать, когда вас пригласили на похоронную церемонию?

Изучаем основы японского этикета

Путеводительпо Японии

В этой статье мы расскажем о похоронном этикете в Японии – как себя вести, чтобы не нарушить правила поведения во время церемонии, обычно основанной на буддийском похоронном ритуале.

90% похоронных церемоний проводятся по буддийскому обряду

Хотя японцы в наши дни обычно не слишком задумываются о религии, похороны всё же проводятся по религиозному, и чаще всего буддийскому обряду. В Японии по буддийскому ритуалу следуют около 90% похоронных церемоний. Хотя религиозная составляющая – читаемые сутры и т. п. – различается в зависимости от буддийской школы и региона, общий ход церемонии один и тот же. После вознесения молитв за усопшего посредством чтения сутр и воскурения благовоний тело кремируют, а прах хоронят на кладбище. Существуют также синтоистские и христианские похороны, а также похороны в свободной форме без религиозной церемонии, но все такие церемонии составляют лишь около 10% от всех похорон.

До начала периода Эдо (1603-1868) похороны представляли собой частные церемонии, проводившиеся в доме покойного родственниками и членами местной общины. После того, как в период Эдо была создана система регистрации жителей при храмах, предшествовавшая нынешней системе семейных регистров, храмы начали участвовать в проведении похорон. Японцы с момента рождения регистрировались в регистрационной книге местного храма, всю свою жизнь оставались в списках прихожан храма, а после смерти от храма им давали буддийское посмертное имя каймё как доказательство причастности к буддийскому потустороннему миру.



Буддийские монахи дают усопшим посмертные имена на основе их происхождения и личности, и эти имена гравируют на надгробиях и пишут на поминальных дощечках ихай (на фотографии вверху в центре) (PIXTA)

Несмотря на то, что после всплеска антибуддийских движений в начале периода Мэйдзи влияние буддизма ослабло, обычай проведения погребальных обрядов при храмах сохранился. После войны всё больше людей пользовались услугами храмов только для похорон и поминальных служб, такая буддийская практика превратилась в простую формальность, получившую название «похоронный буддизм». Это особая японская форма церемоний со своими обычаями и этикетом. Известие о смерти иногда приходит внезапно, и чтобы оно не застало вас врасплох, важно знать общий порядок действий и основные правила поведения.

Кремация часто проходит в течение трёх дней после смерти

Процесс похорон в Японии обычно состоит из трёх частей – бдение (цуя), похоронные ритуалы (со:ги) и церемония прощания с усопшим (кокубэцусики), после чего тело кремируют. Учитывая процессы разложения тела, кремацию обычно стремятся провести в течение трёх дней после смерти, хотя нередко требуется ещё некоторое время из-за ожидания своей очереди в крематории. Кроме того, большинство крематориев закрыты в дни, обозначенные в традиционном календаре «счастливых» и «несчастливых» дней рокуё как томобики, «соединение с друзьями», – похороны в такой день как бы предвещают «соединение» с усопшим, поэтому похороны планируют на другой день.

Церемония «бдения», проводящаяся накануне кремации, изначально заключалась в том, что люди проводили последнюю ночь с усопшим и по очереди воскуряли благовония, чтобы отогнать злых духов. В конце годов Сёва (1926-1989), когда похороны начали проводить не дома, а в похоронных залах, стали в основном проводить «половинные бдения» (ханцуя). На следующее утро на похоронный ритуал собираются члены семьи, чтобы помолиться за душу усопшего, после чего проводится церемония прощания с усопшим для всех приглашённых, и потом близкие родственники выносят гроб.

Получив приглашение, обычно посещают либо бдение цуя, либо церемонию прощания с усопшим кокубэцусики. Если у человека были близкие отношения с покойным, он может присутствовать на обеих церемониях, или навестить семью покойного перед поминками, чтобы выразить свои соболезнования.



После церемонии прощания с усопшим члены семьи отправляются в крематорий (PIXTA)

Традиционно при буддийских похоронах поминальные службы проводились семь раз, по одной каждые семь дней, до 49-го дня после смерти. По поверьям, суд царя Эмма, который правит загробным миром, происходит через каждые семь дней, и умершему как бы обеспечивают защиту, чтобы по истечении 49 дней и окончательного суда душа могла отправиться на небеса. В настоящее время часто проводят поминальную службу через семь дней со дня похорон.

Если вам пришлось пропустить похороны, отправьте траурную телеграмму или сообщение с соболезнованиями, чтобы выразить своё сочувствие. Потом стоит отдать дань уважения до 49-го дня, когда прах будет внесён в могилу.

Траурная одежда

Надевать траурную одежду на бдения цуя условно считается табу, поскольку это создаёт впечатление, что человек «ждал смерти и готовился к ней», поэтому как бы принято приходить в повседневной одежде, однако на деле многие приходят в траурной одежде. Если вы в этот день возвращаетесь домой с работы, можете надеть деловой костюм с чёрным галстуком, но предпочтительнее тёмный костюм и белая рубашка. Неуместными считаются яркая одежда, а также мех и аксессуары с узорами, имитирующими мех животных.

На церемонию прощания с усопшим кокубэцусики приходят в траурной одежде, и обычно правила траура различаются в зависимости от степени близости с покойным. Официальную одежду, такую как визитки, носят родственники, в то время как для всех приглашённых подойдёт полуофициальная одежда – чёрный костюм, или, для молодых людей, тёмная повседневная одежда. Для женщин костюмы и брюки вполне подходят как полуофициальная одежда. Впрочем, в наши дни нередко и ближайшие родственники покойного надевают на похороны полуофициальную одежду.



Основной цвет траурной одежды – чёрный, это относится и к галстуку и чулкам (PIXTA)

Как надписать конверт с денежным подношением на похороны?

На похороны с собой ничего не берут, кроме самого необходимого – конверта с траурным денежным подношением кодэн (香典). Этот «взнос на благовония» является знаком внимания к нуждающейся семье покойного.



Вручение подарка в знак соболезнования при подписании книги учёта посетителей похорон (PIXTA)

Конверты для таких денежных подарков можно приобрести в магазинах канцелярских товаров и хозяйственных магазинах, но вы можете не знать, как подписать конверт. Надпись может различаться в зависимости от конкретной буддийской школы – в одних случаях пишут Го-кодэн (御香典, «взнос на благовония») или Го-буцудзэн (御仏前, «приношение будде»), и в редких случаях синтоистских похорон – О-тамагусирё (御玉串料, «взнос на подношение богам тамагуси»), или для христианской церемонии – О-карё (御花料, «взнос на цветы»), но во всех случаях вполне подходящей будет надпись Горэйдзэн (御霊前, «приношение духу усопшего»). Если же соболезнования выражают после 49-го дня, когда, согласно поверьям, дух становится буддой, пишут Го-буцудзэн.

Средняя стандартная сумма подарка для тех, кто не является родственником, составляет 5000 йен. Избегайте неиспользованных (новых) купюр, так как они создают впечатление, что вы «готовились к несчастью», а если вы все же ими воспользовались, сначала сложите их напополам. Существует обычай укладывать банкноты в конверт лицевой стороной вниз, портретом от себя, но на самом деле это, вероятно, не слишком важно для получателя.



Имя дарителя пишут на лицевой стороне конверта внизу ручкой-кистью (фудэ-пэн) бледно-чёрными чернилами (PIXTA)

Одним из похоронных атрибутов, о которых мнительные люди могут вспомнить, являются чётки. На самом деле не нужно переживать – разновидности чёток и способы держать их во время похорон различаются в зависимости от буддийской школы, далеко не все участники всё это знают, и это не обязательный предмет. Нет необходимости спешно приобретать чётки, если вас внезапно пригласили на похороны.

Когда на похоронах вы встречаетесь с родными покойного, вы выражаете соболезнования словами Коно таби ва макото ни го-сю:сё:-сама дэ годзаимасу (このたびは誠にご愁傷さまでございます, «Я очень сожалею о вашей утрате»). Во время похорон старайтесь избегать слов с удвоением типа масумасу («ещё и ещё»), курэгурэмо («искренне просить») и т. п., поскольку они как бы намекают на «повторение» несчастливого события. Также неуместны слишком прямые выражения типа синда, «умер». У членов семьи покойного в это время много забот, поэтому постарайтесь быть немногословными, ограничившись коротким сочувствием, например Тоцудзэн-но го-сэйкё ни одорокимасита. Го-сэйдзэн ва тайхэн о-сэва ни наримасита нодэ, хонто:ни дзаннэн дэсу. (突然のご逝去に驚きました。ご生前は大変お世話になりましたので、本当に残念です, «Был поражён внезапным уходом. При жизни (покойный/ая) был/а очень добр/а ко мне, и я искренне скорблю»).



Если вы не были знакомы с семьёй покойного, вы можете узнать их по траурному значку (PIXTA)

Церемония предназначена для проводов усопшего и утешения скорбящей семьи

Во время бдения и церемонии прощания с усопшим кокубэцусики монахи читают сутры перед портретом усопшего, а присутствующие по очереди возжигают благовония. Этот ритуал предназначен для того, чтобы разум и тело очистились через благовонный дым, а также для молитв за упокой души усопшего.



Курильницу ставят перед портретом и гробом (PIXTA)



Курильница для похоронных благовоний (PIXTA)

Жест поднесения благовония на уровень лба называется осиидаку, он выражает уважение к усопшему. Количество воскуряемых благовоний и т. п. у разных буддийских школ разное, поэтому лучше всего следовать примеру того, кто первым подносит благовония – обычно это священник или глава семьи усопшего.

Пример процедуры возжигания благовоний

Иллюстрация Сато Тадаси Когда подойдёт ваша очередь, встаньте, поклонитесь семье усопшего и священнику, затем подойдите к курильнице и поклонитесь портрету усопшего;

(1) Возьмите благовония щепотью, большим, указательным и средним пальцами правой руки;

(2) Левую руку держите снизу под правой, чтобы благовония не сыпались вниз, поднимите правую руку с благовониями до уровня глаз, наклоните голову;

(3), (4) Бросайте благовоние в кадильницу (3) и помолитесь, сложив руки вместе (4);

Сделайте шаг назад, поклонитесь семье ещё раз и вернитесь на своё место.

Если вы не можете совершить воскурение благовоний в буддийском стиле по религиозным причинам, обязательно поговорите с главой скорбящей семьи во время регистрации. Если вам скажут, что формальности не важны и попросят просто проводить усопшего согласно вашим убеждениям, помолитесь за душу усопшего от всего сердца в соответствии со своей верой.

После воскурения благовоний скорбящая семья может устроить трапезу для гостей – это церемония о-киёмэ. Она предназначена для того, чтобы помянуть усопшего, и стоит хотя бы немного съесть, отказываться невежливо. Постарайтесь воздержаться от разговоров на темы, не имеющие отношения к покойному, и не слишком задерживайтесь, постарайтесь не напиться допьяна.



Обычно трапезу проводят после бдения цуя, но в последние годы вполне обычной является трапеза на второй день, после церемонии прощания кокубэцусики (PIXTA)

Что делать после похорон или если вы не смогли присутствовать

Перед уходом вам подарят немного соли. Соль с древних времён считается средством ритуального очищения – возвращаясь с похорон, вы осыпаете себя символическим количеством соли, чтобы очиститься от «осквернения смертью» перед входом в дом. Вам могут также вручить подарок в знак выражения признательности за ваше присутствие на похоронах.



В качестве подарков гостям на похоронах обычно используют закуски, сушёные продукты, расходные материалы и т. п., которые быстро исчезают из жизни и не напоминают о прискорбном событии (PIXTA)

Даже если после похорон вы получите очень дорогой подарок как «возвратный дар» за то, что вы подарили на похороны, в ответном послании не нужно рассыпаться в благодарностях, стоит просто написать «благодарю вас» (恐縮です, кё:сюку дэсу), и выразить признательность. Более того, если вы ощущаете необходимость поддержать семью в случае, когда она лишается кормильца, при вручении вашего похоронного денежного подарка стоит написать «возвратный дар не требуется» (返しは不要, о-каэси ва фуё:)

Иногда вы узнаёте о смерти родных знакомого перед концом года из траурной открытки, которая предупреждает о том, что скорбящая семья не будет отправлять новогодние открытки. Часто люди в таких случаях просто не посылают новогодние открытки в ответ, однако это не вполне соответствует этикету. На самом деле в качестве новогоднего поздравления хорошо отправить скорбящей семье слова поддержки в новогоднее время, или поздравить с наступлением середины зимы.

В наши дни люди часто живут далеко от родственников, похороны стоят дорого и требуют затрат времени от родных, так что в последнее время, особенно после пандемии коронавируса, люди часто проводят церемонии, на которых присутствуют только близкие родственники. В любом случае, в первую очередь нам стоит подумать о благополучии скорбящей семьи и войти в их положение.

Научное руководство: Сибадзаки Наото, доцент аспирантуры Университета Гифу. Специализируется на изучении систем воспитания хороших манер с психологической точки зрения, а также консультирует преподавателей этикета. Ведущий преподаватель школы этикета Огасавара, участвует в подготовке инструкторов.

Статья редакционного отдела Nippon.com

Иллюстрации: Сато Тадаси

Фотография к заголовку: PIXTA

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