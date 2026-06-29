Древняя Камакура, столица самураев – сокровищница буддийской скульптуры

Прогулки по Камакуре с фотоаппаратом

Путеводительпо Японии

Буддийские статуи в Камакуре (префектура Канагава), центре первого сёгуната, отличаются простотой и выразительностью. Здесь вы можете узнать об очаровании камакурских Будд, которые отличаются от древних буддийских статуй Нары и Киото.

Скульптуры в списке национального достояния, представляющие буддийское искусство периода Камакура (1192–1333)

В древней столице Камакурского сёгуната есть более чем 100 монастырей, в которых хранится множество буддийских статуй, в том числе главные изображения храмов и скульптуры основателей – монахов, основавших храм или направление в японском буддизме. Более тридцати из этих шедевров признаны важными национальными культурными ценностями, и многие из них могут увидеть туристы.

Наиболее показательным примером, несомненно, является Великий Будда Камакуры в монастыре Котокуин в южной части города. Эта великолепная огромная статуя высотой 13,35 метра – единственное национальное сокровище Камакуры, созданное в середине XIII века. Хотя её характерная поза и форма головы выполнены в стиле искусства времён китайской династии Сун, выражение лица с миндалевидными глазами и мягкими, но крепко сжатыми губами говорит о сильном влиянии творчества скульптора Ункэя. Поскольку самураи Камакуры ценили простоту и силу, мощный и весомый реализм является характерной чертой камакурской буддийской скульптуры.



Великий Будда, символ Камакуры, официальное название – «Бронзовая статуя сидящего Будды Амиды» (принадлежит монастырю Котокуин, национальное достояние; фотографию предоставил Харада Хироси)

Хасэ Каннон, приплывшая по морю

Статуя бодхисаттвы Каннон с одиннадцатью головами, главное священное изображение монастыря Хасэдэра, расположенного неподалёку от Котокуин, также невероятно впечатляет. Её высота составляет 9,18 метра, и это одна из самых больших деревянных буддийских статуй в Японии.

Согласно храмовой легенде, около 1300 лет назад Токудо сёнин, основатель монастыря Хасэдэра в Наре, вырезал две статуи Каннон из священного дерева. Одну из них он сделал главным объектом поклонения в этом монастыре, а другую бросил в море во спасение множества живых существ. Говорят, что эту статую течение принесло к берегу полуострова Миура, выступающего к юго-востоку от Камакуры, и она после этого была установлена ​​на своём нынешнем месте, где был основан монастырь Хасэдэра в Камакуре.



Одиннадцатиликая статуя Каннон, напоминающая ту, что находится в Наре (принадлежит монастырю Хасэдэра в Камакуре; фотографию предоставил Харада Хироси)

Эта статуя напоминает статую Каннон в Наре, это «Одиннадцатиликая Каннон в стиле Хасэдэра». В то время как типичные статуи Одиннадцатиликой Каннон держат в левой руке сосуд с водой и цветком лотоса, символизирующими чистоту и сострадание, а в правой руке не держат ничего, Каннон в стиле Хасэдэра держит посох, символ бодхисаттвы Дзидзо. Считается, что бодхисаттва Каннон спасает людей от всех страданий в этом мире, а бодхисаттва Дзидзо спускается на дно ада, чтобы даровать спасение, поэтому эта статуя почитается как драгоценный буддийский образ, дарующий благословения обоих бодхисаттв.

После посещения главного павильона обязательно стоит заглянуть в «Музей Каннон», где выставлены сокровища храма. Непременно стоит посмотреть на 33 воплощения бодхисаттвы Каннон, высеченные в 33 различных формах в зависимости от ситуации, в которой она спасает живых существ.



Статуя бодхисаттвы Каннон (в центре), которая когда-то стояла перед главным изображением, и статуи тридцати трёх проявлений Каннон (принадлежит монастырю Хасэдэра в Камакуре; фотографию предоставил Харада Хироси)

Уникальные буддийские скульптуры в монастырях Гокуракудзи и Дзётидзи

Примерно в 500 метрах к юго-западу от монастыря Хасэдэра находится Тэмпориндэн, Павильон сокровищ монастыря Гокуракудзи, где хранится редкая статуя Будды Шакьямуни. Статуя изображает Шакьямуни с руками, сложенными в мудру тэмпорин-ин – считается, что она изображает Будду Шакьямуни, проповедующего вскоре после достижения просветления. В Японии есть всего две статуи в этом стиле – ещё одна находится в монастыре Ганкодзи в префектуре Гифу. Тэмпориндэн открыт для посещения только весной и осенью, но его определённо стоит посетить, если у вас будет такая возможность (по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям с 25 апреля по 25 мая и с 25 октября по 25 ноября; закрыт в случае дождя).



Статуя сидящего Будды Шакьямуни с необычным жестом руки — скручиванием левой кисти (принадлежит монастырю Гокуракудзи, объекту национального культурного значения в Камакуре; фотографию предоставил Харада Хироси)

Ещё один пример необычного скульптурного стиля – статуи Будд Трёх Миров (Сандзэбуцу), которые являются главным почитаемым изображением монастыря Дзётидзи в Кита-Камакуре, северной части Камакуры. Там изображены будды Шакьямуни, Амида и Майтрейя, статуи находятся в Павильоне цветка удумбара, Донгэдэн, и считается, что они оберегают соответственно настоящее, прошлое и будущее. Майтрейя в подавляющем большинстве случаев изображается в образе бодхисаттвы, занимающегося буддийской практикой, тогда как здесь он представлен как будда, которым он станет после достижения просветления через 5,6 миллиарда лет.

Обратите внимание на длинный ниспадающий подол одеяния хоэ суйка, «ниспадающая ряса». Такое одеяние особенно характерно для буддийских статуй камакурского стиля XIV-XV веков. Композиция Будд Трёх Миров является особенно представительным образцом этого стиля.



Сандзэбуцу, Будды Трёх Миров: слева направо – Амида, Шакьямуни и Майтрейя (принадлежат монастырю Дзётидзи; фотографию предоставил Харада Хироси)

Музей национальных сокровищ Камакуры

В Камакуре хранится множество удивительных буддийских статуй, но за несколько дней невозможно посетить все храмы. Те, кто приезжает в Камакуру ненадолго, могут посетить Музей национального достояния Камакуры, где хранится огромное количество ценных культурных объектов. Музей был основан на территории святилища Цуругаока Хатимангу в 1928 году, через пять лет после Великого землетрясения Канто, когда многие храмовые сокровища получили значительные повреждения. Музей служит для хранения и демонстрации местных культурных ценностей.

Среди наиболее примечательных экспонатов, предоставленных на временное хранение, – две скульптуры из расположенного неподалеку храма Эннодзи. Одна из них – статуя царя Сёко, одного из Десяти Царей, которые судят попадающих после смерти в иной мир, а другая – посох с головами, который использует царь загробного мира Эмма при допросе и вынесении приговоров. Обе скульптуры отличаются реализмом, выдержанным в традициях Ункэя.



Статуя царя Сёко (принадлежит монастырю Эннодзи, находится на хранении в Музее национального достояния Камакуры, объект культурного наследия национального значения). Остальные девять статуй Десяти Царей, включая царя Эмма, находятся в главном павильоне расположенного неподалёку монастыря Эннодзи (фотографию предоставил Харада Хироси)



Посох с двумя лицами, добрым и злым, который царь Эмма использует, чтобы судить умерших (принадлежит монастырю Эннодзи, находится на хранении в Музее национального достояния Камакуры, объект культурного наследия национального значения; фотографию предоставил Харада Хироси)

Кроме того, в музее представлены такие шедевры, как украшенная короной статуя будды Шакьямуни из монастыря Кэнтёдзи. Она даёт возможность познакомиться с буддийской скульптурой в особом стиле, характерном для восточной Японии, который отличается от произведений, которые можно найти в Наре и Киото. В настоящее время музей закрыт на реконструкцию до 23 октября 2026 года, но после открытия его стоит посетить.



Украшенная короной статуя будды Шакьямуни (принадлежит монастырю Кэнтёдзи, находится на хранении в Музее национального достояния Камакуры)

Фотографии и текст: Харада Хироcи

Фотография к заголовку: Музей Каннон в монастыре Хасэдэра, Камакура (предоставил Харада Хироcи)