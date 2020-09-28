Прозрачные туалеты TOKYO TOILET: создание комфортного общественного пространства способствует разнообразию

Общество

В токийском районе Сибуя появляются «прозрачные туалеты», которые вызвали оживлённое обсуждение в соцсетях. Здесь мы расскажем о содержании проекта, в котором участвуют 16 специалистов мирового уровня, и покажем семь туалетов, которые можно посетить уже сейчас.
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Прозрачность туалетов – залог спокойствия и безопасности

Туалеты со стеклянными стенами, появившиеся в начале августа в парке токийского района Сибуя, вызвали бурное обсуждение как в Японии, так и за пределами страны, их фотографии разошлись в социальных сетях. Многие удивляются, считая это немного чересчур оригинальным, однако такое устройство туалета, делающее стекло непрозрачным во время использования, направлено на устранение факторов, из-за которых многие люди избегают общественных туалетов.

Общественный туалет в парке Ёёги-фукамати. Используется специальное стекло, которое становится прозрачным, когда через него проходит ток – когда дверь запирают, ток отключается, и стены теряют прозрачность
Общественный туалет в парке Ёёги-фукамати. Используется специальное стекло, которое становится прозрачным, когда через него проходит ток – когда дверь запирают, ток отключается, и стены теряют прозрачность

Согласно данным опроса, проведенного Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма в 2016 году, только 1,2% респондентов ответили, что они часто пользуются общественными туалетами, например в парках. 51,7% сказали, что никогда не используют их, и вместе с ответившими, что почти не пользуются ими, доля избегающих таких туалетов составила около 90%. Среди причин, вызывающих неудовлетворённость их состоянием и чувство беспокойства, лидируют три – отсутствие ощущения чистоты (68,1%), недостаточная уборка (54,6%) и отсутствие чувства безопасности в туалете и поблизости от него.

Прозрачность туалета, позволяющая с первого взгляда оценить внутреннее оборудование и качество уборки, является примером хорошего дизайна, который позволяет не беспокоиться о возможности того, что кто-то там прячется.

Туалеты в общественном парке Харуноогава окрашены в разные цвета; обстановку внутри туалета можно оценить даже на расстоянии
Туалеты в общественном парке Харуноогава окрашены в разные цвета; обстановку внутри туалета можно оценить даже на расстоянии

Создавать удобные туалеты, чтобы изменить общество

Прозрачный туалет разработал Бан Сигэру, получивший в 2014 году Притцкеровскую премию, которую называют «Нобелевской премией в архитектуре». Это один из туалетов, созданных в рамках продвигаемого фондом Nippon Foundation совместно с токийским районом Сибуя проекта THE TOKYO TOILET по установке общественных туалетов, которыми может комфортно пользоваться любой человек, независимо от пола, возраста или инвалидности.

Андо Тадао, Ито Тоёо, Кума Кэнго и другие крупные деятели японского архитектурного мира также участвуют в проекте, в общей сложности 16 человек проектируют 17 туалетов. Сибуя, культурный центр, где в разнообразии видят источник силы, ставит целью предложить модель уважающего разнообразие общества с помощью особо оригинального дизайна и мощной творческой силы.

В настоящее время завершено строительство семи туалетов, ещё десять будут установлены к концу 2021 года.

«Туалет-кальмар», появившийся в парке Эбису-хигаси, который называют «Парком осьминога»; это работа Маки Фумихико, лауреата Притцкеровской премии
«Туалет-кальмар», появившийся в парке Эбису-хигаси, который называют «Парком осьминога»; это работа Маки Фумихико, лауреата Притцкеровской премии

Помимо дизайна, проект нацелен на удобство и комфорт; компания TOTO помогает с выбором оборудования и предложениям по планировке, а Daiwa House Industry – с проектированием и строительством. Арт-директор Сато Касива отвечает за информационные табло и пиктограммы туалета.

Директор фонда Nippon Foundation Сасакава Дзюмпэй говорит: «Завершение строительства туалетов – это 50% проекта. С этого момента важно, как его используют». Район Сибуя совместно с Туристической ассоциацией района Сибуя занимаются менеджментом туалетов; в частности, контроль за созданием и использованием униформы уборщиков заказали модельеру NIGO. Они стремятся воспитать в людях желание оставить после себя чистый туалет для других и увеличить привлекательность парков за счёт того, что там есть интересные туалеты.

Директор Сасакава позирует в униформе уборщика перед туалетом в парке Эбису. «Форма не только стильная – она эластичная, в ней легко двигаться. Я надеюсь, что уборщики будут работать с гордостью»
Директор Сасакава позирует в униформе уборщика перед туалетом в парке Эбису. «Форма не только стильная – она эластичная, в ней легко двигаться. Я надеюсь, что уборщики будут работать с гордостью»

■Бан Сигэру

Общественный парк Харуноогава (Ёёги 5-68-1)

Парк Ёёги-фукамати (Томигая 1-54-1)

Бан Сигэру, помимо проектирования крупных объектов, таких как Центр всемирного наследия горы Фудзи, также известен своей «бумажной архитектурой». В последние годы он привлёк внимание и тем, что разработал систему перегородок с использованием бумажных трубок и ткани, которую использовали в эвакуационных центрах в зонах бедствия. «Его живое творчество нашло отражение в «прозрачных туалетах», установленных в двух парках с западной стороны парка Ёёги. Революционный дизайн туалета, позволяющий оценить чистоту и безопасность, привлёк большое внимание за рубежом. Днём красочными цветами он напоминает игрушку, а в ночное время освещает парк, как фонарь.

Туалеты в парке Харуноогава оформлены в холодных тонах, а в парке Ёёги-фукамати – в тёплых
Туалеты в парке Харуноогава оформлены в холодных тонах, а в парке Ёёги-фукамати – в тёплых

Прозрачный туалет до запирания двери. В «туалете для всех» есть стол для пеленания и оборудование для обслуживание кало- и мочеприёмников
Прозрачный туалет до запирания двери. В «туалете для всех» есть стол для пеленания и оборудование для обслуживание кало- и мочеприёмников

После запирания двери стекло становится непрозрачным, создавая уютное пространство, которым можно спокойно пользоваться
После запирания двери стекло становится непрозрачным, создавая уютное пространство, которым можно спокойно пользоваться

Туалет красиво светится ночью и помогает обеспечивать безопасность в парке (фотография предоставлена Nippon Foundation)
Туалет красиво светится ночью и помогает обеспечивать безопасность в парке (фотография предоставлена Nippon Foundation)

■Катаяма Масамити / Wonderwall

Парк Эбису (Эбису-ниси 1-19-1)

Катаяма Масамити, дизайнер интерьеров, работавший в том числе в ведущих магазинах UNIQLO в Нью-Йорке, Париже, на Гиндзе. Он постарался спроектировать здание с учётом других объектов парка, таких как деревья, игровое оборудование и скамейки. Стильный дизайн с использованием 15 бетонных стен, по словам директора Сасакавы, «выглядит как лабиринт и, наверное, порадует детей».

Сложное сочетание бетонных стен использовано для создания примитивистского изящества
Сложное сочетание бетонных стен использовано для создания примитивистского изящества

Мужской туалет кажется входом в лабиринт, но он расположен в таком месте, где им легко воспользоваться
Мужской туалет кажется входом в лабиринт, но он расположен в таком месте, где им легко воспользоваться

Подробная планировка показана на пояснительной табличке; лампа экстренного вызова находится на видном месте, так что туалетом можно пользоваться спокойно
Подробная планировка показана на пояснительной табличке; лампа экстренного вызова находится на видном месте, так что туалетом можно пользоваться спокойно

Просторное и элегантное пространство непохоже на привычный общественный туалет
Просторное и элегантное пространство непохоже на привычный общественный туалет

■Тамура Нао

Общественный туалет Хигаси-сантёмэ (Хигаси 3-27-1)

Тамура Нао, дизайнер продукции из Нью-Йорка, занялась узкой треугольной площадкой между железной дорогой и тротуаром. Туалет, разработанный с акцентом на уединение и безопасность, выглядит простым и забавным, как оригами. Благодаря рациональному размещению трёх помещений интерьер получается удивительно просторным и удобным.

Ярко-красный туалет приютился у железнодорожных путей
Ярко-красный туалет приютился у железнодорожных путей

Вход в туалет легко увидеть, когда вы идёте от станции Эбису
Вход в туалет легко увидеть, когда вы идёте от станции Эбису

Со стороны Сибуя туалет напоминает оригами
Со стороны Сибуя туалет напоминает оригами

Интерьер туалета сияет белизной и создаёт чувство чистоты и безопасности
Интерьер туалета сияет белизной и создаёт чувство чистоты и безопасности

■Маки Фумихико

Парк Эбису-хигаси (Эбису 1-2-16)

Маки Фумихико работал над многими известными зданиями, такими как Токийский дворец спорта, комплексы Макухари Мэссэ и Дайканъяма хирусайдо тэрасу. Взяв за основу концепцию павильона в парке с зоной отдыха, он создал мужской, женский и общий туалеты с внутренним двориком и символическим деревом в центре, с устроенными на стене скамейками. Пространство объединено крышей, напоминающей капюшон кальмара – так в «Парке осьминога» Эбису-хигаси родился «Туалет-кальмар.

Три туалета соединены плавно изогнутой крышей, на стене устроена скамейка для отдыха
Три туалета соединены плавно изогнутой крышей, на стене устроена скамейка для отдыха

Символ парка «Горка-осьминог», задавшая тему «Туалета-кальмара»
Символ парка «Горка-осьминог», задавшая тему «Туалета-кальмара»

Вид от общего туалета на внутренний дворик; здесь дети вполне могли бы играть в прятки
Вид от общего туалета на внутренний дворик; здесь дети вполне могли бы играть в прятки

Умывальники разной высоты выстроены так, чтобы ими могли пользоваться дети и люди с ограниченными возможностями
Умывальники разной высоты выстроены так, чтобы ими могли пользоваться дети и люди с ограниченными возможностями

■Сакакура Такэносукэ

Парк Нисихара-иттёмэ (Нисихара 1-29-1)

Сакакура Такэносукэ, архитектор, известный жилым домом «Токио мидтаун», занялся туалетом в парке Нисихара-иттёмэ, которым пользовались крайне редко. Парк находится рядом со станцией Хатагая, и его дизайн и устройство направлены на то, чтобы людям захотелось им воспользоваться по дороге на работу или в школу, а ночью он ярко освещает парк.

Простой и опрятный внешний вид, гармонирующий с парком, как бы приглашает войти
Простой и опрятный внешний вид, гармонирующий с парком, как бы приглашает войти

Для отделки стен использовано матовое стекло; днём через него внутрь попадает солнечный свет, а ночью весь туалет сияет, как фонарь
Для отделки стен использовано матовое стекло; днём через него внутрь попадает солнечный свет, а ночью весь туалет сияет, как фонарь

Уютное пространство с проступающим на матовом стекле узором с изображениями деревьев
Уютное пространство с проступающим на матовом стекле узором с изображениями деревьев

■Андо Тадао

Парк Дзингу-доори (Дзингу-маэ 6-22-8)

Андо Тадао, лауреат Притцкеровской премии и один из ведущих архитекторов Японии, назвал спроектированный им туалет в парке Дзингу-доори «Амаядори». Он расположен у улицы Мэйдзи-доори, соединяющей Сибуя и Харадзюку, так что место под широким козырьком, вероятно, будет использоваться для того, чтобы переждать дождь. Через круглую внешнюю стену с вертикальной решёткой внутрь проникает свет, благодаря чему внутренний проход выглядит светлым и безопасным.

Выступающий козырёк создаёт общественное пространство наподобие веранды
Выступающий козырёк создаёт общественное пространство наподобие веранды

Вид на вход со стороны Сибуя, широкий козырёк добавляет внушительности сооружению
Вид на вход со стороны Сибуя, широкий козырёк добавляет внушительности сооружению

Общий туалет в центре, слева – мужской, справа – женский
Общий туалет в центре, слева – мужской, справа – женский

Освещённый проход с решетчатой ​​внешней стеной; за пределами туалетной комнаты находится простая в использовании зона для мытья рук
Освещённый проход с решетчатой ​​внешней стеной; за пределами туалетной комнаты находится простая в использовании зона для мытья рук

Вход со стороны Харадзюку разделён стеной в центре и напоминает беседку в зелёном парке
Вход со стороны Харадзюку разделён стеной в центре и напоминает беседку в зелёном парке

Материалы, текст, фотографии: редакция Nippon.com

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