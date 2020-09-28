Прозрачные туалеты TOKYO TOILET: создание комфортного общественного пространства способствует разнообразию

Прозрачность туалетов – залог спокойствия и безопасности

Туалеты со стеклянными стенами, появившиеся в начале августа в парке токийского района Сибуя, вызвали бурное обсуждение как в Японии, так и за пределами страны, их фотографии разошлись в социальных сетях. Многие удивляются, считая это немного чересчур оригинальным, однако такое устройство туалета, делающее стекло непрозрачным во время использования, направлено на устранение факторов, из-за которых многие люди избегают общественных туалетов.





Согласно данным опроса, проведенного Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма в 2016 году, только 1,2% респондентов ответили, что они часто пользуются общественными туалетами, например в парках. 51,7% сказали, что никогда не используют их, и вместе с ответившими, что почти не пользуются ими, доля избегающих таких туалетов составила около 90%. Среди причин, вызывающих неудовлетворённость их состоянием и чувство беспокойства, лидируют три – отсутствие ощущения чистоты (68,1%), недостаточная уборка (54,6%) и отсутствие чувства безопасности в туалете и поблизости от него.

Прозрачность туалета, позволяющая с первого взгляда оценить внутреннее оборудование и качество уборки, является примером хорошего дизайна, который позволяет не беспокоиться о возможности того, что кто-то там прячется.





Создавать удобные туалеты, чтобы изменить общество

Прозрачный туалет разработал Бан Сигэру, получивший в 2014 году Притцкеровскую премию, которую называют «Нобелевской премией в архитектуре». Это один из туалетов, созданных в рамках продвигаемого фондом Nippon Foundation совместно с токийским районом Сибуя проекта THE TOKYO TOILET по установке общественных туалетов, которыми может комфортно пользоваться любой человек, независимо от пола, возраста или инвалидности.

Андо Тадао, Ито Тоёо, Кума Кэнго и другие крупные деятели японского архитектурного мира также участвуют в проекте, в общей сложности 16 человек проектируют 17 туалетов. Сибуя, культурный центр, где в разнообразии видят источник силы, ставит целью предложить модель уважающего разнообразие общества с помощью особо оригинального дизайна и мощной творческой силы.

В настоящее время завершено строительство семи туалетов, ещё десять будут установлены к концу 2021 года.





Помимо дизайна, проект нацелен на удобство и комфорт; компания TOTO помогает с выбором оборудования и предложениям по планировке, а Daiwa House Industry – с проектированием и строительством. Арт-директор Сато Касива отвечает за информационные табло и пиктограммы туалета.

Директор фонда Nippon Foundation Сасакава Дзюмпэй говорит: «Завершение строительства туалетов – это 50% проекта. С этого момента важно, как его используют». Район Сибуя совместно с Туристической ассоциацией района Сибуя занимаются менеджментом туалетов; в частности, контроль за созданием и использованием униформы уборщиков заказали модельеру NIGO. Они стремятся воспитать в людях желание оставить после себя чистый туалет для других и увеличить привлекательность парков за счёт того, что там есть интересные туалеты.





■Бан Сигэру

Общественный парк Харуноогава (Ёёги 5-68-1)

Парк Ёёги-фукамати (Томигая 1-54-1)

Бан Сигэру, помимо проектирования крупных объектов, таких как Центр всемирного наследия горы Фудзи, также известен своей «бумажной архитектурой». В последние годы он привлёк внимание и тем, что разработал систему перегородок с использованием бумажных трубок и ткани, которую использовали в эвакуационных центрах в зонах бедствия. «Его живое творчество нашло отражение в «прозрачных туалетах», установленных в двух парках с западной стороны парка Ёёги. Революционный дизайн туалета, позволяющий оценить чистоту и безопасность, привлёк большое внимание за рубежом. Днём красочными цветами он напоминает игрушку, а в ночное время освещает парк, как фонарь.















