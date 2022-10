В токийском районе Сибуя строят новые общественные туалеты проекта THE TOKYO TOILET: дети могут попробовать свои силы в уборке

Путеводительпо Японии

В августе 2020 года «прозрачный туалет» проекта THE TOKYO TOILET удивил мировую общественность. С тех пор в парках и на дорогах токийского района Сибуя создаются другие уникальные общественные туалеты. За ними тщательно ухаживают, чтобы содержать в чистоте, и они стали новой туристической достопримечательностью Токио.

Туалеты, спроектированные всемирно известными архитекторами, открылись в 13 местах в Сибуя

«Убирать трудно, но мы были счастливы, когда стало чисто!».

8 октября в парке Эбису в токийском районе Сибуя ученики начальной школы и дети дошкольного возраста работали щётками и тряпками. Бетонный лабиринт, который чистили дети, – часть общественного туалета, который спроектировал дизайнер интерьеров Катаяма Масамити. Туалет появился в рамках проекта THE TOKYO TOILET, который осуществляет Nippon Foundation в сотрудничестве с администрацией Сибуя.



Туалет в парке Эбису, открывшийся в августе 2020 года, и дети, которые помогали в уборке. Архитектор Катаяма Масамити работал над интерьерами флагманских магазинов UNIQLO в Нью-Йорке, Париже и на Гиндзе в Токио

В этом проекте приняли участие 16 известных архитекторов, таких как Андо Тадао и Кума Кэнго, и всемирно известных дизайнеров, в том числе Катаяма, Сато Касива и NIGO. Цель проекта состоит в том, чтобы развеять образ общественных туалетов как грязных, тёмных, зловонных и небезопасных мест с помощью инновационного дизайна и полёта воображения. Другая цель – способствовать реализации разнообразного общества, предоставляя удобства, которыми может комфортно пользоваться любой человек, независимо от пола, возраста или инвалидности.

Введенный в эксплуатацию в августе 2020 года стеклянный туалет, который разработал Бан Сигэру, стал горячей темой не только в Японии, но и за рубежом, вызвав фурор в соцсетях. В настоящее время 13 из 17 запланированных туалетов завершены и открыты для публики.

Общественный туалет в парке Ёёги-фукамати. Используется специальное стекло, которое становится прозрачным, когда через него проходит ток – когда дверь запирают, ток отключается, и стены теряют прозрачность



Характерный для Кума Кэнго дизайн с использованием дерева прекрасно гармонирует с зеленью парка Набэсима сёто (завершён в июне 2021 г.)

В проекте предусмотрено и обслуживание при эксплуатации

Самый стильный дизайн не имеет смысла, если туалет грязный и неприятно пахнет. В проекте учитывается и техническое обслуживание. Помимо регулярной уборки три раза в день, специалист-диагност ежемесячно проверяет состояние туалета и очищает его с помощью специального растворителя. Кроме того, раз в год проводится тщательное обслуживание наружных стен, осветительных приборов и вентиляторов. Униформа уборщика разработана NIGO и играет важную роль в улучшении имиджа уборки туалета.

В рамках технического обслуживания проводится мастер-класс по уборке для детей. Цель таких мероприятий состоит в том, чтобы информировать людей о важности общественных объектов и повышать осведомлённость членов общества посредством уборки туалетов. Ямато Нобутака, представитель Amenity Co., выступавший с лекцией, сказал: «Когда я разговаривал с детьми, я понял, что они узнают, как важно чистить туалеты дома и в школе. То, что они узнали сегодня, они запомнят и перескажут друзьям».



Ямато, специалист по диагностике туалетов, объясняет детям разницу между типами моющих средств и их эффективностью



Дети энергично чистят пол

Посещение THE TOKYO TOILET вызвало своеобразный «незаметный бум» среди поклонников архитектуры и ценителей искусства. Все знают рестораны с красивыми туалетами, но это первый в мире пример, когда город превращает туалеты в туристические ресурсы. Ямато также говорит: «Красивые общественные туалеты помогают улучшить имидж всего города. В Сибуя, районе с активной ночной жизнью, они нередко пачкаются, но я хочу и в дальнейшем тщательно следить за ними». .

Туалет парка Нанаго-доори (Hi Toilet), созданный командой под руководством Сато Кадзу, получил золото iF DESIGN AWARD 2022, это одна из трёх главных мировых наград в области дизайна. Режиссёр немецкого происхождения Вим Вендерс снимает фильм, действие которого происходит в THE TOKYO TOILET. Здесь мы представим шесть туалетов проекта, который привлекает мировое внимание, завершённые в период с 2021 по октябрь 2022 года.



Огромный белый объект, появившийся у западного выхода со станции Эбису, – общественный туалет, который спроектировал Сато Касива (завершён в июле 2021 года). Здесь бывает много посетителей, и говорят, что поддержание чистоты здесь требует немалых усилий



Туалет в парке Нанаго-доори (завершён в августе 2021 г.), в котором используется система голосовых команд, что особенно актуально сейчас, когда люди стремятся избегать физического контакта из соображений санитарии

■ NIGO

Общественный туалет Дзингумаэ (Jingumae 1-3)

NIGO – модельер, который начал работать в Харадзюку, а сейчас является художественным руководителем у KENZO. Концепция туалета для района, откуда началась его карьера, заключается в тёплом отношении к старине и применении инноваций. Туалет выполнен в стиле американского армейского дома, в нём сосуществуют ностальгическая атмосфера и новизна, он гармонирует с Харадзюку, где особенно сильно ощущалось влияние американской культуры, проникшей в Токио уже в первые послевоенные годы.



Островок прошлого в большом городе (туалет сдан в мае 2021 г.)



Внешний вид в стиле ретро напоминает Вашингтон-Хайтс, постройку, которая когда-то находилась в парке Ёёги



В туалете сиденье с подогревом и подмыванием тёплой водой, есть опора для стомы, детский стульчик и т. д.

■ Кума Кэнго

Туалет в парке Набэсима сёто (Shoto 2-10-7)

Кума Кэнго, создавший Национальный стадион с широким использованием дерева, здесь тоже применил этот материал. Комплекс туалета впечатляет, гармонируя с историческим парком, который изначально был загородной резиденцией рода Кисю Токугава. Пять построек, покрытых древесиной криптомерии суги, соединены «Лесной тропинкой», предназначенной для циркуляции воздуха и служащей игровой площадкой для детей.



Может показаться, что доски из криптомерии разной ширины и длины расположены хаотично, но на самом деле это продуманная конструкция



«Лесная тропинка» Иори-но комити, обеспечивающая циркуляцию воздуха и безопасность



Даже интерьер туалетной комнаты напоминает о лесе

■ Ито Тоё

Общественный туалет Ёёги Хатиман (Yoyogi 5-1-2)

Ито Тоё, лауреат Притцкеровской архитектурной премии, известной как Нобелевская премия по архитектуре, создал три постройки, подобно грибам выросшие в лесу святилища Ёёги Хатимангу. Круглая наружная стена, облицованная плиткой разного цвета, меняющегося снизу вверх, прекрасно гармонирует с зеленью позади. Три туалетные комнаты устроены раздельно, в каждой есть детские стульчики и другие приспособления.



Общественный туалет Ёёги Хатиман с концепцией «Трёх грибов», выросших в лесу (завершено в июле 2021 г.)



Ночью, когда внутри горит свет, круглые крыши как будто парят в воздухе



Просторные отдельные комнаты удобны для тех, кто пользуется инвалидными колясками

■Сато Касива

Общественный туалет западного выхода станции Эбису (Ebisu Minami 1-5-8)

Сато Касива, один из ведущих арт-директоров Японии, отвечающий за бренд-стратегии таких компаний, как Uniqlo и Rakuten Group, создал белоснежный квадратный туалет перед станцией Эбису. Высшая ценность дизайна Касива заключается в необычайной простоте, очаровывающей людей.



Общественный туалет у западного выхода станции Эбису, возле которого находится статуя божества Эбису



Кубическая постройка туалета окружена алюминиевыми жалюзи – с первого взгляда непонятно, что это туалет



Вход размещён с задней стороны, поскольку туалет находится перед загруженной станцией. Жалюзи, пропускающие свет, обеспечивают освещённость проходов



Пиктограммы, разработанные Касива, одновременно неброские, но хорошо заметны, они будут использоваться во всех туалетах проекта. На уборщике – комбинезон, разработанный NIGO

■ Сато Кадзу / Disruption Lab Team

Туалет в парке Нанаго-доори (Hatagaya 2-53-5)

Сато Кадзу, который получил множество наград в рекламе и был главным креативным директором TBWA HAKUHODO, взялся за разработку бесконтактного туалета. Дело в том, что многие люди не хотят прикасаться к дверным ручкам в общественных туалетах и часто нажимают на рычаг слива ногой. Высоко оценивается и дизайн – со стороны дороги туалет выглядит как белая сфера.



Туалет в парке Нанаго-доори в виде белой сферы



Со стороны входа туалет напоминает разрезанный пополам гриб



Голосовые команды активируются при сканировании QR-кода на входе. Вы можете открывать и закрывать дверь, управлять сиденьем унитаза без помощи рук

■Гото Томохито

Туалет в парке Хироо Хигаси (Hiroo 4-2-27)

Гото Томохито – креативный директор отдела устойчивого развития UNIQLO. Массивная постройка туалета выглядит как каменный монумент, который всегда стоял в парке. Светящаяся панель на задней стене запрограммирована на демонстрацию 7,9 миллиарда рисунков.



Туалет в парке Хироо Хигаси пркрасно гармонирует с пейзажем, он открылся в июле 2022 года



Туалет воплощает стремление к простоте и удобству использования. Он оснащён опорой для стомы, детским стульчиком, столиком для пеленания и другими приспособлениями



Светящаяся панель на задней стене ночью обретает ещё более волшебный вид – говорят, что среди меняющихся рисунков ни один невозможно увидеть дважды. Обратите внимание и на окружающие растения

Текст и фотографии: редакционный отдел Nippon.com Фотография к заголовку: Туалет в парке Набэсима сёто и играющие дети

