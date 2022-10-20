В токийском районе Сибуя строят новые общественные туалеты проекта THE TOKYO TOILET: дети могут попробовать свои силы в уборке
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Туалеты, спроектированные всемирно известными архитекторами, открылись в 13 местах в Сибуя
«Убирать трудно, но мы были счастливы, когда стало чисто!».
8 октября в парке Эбису в токийском районе Сибуя ученики начальной школы и дети дошкольного возраста работали щётками и тряпками. Бетонный лабиринт, который чистили дети, – часть общественного туалета, который спроектировал дизайнер интерьеров Катаяма Масамити. Туалет появился в рамках проекта THE TOKYO TOILET, который осуществляет Nippon Foundation в сотрудничестве с администрацией Сибуя.
В этом проекте приняли участие 16 известных архитекторов, таких как Андо Тадао и Кума Кэнго, и всемирно известных дизайнеров, в том числе Катаяма, Сато Касива и NIGO. Цель проекта состоит в том, чтобы развеять образ общественных туалетов как грязных, тёмных, зловонных и небезопасных мест с помощью инновационного дизайна и полёта воображения. Другая цель – способствовать реализации разнообразного общества, предоставляя удобства, которыми может комфортно пользоваться любой человек, независимо от пола, возраста или инвалидности.
Введенный в эксплуатацию в августе 2020 года стеклянный туалет, который разработал Бан Сигэру, стал горячей темой не только в Японии, но и за рубежом, вызвав фурор в соцсетях. В настоящее время 13 из 17 запланированных туалетов завершены и открыты для публики.
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В проекте предусмотрено и обслуживание при эксплуатации
Самый стильный дизайн не имеет смысла, если туалет грязный и неприятно пахнет. В проекте учитывается и техническое обслуживание. Помимо регулярной уборки три раза в день, специалист-диагност ежемесячно проверяет состояние туалета и очищает его с помощью специального растворителя. Кроме того, раз в год проводится тщательное обслуживание наружных стен, осветительных приборов и вентиляторов. Униформа уборщика разработана NIGO и играет важную роль в улучшении имиджа уборки туалета.
В рамках технического обслуживания проводится мастер-класс по уборке для детей. Цель таких мероприятий состоит в том, чтобы информировать людей о важности общественных объектов и повышать осведомлённость членов общества посредством уборки туалетов. Ямато Нобутака, представитель Amenity Co., выступавший с лекцией, сказал: «Когда я разговаривал с детьми, я понял, что они узнают, как важно чистить туалеты дома и в школе. То, что они узнали сегодня, они запомнят и перескажут друзьям».
Посещение THE TOKYO TOILET вызвало своеобразный «незаметный бум» среди поклонников архитектуры и ценителей искусства. Все знают рестораны с красивыми туалетами, но это первый в мире пример, когда город превращает туалеты в туристические ресурсы. Ямато также говорит: «Красивые общественные туалеты помогают улучшить имидж всего города. В Сибуя, районе с активной ночной жизнью, они нередко пачкаются, но я хочу и в дальнейшем тщательно следить за ними». .
Туалет парка Нанаго-доори (Hi Toilet), созданный командой под руководством Сато Кадзу, получил золото iF DESIGN AWARD 2022, это одна из трёх главных мировых наград в области дизайна. Режиссёр немецкого происхождения Вим Вендерс снимает фильм, действие которого происходит в THE TOKYO TOILET. Здесь мы представим шесть туалетов проекта, который привлекает мировое внимание, завершённые в период с 2021 по октябрь 2022 года.
■ NIGO
Общественный туалет Дзингумаэ (Jingumae 1-3)
NIGO – модельер, который начал работать в Харадзюку, а сейчас является художественным руководителем у KENZO. Концепция туалета для района, откуда началась его карьера, заключается в тёплом отношении к старине и применении инноваций. Туалет выполнен в стиле американского армейского дома, в нём сосуществуют ностальгическая атмосфера и новизна, он гармонирует с Харадзюку, где особенно сильно ощущалось влияние американской культуры, проникшей в Токио уже в первые послевоенные годы.
■ Кума Кэнго
Туалет в парке Набэсима сёто (Shoto 2-10-7)
Кума Кэнго, создавший Национальный стадион с широким использованием дерева, здесь тоже применил этот материал. Комплекс туалета впечатляет, гармонируя с историческим парком, который изначально был загородной резиденцией рода Кисю Токугава. Пять построек, покрытых древесиной криптомерии суги, соединены «Лесной тропинкой», предназначенной для циркуляции воздуха и служащей игровой площадкой для детей.
■ Ито Тоё
Общественный туалет Ёёги Хатиман (Yoyogi 5-1-2)
Ито Тоё, лауреат Притцкеровской архитектурной премии, известной как Нобелевская премия по архитектуре, создал три постройки, подобно грибам выросшие в лесу святилища Ёёги Хатимангу. Круглая наружная стена, облицованная плиткой разного цвета, меняющегося снизу вверх, прекрасно гармонирует с зеленью позади. Три туалетные комнаты устроены раздельно, в каждой есть детские стульчики и другие приспособления.
■Сато Касива
Общественный туалет западного выхода станции Эбису (Ebisu Minami 1-5-8)
Сато Касива, один из ведущих арт-директоров Японии, отвечающий за бренд-стратегии таких компаний, как Uniqlo и Rakuten Group, создал белоснежный квадратный туалет перед станцией Эбису. Высшая ценность дизайна Касива заключается в необычайной простоте, очаровывающей людей.
■ Сато Кадзу / Disruption Lab Team
Туалет в парке Нанаго-доори (Hatagaya 2-53-5)
Сато Кадзу, который получил множество наград в рекламе и был главным креативным директором TBWA HAKUHODO, взялся за разработку бесконтактного туалета. Дело в том, что многие люди не хотят прикасаться к дверным ручкам в общественных туалетах и часто нажимают на рычаг слива ногой. Высоко оценивается и дизайн – со стороны дороги туалет выглядит как белая сфера.
■Гото Томохито
Туалет в парке Хироо Хигаси (Hiroo 4-2-27)
Гото Томохито – креативный директор отдела устойчивого развития UNIQLO. Массивная постройка туалета выглядит как каменный монумент, который всегда стоял в парке. Светящаяся панель на задней стене запрограммирована на демонстрацию 7,9 миллиарда рисунков.
Текст и фотографии: редакционный отдел Nippon.com Фотография к заголовку: Туалет в парке Набэсима сёто и играющие дети
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