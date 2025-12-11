Призамковый город Хаги в префектуре Ямагути: очарование старины и объекты Всемирного наследия, связанные с модернизацией Японии в годы Мэйдзи (1868–1912)

Путеводительпо Японии

Призамковый город Хаги в префектуре Ямагути вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно ощутить дух перемен, которые привели к реставрации Мэйдзи, и познакомиться с началом индустриализации Японии.

Прогулки по историческим местам

Город Хаги в префектуре Ямагути процветал в эпоху Эдо, здесь располагался замок княжества Тёсю (современная префектура Ямагути). Это княжество известно тем, что в 1866 году заключило союз с княжеством Сацума (современная префектура Кагосима), что вскоре привело к свержению сёгуната. После Реставрации Мэйдзи (1868) выходцы из Тёсю занимали ключевые государственные должности и способствовали модернизации Японии. Именно поэтому Хаги также известен как место зарождения Реставрации Мэйдзи.

В конце периода Эдо правящий род Тёсю перенёс свою резиденцию из Хаги в Ямагути, и городской пейзаж Хаги сохранился до наших дней. В этом призамковом городе вы увидите остатки земляных валов и белых оштукатуренных стен, а планировка города практически не изменилась с эпохи Эдо (1603-1868). Любители истории ценят этот город, по которому можно гулять с картой столетней давности и представлять, что вы перенеслись на много лет назад.



В старом городском квартале Кикуя ёкотё жили известные деятели времён модернизации страны, в том числе Такасуги Синсаку

Хорошая отправная точка для осмотра достопримечательностей – музей Хаги Мэйрин гакуся. Он был открыт в 2017 году после реконструкции начальной школы, располагавшейся на месте Мэйринкан – школы для самураев княжества. Он выполняет роль и музея, посвящённого истории Реставрации Мэйдзи, и является информационным центром, где можно узнать о достопримечательностях комплекса Всемирного наследия.

Пять исторических мест города, включая сам призамковый город, были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2015 году как комплекс «Памятники промышленной революции Мэйдзи в Японии: металлургия и металлообработка, судостроительство, угледобывающая промышленность (преф. Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Кагосима, Ямагути, Иватэ и Сидзуока)». Ниже мы рассмотрим эти пять достопримечательностей, демонстрирующих очарование Хаги и промышленное развитие Японии позднего периода Эдо.



Главное здание Мейрин Гакуся является объектом материального культурного наследия национального значения



Выставочный зал Центра посетителей Всемирного наследия



Юбикан, исторические памятник национального значения. Это часть додзё самурайской школы Мэйринкан, где обучали обращению с мечом и копьём (национальное историческое место)

1. Призамковый город Хаги

Призамковый город Хаги, внесённый в список объектов Всемирного наследия, расположен в дельте реки Абу и состоит из трёх частей – это руины замка и призамковой части города, район самурайских усадеб и торговый район.

Замок Хаги, по распоряжению правительства разрушенный в 1874 году, располагался у подножья 143-метровой горы Сидзуки на острове, который выступает в Японское море на северо-западной оконечности дельты реки. Главная цитадель была создана с использованием ландшафта – она окружена морем с трёх сторон, а с четвёртой её защищала гора.



Руины замка Хаги в Парке Сидзуки замка Хаги, площадь которого составляет около 200 000 квадратных метров



Вид на гору Сидзуки и ров с места расположения руин замковой башни



Расположенное на территории парка святилище Сидзукияма связано с родом Мори, который управлял княжеством Тёсю

Район усадеб высокопоставленных самураев, простиравшийся к юго-востоку от замка, назывался Санномару и являлся политическим и административным центром княжества.

Особняки старших вассалов с большими воротами выстроились вдоль берега реки, а их территория с обеих сторон окружена высокими глинобитными стенами, в промежутках между которыми находились изогнутые дороги каимагари. Закрывая обзор, стены должны были задерживать вражеские силы и облегчать оборону, такая планировка характерна для периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1573). В этом районе много достопримечательностей, в том числе ворота Кита-но Сомон – крупнейшие в Японии ворота в стиле корай, и музей Хаги.



Ворота усадьбы рода Фукухара, на протяжении многих поколений служивших на важных должностях в княжестве Тёсю (культурное наследие префектурного значения)



Извилистая дорога Хияко каимагари рядом с бывшей виллой барона Танаки Гиити. Неподалёку родился Кусака Гэндзуй, знаменитый самурай княжества Тёсю

К востоку от района усадеб высокопоставленных самураев расположен торговый район, где жили самураи среднего и низшего ранга, а также торговцы. Здесь находится дом Кидо Такаёси, подписавшего союз между Сацума и Тёсю от имени княжества Тёсю и занимавшего ключевую должность в правительстве Мэйдзи, а также место рождения Такасуги Синсаку, основателя Кихэйтай, армии нового типа. Этот район очень популярен среди тех, кто увлекается историей конца периода Эдо и начала годов Мэйдзи (1868–1912). В этом районе множество сувенирных лавок, а также ресторанов и кафе, специализирующихся на морепродуктах, так что у вас будет широкий выбор места, где можно отдохнуть.

Поскольку город замка Тёсю был расположен у моря, самураи княжества особое внимание уделяли защите побережья от нападений с моря. С появлением «чёрных кораблей» коммодора Перри резко возросли опасения иностранного вторжения, и княжество Тёсю раньше других княжеств начало попытки создания военной техники западного образца, включая военные корабли и пушки. Прогуливаясь по окрестностям, можно убедиться, что это был логичный шаг с геополитической точки зрения.



Бывшая усадьба Кидо Такаёси в Эдоя ёкотё



Памятник Такасуги Синсаку в парке в южной части Кикуя ёкотё. Неподалёку находится место его рождения



В исторических постройках расположены магазины, торгующие керамикой хаги-яки и другой местной продукцией



Вид на гору Сидзуки с пляжа Кикугахама

2. Сёка сондзюку

Мыслитель и педагог Ёсида Сёин (1830-1859) оказал огромное влияние на патриотически настроенных самураев княжества Тёсю в конце периода Эдо. С юных лет он демонстрировал незаурядный ум, преподавал военное дело в школе Мэйринкан с девяти лет, став мастером в девятнадцать. В двадцать лет он сбежал из княжества и отправился учиться в другие части страны, из-за чего его лишили потомственного статуса. В двадцать пять лет он попытался отправиться за границу, сев на американский военный корабль, прибывший в Урага (совр. Йокосука, префектура Канагава), но его попытка не увенчалась успехом.

После того, как он сдался сёгунату, его отправили в тюрьму Хаги, но в возрасте 27 лет его приговорили к заключению в собственной усадьбе. Он проводил лекции для родственников и соседских детей, после чего открыл частную школу «Сёка сондзюку». Он преподавал конфуцианство, военное дело и историю, уделяя особое внимание почитанию императора и противостоянию иностранным силам.

Здание «Сёка сондзюку» сохранилось на территории святилища Сёин, расположенного на берегу реки Мацумото, к востоку от призамкового города, и его определённо стоит посетить. Рядом находится бывший дом Ёсиды Сёина, где он отбывал заключение. Оба здания внесены в список объектов Всемирного наследия.



Главный павильона святилища Сёин, посвящённый Ёсиде Сёин



Школа «Сёка сондзюку», основанная в 4 году Ансэй (1857)



Бывшая усадьба Ёсиды Сёина, который отбывал заключение в комнате площадью 3,5 татами (около 6,3 кв. м)

Сёин был казнён в Эдо в возрасте 30 лет в ходе «чистки годов Ансэй» 1858 года –кампании сёгуната, направленной на усмирение антиправительственных настроений, то есть пропаганды почитания императора и изгнания иностранцев из страны.

Однако вопреки всему молодёжь, унаследовавшая его учение, сыграла активную роль в модернизации Японии. Выпускники школы «Сёка сондзюку», такие как Кусака Гэндзуй и Такасуги Синсаку, занимавшие видное место в её рядах, сыграли важную роль в свержении сёгуната, а после Реставрации Мэйдзи другие ученики, такие как Ито Хиробуми и Ямагата Аритомо в своё время занимали пост премьер-министра.



Учебный класс «Сёка сондзюку», где в конце периода Эдо воспитали многих патриотически настроенных деятелей

Самым успешным учеником в «Сёка сондзюку» был, пожалуй, Ито Хиробуми. Его отец, выходец из бедной крестьянской семьи, стал самураем, когда его усыновили в семье самураев-пехотинцев. Однако из-за низкого социального статуса Ито не разрешалось входить в класс «Сёка сондзюку», и он слушал лекции стоя.

Он увлёкся движением «почитания императора и изгнания варваров» (сонно дзёи), но в 3 году Бункю (1863) власти княжества приказали ему тайно отправиться в Великобританию, чтобы учиться с Иноуэ Каору и другими. Вернувшись в Японию, он стал сторонником открытия страны миру. Вместе с Такасуги Синсаку и другими патриотами он помог сформировать добровольческую армию и стал видной фигурой в княжестве. Он продемонстрировал своё мастерство ведения переговоров, занимаясь импортом оружия и торговлей с другими княжествами. Ито занимал важные посты в сформированной впоследствии администрации Мэйдзи, а в 1885 году стал первым премьер-министром Японии. Бывшая резиденция и вилла Ито сохранились к югу от святилища Сёин.



Рядом с бывшей усадьбой Ито Хиробуми стоит керамическая статуя, выполненная в местном гончарном стиле хаги-яки



Вилла Ито Хиробуми, перенесённая из района Синагава в Токио к югу от его прежнего дома, рассказывает историю его пути к успеху

3. Отражательная печь Хаги

Остальные три объекта Всемирного наследия – это исторические места, связанные с подготовкой военной техники западного образца в княжестве Тёсю.

Отражательная печь Хаги, расположенная в Тинто, примерно в километре к северу от святилища Сёин, была построена в 3 году Ансэй (1856) как прототип печи для литья чугунных пушек западного образца. После поражения династии Цин в Опиумной войне и прибытия Чёрных кораблей княжество Тёсю осознало необходимость береговой обороны. Печь была построена в ходе эксперимента по производству собственных чугунных пушек, но попытки закончились неудачей. Хотя правители Тёсю отказались от планов строительства полноценного комплекса отражательных печей, это место внесено в список объектов Всемирного наследия как важное напоминание об активном стремлении к модернизации по западному образцу, характерном для этого периода.



Расположенная на территории парка отражательная печь Хаги также признана историческим памятником национального значения



Кирпичи для верхней части дымохода были изготовлены с использованием техники хаги-яки

4. Верфь Эбисугахана

В 1856 году на побережье Цубакихигаси была построена верфь Эбисугахана, которая строила парусные суда западного образца. В том же году был успешно спущен на воду корабль «Хэйсин-мару», использовавшийся в качестве учебного и транспортного судна. Другой корабль, «Косин-мару», построенный в 1860 году, был потоплен ВМС США во время битвы при Симоносэки, но его подняли, отремонтировали и позднее использовали для отражения вторжения войск сёгуната в Тёсю.

Говорят, что «Хэйсин-мару» был построен по российским технологиям военного кораблестроения, а «Косин-мару» – по голландским. Это единственная сохранившаяся верфь конца периода Эдо, и её редкое сочетание технологий двух стран обеспечило ей статус объекта Всемирного наследия.



Каменная набережная, сохранившаяся со времён, предшествовавших основанию верфи



Место, где строили «Косин-мару»

5. Металлургический завод Ойтаяма татара

Металлургический завод Ойтаяма татара, расположенный примерно в 40 минутах езды от города по горным дорогам района Сибу, производил железо, которое использовалось для гвоздей и якорей при постройке корабля «Хэйтацу-мару».

Традиционный метод производства железа в печах татара заключался в пережигании железосодержащего песка на древесном угле. Поскольку это требует вырубки большого количества деревьев, после двенадцати лет эксплуатации завод простаивал около 50 лет, давая лесам восстановиться. В княжестве Тёсю было несколько металлургических заводов, которые работали по очереди.

Металлургический завод Ойтаяма действовал в то время, когда строились военные корабли, и это ценный памятник, показывающий, как традиционные японские методы применялись при копировании западных технологий.



Руины металлургического завода Ойтаяма татара



Рядом с парковкой находится выставочный зал, где можно узнать о процессе производства железа того времени

Во время посещения объектов Всемирного наследия Хаги можно оценить высокий уровень знаний и мастерства самураев и ремесленников Тёсю, а также их умение использовать эти знания с пользой.

Именно это «объединение мысли и практики» проповедовал Сёин. Ито Хиробуми и другие следовали его учению, и этот небольшой городок внёс значительный вклад в модернизацию Японии в годы Мэйдзи.



Памятная фотография «пятерых из Тёсю», сделанная в Мэйрин гакуся. Ито Хиробуми и ещё четверо, которым удалось тайно выехать за границу для обучения, чего не смог ранее сделать Сёин, впоследствии заняли важные посты в новом правительстве Мэйдзи и внесли свой вклад в модернизацию Японии. Слева направо: Иноуэ Каору, первый министр иностранных дел, Эндо Кинсукэ, генеральный директор Монетного двора, Иноуэ Масару, комиссар Железнодорожного управления, Ито Хиробуми и Ямао Ёдзо, министр промышленности

Сбор материала, текст и фотографии: редакция Nippon.com

Фотография к заголовку: Руины замка Хаги, историческое место национального значения и объект Всемирного наследия

