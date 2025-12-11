Призамковый город Хаги в префектуре Ямагути: очарование старины и объекты Всемирного наследия, связанные с модернизацией Японии в годы Мэйдзи (1868–1912)
Прогулки по историческим местам
Город Хаги в префектуре Ямагути процветал в эпоху Эдо, здесь располагался замок княжества Тёсю (современная префектура Ямагути). Это княжество известно тем, что в 1866 году заключило союз с княжеством Сацума (современная префектура Кагосима), что вскоре привело к свержению сёгуната. После Реставрации Мэйдзи (1868) выходцы из Тёсю занимали ключевые государственные должности и способствовали модернизации Японии. Именно поэтому Хаги также известен как место зарождения Реставрации Мэйдзи.
В конце периода Эдо правящий род Тёсю перенёс свою резиденцию из Хаги в Ямагути, и городской пейзаж Хаги сохранился до наших дней. В этом призамковом городе вы увидите остатки земляных валов и белых оштукатуренных стен, а планировка города практически не изменилась с эпохи Эдо (1603-1868). Любители истории ценят этот город, по которому можно гулять с картой столетней давности и представлять, что вы перенеслись на много лет назад.
Хорошая отправная точка для осмотра достопримечательностей – музей Хаги Мэйрин гакуся. Он был открыт в 2017 году после реконструкции начальной школы, располагавшейся на месте Мэйринкан – школы для самураев княжества. Он выполняет роль и музея, посвящённого истории Реставрации Мэйдзи, и является информационным центром, где можно узнать о достопримечательностях комплекса Всемирного наследия.
Пять исторических мест города, включая сам призамковый город, были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2015 году как комплекс «Памятники промышленной революции Мэйдзи в Японии: металлургия и металлообработка, судостроительство, угледобывающая промышленность (преф. Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Кагосима, Ямагути, Иватэ и Сидзуока)». Ниже мы рассмотрим эти пять достопримечательностей, демонстрирующих очарование Хаги и промышленное развитие Японии позднего периода Эдо.
1. Призамковый город Хаги
Призамковый город Хаги, внесённый в список объектов Всемирного наследия, расположен в дельте реки Абу и состоит из трёх частей – это руины замка и призамковой части города, район самурайских усадеб и торговый район.
Замок Хаги, по распоряжению правительства разрушенный в 1874 году, располагался у подножья 143-метровой горы Сидзуки на острове, который выступает в Японское море на северо-западной оконечности дельты реки. Главная цитадель была создана с использованием ландшафта – она окружена морем с трёх сторон, а с четвёртой её защищала гора.
Район усадеб высокопоставленных самураев, простиравшийся к юго-востоку от замка, назывался Санномару и являлся политическим и административным центром княжества.
Особняки старших вассалов с большими воротами выстроились вдоль берега реки, а их территория с обеих сторон окружена высокими глинобитными стенами, в промежутках между которыми находились изогнутые дороги каимагари. Закрывая обзор, стены должны были задерживать вражеские силы и облегчать оборону, такая планировка характерна для периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1573). В этом районе много достопримечательностей, в том числе ворота Кита-но Сомон – крупнейшие в Японии ворота в стиле корай, и музей Хаги.
К востоку от района усадеб высокопоставленных самураев расположен торговый район, где жили самураи среднего и низшего ранга, а также торговцы. Здесь находится дом Кидо Такаёси, подписавшего союз между Сацума и Тёсю от имени княжества Тёсю и занимавшего ключевую должность в правительстве Мэйдзи, а также место рождения Такасуги Синсаку, основателя Кихэйтай, армии нового типа. Этот район очень популярен среди тех, кто увлекается историей конца периода Эдо и начала годов Мэйдзи (1868–1912). В этом районе множество сувенирных лавок, а также ресторанов и кафе, специализирующихся на морепродуктах, так что у вас будет широкий выбор места, где можно отдохнуть.
Поскольку город замка Тёсю был расположен у моря, самураи княжества особое внимание уделяли защите побережья от нападений с моря. С появлением «чёрных кораблей» коммодора Перри резко возросли опасения иностранного вторжения, и княжество Тёсю раньше других княжеств начало попытки создания военной техники западного образца, включая военные корабли и пушки. Прогуливаясь по окрестностям, можно убедиться, что это был логичный шаг с геополитической точки зрения.
2. Сёка сондзюку
Мыслитель и педагог Ёсида Сёин (1830-1859) оказал огромное влияние на патриотически настроенных самураев княжества Тёсю в конце периода Эдо. С юных лет он демонстрировал незаурядный ум, преподавал военное дело в школе Мэйринкан с девяти лет, став мастером в девятнадцать. В двадцать лет он сбежал из княжества и отправился учиться в другие части страны, из-за чего его лишили потомственного статуса. В двадцать пять лет он попытался отправиться за границу, сев на американский военный корабль, прибывший в Урага (совр. Йокосука, префектура Канагава), но его попытка не увенчалась успехом.
После того, как он сдался сёгунату, его отправили в тюрьму Хаги, но в возрасте 27 лет его приговорили к заключению в собственной усадьбе. Он проводил лекции для родственников и соседских детей, после чего открыл частную школу «Сёка сондзюку». Он преподавал конфуцианство, военное дело и историю, уделяя особое внимание почитанию императора и противостоянию иностранным силам.
Здание «Сёка сондзюку» сохранилось на территории святилища Сёин, расположенного на берегу реки Мацумото, к востоку от призамкового города, и его определённо стоит посетить. Рядом находится бывший дом Ёсиды Сёина, где он отбывал заключение. Оба здания внесены в список объектов Всемирного наследия.
Сёин был казнён в Эдо в возрасте 30 лет в ходе «чистки годов Ансэй» 1858 года –кампании сёгуната, направленной на усмирение антиправительственных настроений, то есть пропаганды почитания императора и изгнания иностранцев из страны.
Однако вопреки всему молодёжь, унаследовавшая его учение, сыграла активную роль в модернизации Японии. Выпускники школы «Сёка сондзюку», такие как Кусака Гэндзуй и Такасуги Синсаку, занимавшие видное место в её рядах, сыграли важную роль в свержении сёгуната, а после Реставрации Мэйдзи другие ученики, такие как Ито Хиробуми и Ямагата Аритомо в своё время занимали пост премьер-министра.
Самым успешным учеником в «Сёка сондзюку» был, пожалуй, Ито Хиробуми. Его отец, выходец из бедной крестьянской семьи, стал самураем, когда его усыновили в семье самураев-пехотинцев. Однако из-за низкого социального статуса Ито не разрешалось входить в класс «Сёка сондзюку», и он слушал лекции стоя.
Он увлёкся движением «почитания императора и изгнания варваров» (сонно дзёи), но в 3 году Бункю (1863) власти княжества приказали ему тайно отправиться в Великобританию, чтобы учиться с Иноуэ Каору и другими. Вернувшись в Японию, он стал сторонником открытия страны миру. Вместе с Такасуги Синсаку и другими патриотами он помог сформировать добровольческую армию и стал видной фигурой в княжестве. Он продемонстрировал своё мастерство ведения переговоров, занимаясь импортом оружия и торговлей с другими княжествами. Ито занимал важные посты в сформированной впоследствии администрации Мэйдзи, а в 1885 году стал первым премьер-министром Японии. Бывшая резиденция и вилла Ито сохранились к югу от святилища Сёин.
3. Отражательная печь Хаги
Остальные три объекта Всемирного наследия – это исторические места, связанные с подготовкой военной техники западного образца в княжестве Тёсю.
Отражательная печь Хаги, расположенная в Тинто, примерно в километре к северу от святилища Сёин, была построена в 3 году Ансэй (1856) как прототип печи для литья чугунных пушек западного образца. После поражения династии Цин в Опиумной войне и прибытия Чёрных кораблей княжество Тёсю осознало необходимость береговой обороны. Печь была построена в ходе эксперимента по производству собственных чугунных пушек, но попытки закончились неудачей. Хотя правители Тёсю отказались от планов строительства полноценного комплекса отражательных печей, это место внесено в список объектов Всемирного наследия как важное напоминание об активном стремлении к модернизации по западному образцу, характерном для этого периода.
4. Верфь Эбисугахана
В 1856 году на побережье Цубакихигаси была построена верфь Эбисугахана, которая строила парусные суда западного образца. В том же году был успешно спущен на воду корабль «Хэйсин-мару», использовавшийся в качестве учебного и транспортного судна. Другой корабль, «Косин-мару», построенный в 1860 году, был потоплен ВМС США во время битвы при Симоносэки, но его подняли, отремонтировали и позднее использовали для отражения вторжения войск сёгуната в Тёсю.
Говорят, что «Хэйсин-мару» был построен по российским технологиям военного кораблестроения, а «Косин-мару» – по голландским. Это единственная сохранившаяся верфь конца периода Эдо, и её редкое сочетание технологий двух стран обеспечило ей статус объекта Всемирного наследия.
5. Металлургический завод Ойтаяма татара
Металлургический завод Ойтаяма татара, расположенный примерно в 40 минутах езды от города по горным дорогам района Сибу, производил железо, которое использовалось для гвоздей и якорей при постройке корабля «Хэйтацу-мару».
Традиционный метод производства железа в печах татара заключался в пережигании железосодержащего песка на древесном угле. Поскольку это требует вырубки большого количества деревьев, после двенадцати лет эксплуатации завод простаивал около 50 лет, давая лесам восстановиться. В княжестве Тёсю было несколько металлургических заводов, которые работали по очереди.
Металлургический завод Ойтаяма действовал в то время, когда строились военные корабли, и это ценный памятник, показывающий, как традиционные японские методы применялись при копировании западных технологий.
Во время посещения объектов Всемирного наследия Хаги можно оценить высокий уровень знаний и мастерства самураев и ремесленников Тёсю, а также их умение использовать эти знания с пользой.
Именно это «объединение мысли и практики» проповедовал Сёин. Ито Хиробуми и другие следовали его учению, и этот небольшой городок внёс значительный вклад в модернизацию Японии в годы Мэйдзи.
