Святилище Кома, отражающее 1300-летнюю историю связей между Японией и Кореей

Общество Туризм

Святилище Кома, расположенное в городе Хидака префектуры Сайтама, – не просто древнее святилище. Оно хранит героическую историю людей, переселившихся с Корейского полуострова примерно 1300 лет назад. В 2025 году, в год 60-летия установления дипломатических отношений между Японией и Южной Кореей, автор посетил это святилище, чтобы ощутить глубокую связь между нашими соседними странами.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Святилище на равнине Мусасино в полутора часах езды от центра Токио

Добраться до святилища Кома несложно – примерно за час можно из Синдзюку или Икэбукуро доехать поездом до станции JR Комагава, а оттуда, пройдя около 20 минут, вы увидите святилище Кома, расположенное у подножья гор, где ещё сохранилось древнее очарование равнины Мусасино. Слово «Кома» (高麗) произошло от названия Когурё (高句麗) – крупной стране, процветавшей примерно с 37 года до н. э. по VII век на северо-востоке Китая, а также в северной и центральной частях Корейского полуострова.

Святилище известно не только тем, что там молятся о карьерных успехах, но и своим привлекательным видом и аксессуарами – такими как красочные памятные листки с печатью, свидетельствующие о посещении святилища, на которых узор меняется каждый месяц, и талисманы о-мамори с милым кружевным дизайном, привлекающим молодёжь. Читая комментарии посетителей в интернете, можно увидеть, что иногда люди пишут о необычайно сильном впечатлении, которое на них оказала атмосфера святилища, и можно предположить, что дело тут и в 1300-летней истории этого места.

Связи с Корейским полуостровом

Территория святилища – живой пример существующих с древних времён связей с Корейским полуостровом. Рядом с первыми воротами тории у входа посетителей приветствуют пятиметровые статуи чансын, изображающие Великого военачальника Поднебесной и Великой военачальницы Подземного мира с широко открытыми глазами и ртами. Корейские скульптуры чансын призваны охранять территорию от злых духов, и они часто встречаются у въездов в корейские деревни. Изготовленные из гранита чансын были подарены Союзом корейских жителей Японии (Миндан) в 2005 году, в 40-ю годовщину нормализации дипломатических отношений между Японией и Кореей.

Осмотрев чансын, мы входим на территорию святилища. Говорят, что мощёная камнем дорога за первыми воротами тории весной превращается в великолепный туннель цветущей сакуры.

Вход в святилище Кома и первые ворота тории (фото Гоми Ёдзи)
Вход в святилище Кома и первые ворота тории (фото Гоми Ёдзи)

Пройдя около 100 метров, вы дойдёте до вторых ворот тории. Прямо перед ними находится каменный монумент длиной и шириной около 2 метров. Он был воздвигнут в 2016 году Ассоциацией Кома Дзякко в честь 1300-летия основания уезда Кома. Памятник, созданный волонтёрами из Кореи, Северной Кореи и Японии, содержит отрывки из «Продолжения Анналов Японии» (Сёку нихонги, 797), объясняющие происхождение святилища. На территории также можно увидеть памятные деревья, посаженные прежними послами Кореи в Японии в надежде на развитие связей.

Пройдя вторые ворота тории, вы окажетесь у тёдзуя – ёмкости с водой для ритуального очищения. Здесь вы сможете спокойно ополоснуть руки и рот, очистив себя перед тем, как приблизиться к святилищу. По обеим сторонам возвышаются гигантские деревья, создающие мистическую атмосферу.

К главному святилищу мы поднимаемся по ведущим к нему ступеням и совершаем поклонение. В тот день, когда я был там, была суббота, и паломники выстроились перед главным святилищем, ожидая своей очереди. Люди посещают святилище Кома по разным причинам. Сюда за благословением божества нередко приходят бизнесмены, которые просят удачи в карьере и процветания в бизнесе, но часто можно увидеть и молодёжь.

Очередь верующих выстраивалась у внешнего павильона поклонения святилища Кома. Главный павильон под крышей был построен в 1552 году в период Сэнгоку и является культурным наследием префектуры Сайтама (фото Гоми Ёдзи)
Очередь верующих выстраивалась у внешнего павильона поклонения святилища Кома. Главный павильон под крышей был построен в 1552 году в период Сэнгоку и является культурным наследием префектуры Сайтама (фото Гоми Ёдзи)

Ряды вотивных табличек эма, повешенных рядом с главным павильоном святилища, украшены изображениями чансын. Сочетание корейского чансын с японским святилищем – особая характерная черта именно этого святилища. На одной из табличек я увидел надпись на хангыле: «Пускай мы будем здоровы в 2026 году».

Уникальные таблички эма с изображением «военачальников» (фото Гоми Ёдзи)
Уникальные таблички эма с изображением «военачальников» (фото Гоми Ёдзи)

В павильоне Кагура на территории святилища выставлены красочные костюмы древней Японии, а также здесь проводятся представления корейских танцев.

Организация территории здесь, по сути, такая же, как и у японских святилищ, но кое-где заметны вкрапления элементов с Корейского полуострова, что придаёт ему несколько необычную атмосферу.

Истоки культа в государстве Когурё

Государство Когурё, в честь которого названо святилище, на рубеже нашей эры простиралось на обширные территории от северо-востока Китая до северной части Корейского полуострова. Когурё обладало передовыми технологиями, такими как строительство каменных укреплений и изготовление твёрдой керамики типа суэ (суэки, «ритуальная посуда»). В конце VII века Когурё оказалось зажатым между вступившими в союз государствами Тан и Силла, что поставило их в затруднительное положение. Многие жители Когурё, спасаясь от этого кризиса, бежали в Японию. Сын правителя, Кома-но кокиси Дзякко, отправился в Японию в качестве правительственного посланника, но после падения Когурё в 668 году остался в Японии.

Согласно «Продолжению Анналов Японии» (Сёку нихонги), в 716 году двор Ямато переселил 1799 когурёских беженцев из семи японских земель, включая Суруга, Каи и Сагами, в землю Мусаси, туда, где сейчас расположен город Хидака префектуры Сайтама, и там они основали уезд Кома. Предполагают, что целью их поселения там было использование их технологий.

Дзякко был назначен управляющим уезда (гундзи) Кома. Он был выдающимся лидером жителей уезда и посвятил себя развитию региона. Здесь он завершил свою бурную жизнь, и, поскольку имел отросшую пышную белую бороду, после смерти пользовался всеобщим почитанием как Кома сирахигэ мёдзин – светлый бог Кома с белой бородой. Жители уезда помнили о его великой добродетели и почитали его дух как божество-хранителя уезда Кома. Так и было основано святилище Кома.

Дзякко остался в памяти людей как первопроходец, нашедший новую роль на чужбине и внёсший свой вклад в развитие региона. Его стойкость духа привёл к появлению современных символов «карьерного роста» и «удачи».

В глубине комплекса святилища стоит скромный «дом рода Кома» с соломенной крышей. Это бывшая усадьба рода Комаи, потомков Дзякко, которая, как говорят, была построена в годы Кэйтё (1596–1614). Рядом с домом растёт 400-летняя плакучая сакура, которая красиво цветёт весной. Это уникальное сочетание старинного дома и цветущей сакуры.

Усадьба рода Кома, объект культурного наследия национального значения (фото Гоми Ёдзи)
Усадьба рода Кома, объект культурного наследия национального значения (фото Гоми Ёдзи)

Божество карьерного роста, к которому приходили многие премьер-министры

Долгое время божество святилища Кома считалось всего лишь хранителем деревни, но с конца периода Тайсё (1912–1926) оно стало привлекать внимание всей страны. Политики, посетившие святилище, такие как Сайто Минору, Вакацуки Рэйдзиро, Хамагути Юсати и Хатояма Итиро, один за другим становились премьер-министрами. В частности, Вакацуки Рэйдзиро стал премьер-министром всего через четыре месяца после своего паломничества сюда. Сайто Минору, по всей видимости, посещал святилище Кома во время своего пребывания на посту генерал-губернатора Кореи и молился о благополучном управлении Корейским полуостровом. Надписи с их именами до сих пор можно увидеть на территории святилища.

Это место посещали такие великие писатели, как Дадзай Осаму, Сакагути Анго и Дан Кадзуо, а также существуют записи о том, что в годы Тайсё это место посетила одетая в мужскую одежду Кавасима Ёсико (Айсиньцзюэло Сяньюй) – маньчжурская принцесса, известная также как японская военная шпионка.

Удивительно, но святилище также посещают высокопоставленные сотрудники отдела специальных расследований Токийской окружной прокуратуры. Неизвестно, о чём они молятся, но они часто приходят сюда перед крупными политическими расследованиями. Говорят, что газетные репортёры иногда пытались узнать об этом в святилище, задавая вопросы о том, приходили ли туда представители окружной прокуратуры.

Таблички с именами знаменитых посетителей святилища, среди которых можно видеть имена выдающихся деятелей политики, бизнеса и литературы (фото Гоми Ёдзи)
Таблички с именами знаменитых посетителей святилища, среди которых можно видеть имена выдающихся деятелей политики, бизнеса и литературы (фото Гоми Ёдзи)

Интерес императора к истории святилища

Святилище Корё также посещают члены императорского дома. В 2017 году император Акихито и императрица Митико (сейчас – почётные император и императрица) совершили частный визит в святилище. Согласно сообщениям того времени, император Акихито, изучавший историю иммигрантов с континента, задавал вопросы об истории, например: «Почему пали такие страны, как Когурё и Пэкче?» и «Кого больше было среди прибывших в Японию, людей из Пэкче или из Когурё?». Получив разъяснения от сотрудника святилища о хранящихся там древних документах, император и императрица, как сообщается, нашли время, чтобы ознакомиться с ними, почитать и уяснить их содержание.

На пресс-конференции в 2001 году император Акихито сказал: «Я лично чувствую связь с Кореей, потому что в “Продолжении Анналов Японии” записано, что родная мать императора Камму была потомком короля Мурён из Пэкче» (информация с сайта Управления императорского двора). У императорской семьи есть множество записей о посещении святилища Кома.

Император и императрица (сейчас – почётные император и императрица) во время посещения святилища Кома в Хидака, префектура Сайтама, в сентябре 2017 года (фото Jiji Press)
Император и императрица (сейчас – почётные император и императрица) во время посещения святилища Кома в Хидака, префектура Сайтама, в сентябре 2017 года (фото Jiji Press)

Церемонии японского и корейского происхождения

В святилище Кома, помимо традиционных японских мероприятий, проводятся также церемонии, имеющие корейское происхождение.

Святилище Суйтэнгу расположено на небольшом холме рядом с территорией святилища. Это известное место, где можно ощутить атмосферу древних времён. Каждый год 19 октября, во время ежегодного праздника святилища Кома, проводится мероприятие Гоин-гёдзи, «церемония печати», в ходе которого актёр в костюме льва, ставит печать на лбы детей. На территории святилища также проводятся другие традиционные японские церемонии, такие как Сити-го-сан, молитвы о безопасности и посадка риса.

Церемония Гоин гёдзи, во время которой актёр, изображающий льва, ставит печать на лоб ребёнка (фото предоставлено святилищем Кома)
Церемония Гоин гёдзи, во время которой актёр, изображающий льва, ставит печать на лоб ребёнка (фото предоставлено святилищем Кома)

К событиям, связанным с Корейским полуостровом, относится парад «Живописный свиток древних костюмов», который проводится в январе и сентябре. В ходе мероприятия люди, одетые в придворные костюмы государства Когурё (37 до н. э. – 668) и японских столиц Асука (538–710) и Хэйдзё (710-794), проходят парадом по территории святилища.

Парад «Живописный свиток древних костюмов» в святилище Кома. Участники одеты в костюмы государства Когурё (предоставлено святилищем Кома)
Парад «Живописный свиток древних костюмов» в святилище Кома. Участники одеты в костюмы государства Когурё (предоставлено святилищем Кома)

В октябре во внутреннем дворе святилища проводится культурный праздник «Мадан». Там устанавливают палатки, где продают корейскую еду и сувениры, а также исполняют традиционную корейскую музыку.

Каждый октябрь на территории святилища проводятся представления на корейскую тематику, включая выступления ударных инструментов, таких как корейское представление самульнори (фото предоставлено святилищем Кома)
Каждый октябрь на территории святилища проводятся представления на корейскую тематику, включая выступления ударных инструментов, таких как корейское представление самульнори (фото предоставлено святилищем Кома)

Японская и корейская символика на амулетах

На амулетах святилища используется мотив трёхногого ворона, символа власти правителей Когурё. Хотя ворон ятагарасу хорошо известен в Японии, он является также традиционным мотивом, передающимся с древних времён на Корейском полуострове. Амулеты с таким изображением редко встречаются в японских святилищах.

Существует также чёрный талисман с изображением такого ворона. Говорят, что он популярен среди следователей, поскольку напоминает полицейский блокнот, хотя они это не афишируют. Один полицейский из местной префектурной полиции Сайтамы сказал, что у него есть такой амулет для безопасности на работе. Гладкая блестящая чёрная поверхность амулета вселяет уверенность в силе талисмана.

Чёрный амулет с изображением трехногого ворона, популярный среди следователей (фото Гоми Ёдзи)
Чёрный амулет с изображением трехногого ворона, популярный среди следователей (фото Гоми Ёдзи)

В святилище Кома также есть амулеты с рисунками, которые меняются в зависимости от времени года (фото Гоми Ёдзи)
В святилище Кома также есть амулеты с рисунками, которые меняются в зависимости от времени года (фото Гоми Ёдзи)

Новые достопримечательности, рождённые в ходе регионального возрождения

Существование святилища Кома также способствовало возрождению региона. В ознаменование 1300-летия основания уезда Кома было создано местное блюдо типа набэмоно кома-набэ со вкусом с кимчи, в котором используются овощи из города Хидака и корейский женьшень. Это блюдо теперь подают в местных ресторанах. Сеть корейских ресторанов заключила контракт с местной фермой на выращивание и продажу китайской капусты для кимчи. Раз в год ученики корейской начальной школы готовят кимчи вместе с местными жителями, и это стало популярным способом взаимодействия с местным сообществом.

Характерной чертой являются и исторические лекции, регулярно проводимые на территории святилища Кома. Главный священник является одним из организаторов лекций, которые посвящены исследованию истории возникновения уезда Кома, и в особенности – культуре переселенцев в древней Восточной Азии. В 2025 году запланированы лекции, посвящённые древнему тракту Тосандо Мусаси, соединявшему столицу Нара с землёй Мусаси, а также образу жизни и образам женщин древних народов, что, несомненно, вызовет интерес у посетителей.

Культурное наследие, которое даёт надежду на будущее

История святилища Кома в очередной раз напоминает нам о давних отношениях между Японией и Корейским полуостровом, выходящих за рамки политических конфликтов. Главный священник Кома Фумиясу (58 лет), потомок Дзякко в 60-м поколении, говорит, что он не является экспертом по японо-корейским отношениям, но подчеркнул необходимость естественного подхода к отношениям между Японией и Кореей, в которых всегда были сложности, неизбежные при взаимодействии соседних стран. По его мнению, мы должны продолжать действовать естественно, как соседи.

60-й главный священник святилища Кома, Кома Фумиясу, выступает перед главным павильоном святилища (фото Гоми Ёдзи)
60-й главный священник святилища Кома, Кома Фумиясу, выступает перед главным павильоном святилища (фото Гоми Ёдзи)

Число живущих в Японии иностранных граждан в последние годы растёт. История этого святилища связана с деятельностью людей, прибывших в Японию 1300 лет назад. Главный священник Кома говорит: «В то время иммигранты, должно быть, создавали немало проблем для японцев. Но они проявили мудрость, чтобы решить, где их поселить, дать им соответствующий статус и помочь им обосноваться в Японии. Эта мудрость, возможно, актуальна и сегодня».

Япония и Корейский полуостров всегда ценили и поддерживали связи между людьми, выходящие за рамки национальных границ. Святилище Кома, символ этой связи, несомненно, продолжит процветать как центр «мягкой силы» в сферах культуры и истории.

Святилище Кома

  • На поезде: примерно 20 минут пешком от станции Комагава на линии JR Кавагоэ или примерно 50 минут пешком от станции Кома на линии Сэйбу Икэбукуро.
  • На машине: примерно 30 минут от развязки Цуругасима на скоростной автомагистрали Канъэцу, или примерно 25 минут от развязки Саяма-Хидака на скоростной автомагистрали Кэнъо. При святилище есть бесплатная парковка.
  • Даты ежегодных мероприятий меняются из года в год. Подробнее смотрите на вебсайте святилища Кома

Фотография к заголовку: Традиционные корейские идолы чансын, которые устанавливались у входа в деревни и святилища и служили талисманами и указателями (фотография Гоми Ёдзи)

туризм религия синтоизм святилища Сайтама