Святилище Кома, отражающее 1300-летнюю историю связей между Японией и Кореей

Святилище Кома, расположенное в городе Хидака префектуры Сайтама, – не просто древнее святилище. Оно хранит героическую историю людей, переселившихся с Корейского полуострова примерно 1300 лет назад. В 2025 году, в год 60-летия установления дипломатических отношений между Японией и Южной Кореей, автор посетил это святилище, чтобы ощутить глубокую связь между нашими соседними странами.

Святилище на равнине Мусасино в полутора часах езды от центра Токио

Добраться до святилища Кома несложно – примерно за час можно из Синдзюку или Икэбукуро доехать поездом до станции JR Комагава, а оттуда, пройдя около 20 минут, вы увидите святилище Кома, расположенное у подножья гор, где ещё сохранилось древнее очарование равнины Мусасино. Слово «Кома» (高麗) произошло от названия Когурё (高句麗) – крупной стране, процветавшей примерно с 37 года до н. э. по VII век на северо-востоке Китая, а также в северной и центральной частях Корейского полуострова.

Святилище известно не только тем, что там молятся о карьерных успехах, но и своим привлекательным видом и аксессуарами – такими как красочные памятные листки с печатью, свидетельствующие о посещении святилища, на которых узор меняется каждый месяц, и талисманы о-мамори с милым кружевным дизайном, привлекающим молодёжь. Читая комментарии посетителей в интернете, можно увидеть, что иногда люди пишут о необычайно сильном впечатлении, которое на них оказала атмосфера святилища, и можно предположить, что дело тут и в 1300-летней истории этого места.

Связи с Корейским полуостровом

Территория святилища – живой пример существующих с древних времён связей с Корейским полуостровом. Рядом с первыми воротами тории у входа посетителей приветствуют пятиметровые статуи чансын, изображающие Великого военачальника Поднебесной и Великой военачальницы Подземного мира с широко открытыми глазами и ртами. Корейские скульптуры чансын призваны охранять территорию от злых духов, и они часто встречаются у въездов в корейские деревни. Изготовленные из гранита чансын были подарены Союзом корейских жителей Японии (Миндан) в 2005 году, в 40-ю годовщину нормализации дипломатических отношений между Японией и Кореей.

Осмотрев чансын, мы входим на территорию святилища. Говорят, что мощёная камнем дорога за первыми воротами тории весной превращается в великолепный туннель цветущей сакуры.



Вход в святилище Кома и первые ворота тории (фото Гоми Ёдзи)

Пройдя около 100 метров, вы дойдёте до вторых ворот тории. Прямо перед ними находится каменный монумент длиной и шириной около 2 метров. Он был воздвигнут в 2016 году Ассоциацией Кома Дзякко в честь 1300-летия основания уезда Кома. Памятник, созданный волонтёрами из Кореи, Северной Кореи и Японии, содержит отрывки из «Продолжения Анналов Японии» (Сёку нихонги, 797), объясняющие происхождение святилища. На территории также можно увидеть памятные деревья, посаженные прежними послами Кореи в Японии в надежде на развитие связей.

Пройдя вторые ворота тории, вы окажетесь у тёдзуя – ёмкости с водой для ритуального очищения. Здесь вы сможете спокойно ополоснуть руки и рот, очистив себя перед тем, как приблизиться к святилищу. По обеим сторонам возвышаются гигантские деревья, создающие мистическую атмосферу.

К главному святилищу мы поднимаемся по ведущим к нему ступеням и совершаем поклонение. В тот день, когда я был там, была суббота, и паломники выстроились перед главным святилищем, ожидая своей очереди. Люди посещают святилище Кома по разным причинам. Сюда за благословением божества нередко приходят бизнесмены, которые просят удачи в карьере и процветания в бизнесе, но часто можно увидеть и молодёжь.



Очередь верующих выстраивалась у внешнего павильона поклонения святилища Кома. Главный павильон под крышей был построен в 1552 году в период Сэнгоку и является культурным наследием префектуры Сайтама (фото Гоми Ёдзи)

Ряды вотивных табличек эма, повешенных рядом с главным павильоном святилища, украшены изображениями чансын. Сочетание корейского чансын с японским святилищем – особая характерная черта именно этого святилища. На одной из табличек я увидел надпись на хангыле: «Пускай мы будем здоровы в 2026 году».



Уникальные таблички эма с изображением «военачальников» (фото Гоми Ёдзи)

В павильоне Кагура на территории святилища выставлены красочные костюмы древней Японии, а также здесь проводятся представления корейских танцев.

Организация территории здесь, по сути, такая же, как и у японских святилищ, но кое-где заметны вкрапления элементов с Корейского полуострова, что придаёт ему несколько необычную атмосферу.

Истоки культа в государстве Когурё

Государство Когурё, в честь которого названо святилище, на рубеже нашей эры простиралось на обширные территории от северо-востока Китая до северной части Корейского полуострова. Когурё обладало передовыми технологиями, такими как строительство каменных укреплений и изготовление твёрдой керамики типа суэ (суэки, «ритуальная посуда»). В конце VII века Когурё оказалось зажатым между вступившими в союз государствами Тан и Силла, что поставило их в затруднительное положение. Многие жители Когурё, спасаясь от этого кризиса, бежали в Японию. Сын правителя, Кома-но кокиси Дзякко, отправился в Японию в качестве правительственного посланника, но после падения Когурё в 668 году остался в Японии.

Согласно «Продолжению Анналов Японии» (Сёку нихонги), в 716 году двор Ямато переселил 1799 когурёских беженцев из семи японских земель, включая Суруга, Каи и Сагами, в землю Мусаси, туда, где сейчас расположен город Хидака префектуры Сайтама, и там они основали уезд Кома. Предполагают, что целью их поселения там было использование их технологий.

Дзякко был назначен управляющим уезда (гундзи) Кома. Он был выдающимся лидером жителей уезда и посвятил себя развитию региона. Здесь он завершил свою бурную жизнь, и, поскольку имел отросшую пышную белую бороду, после смерти пользовался всеобщим почитанием как Кома сирахигэ мёдзин – светлый бог Кома с белой бородой. Жители уезда помнили о его великой добродетели и почитали его дух как божество-хранителя уезда Кома. Так и было основано святилище Кома.

Дзякко остался в памяти людей как первопроходец, нашедший новую роль на чужбине и внёсший свой вклад в развитие региона. Его стойкость духа привёл к появлению современных символов «карьерного роста» и «удачи».

В глубине комплекса святилища стоит скромный «дом рода Кома» с соломенной крышей. Это бывшая усадьба рода Комаи, потомков Дзякко, которая, как говорят, была построена в годы Кэйтё (1596–1614). Рядом с домом растёт 400-летняя плакучая сакура, которая красиво цветёт весной. Это уникальное сочетание старинного дома и цветущей сакуры.



Усадьба рода Кома, объект культурного наследия национального значения (фото Гоми Ёдзи)

Божество карьерного роста, к которому приходили многие премьер-министры

Долгое время божество святилища Кома считалось всего лишь хранителем деревни, но с конца периода Тайсё (1912–1926) оно стало привлекать внимание всей страны. Политики, посетившие святилище, такие как Сайто Минору, Вакацуки Рэйдзиро, Хамагути Юсати и Хатояма Итиро, один за другим становились премьер-министрами. В частности, Вакацуки Рэйдзиро стал премьер-министром всего через четыре месяца после своего паломничества сюда. Сайто Минору, по всей видимости, посещал святилище Кома во время своего пребывания на посту генерал-губернатора Кореи и молился о благополучном управлении Корейским полуостровом. Надписи с их именами до сих пор можно увидеть на территории святилища.

Это место посещали такие великие писатели, как Дадзай Осаму, Сакагути Анго и Дан Кадзуо, а также существуют записи о том, что в годы Тайсё это место посетила одетая в мужскую одежду Кавасима Ёсико (Айсиньцзюэло Сяньюй) – маньчжурская принцесса, известная также как японская военная шпионка.

Удивительно, но святилище также посещают высокопоставленные сотрудники отдела специальных расследований Токийской окружной прокуратуры. Неизвестно, о чём они молятся, но они часто приходят сюда перед крупными политическими расследованиями. Говорят, что газетные репортёры иногда пытались узнать об этом в святилище, задавая вопросы о том, приходили ли туда представители окружной прокуратуры.



Таблички с именами знаменитых посетителей святилища, среди которых можно видеть имена выдающихся деятелей политики, бизнеса и литературы (фото Гоми Ёдзи)

Интерес императора к истории святилища

Святилище Корё также посещают члены императорского дома. В 2017 году император Акихито и императрица Митико (сейчас – почётные император и императрица) совершили частный визит в святилище. Согласно сообщениям того времени, император Акихито, изучавший историю иммигрантов с континента, задавал вопросы об истории, например: «Почему пали такие страны, как Когурё и Пэкче?» и «Кого больше было среди прибывших в Японию, людей из Пэкче или из Когурё?». Получив разъяснения от сотрудника святилища о хранящихся там древних документах, император и императрица, как сообщается, нашли время, чтобы ознакомиться с ними, почитать и уяснить их содержание.

На пресс-конференции в 2001 году император Акихито сказал: «Я лично чувствую связь с Кореей, потому что в “Продолжении Анналов Японии” записано, что родная мать императора Камму была потомком короля Мурён из Пэкче» (информация с сайта Управления императорского двора). У императорской семьи есть множество записей о посещении святилища Кома.



Император и императрица (сейчас – почётные император и императрица) во время посещения святилища Кома в Хидака, префектура Сайтама, в сентябре 2017 года (фото Jiji Press)

Церемонии японского и корейского происхождения

В святилище Кома, помимо традиционных японских мероприятий, проводятся также церемонии, имеющие корейское происхождение.

Святилище Суйтэнгу расположено на небольшом холме рядом с территорией святилища. Это известное место, где можно ощутить атмосферу древних времён. Каждый год 19 октября, во время ежегодного праздника святилища Кома, проводится мероприятие Гоин-гёдзи, «церемония печати», в ходе которого актёр в костюме льва, ставит печать на лбы детей. На территории святилища также проводятся другие традиционные японские церемонии, такие как Сити-го-сан, молитвы о безопасности и посадка риса.



Церемония Гоин гёдзи, во время которой актёр, изображающий льва, ставит печать на лоб ребёнка (фото предоставлено святилищем Кома)

К событиям, связанным с Корейским полуостровом, относится парад «Живописный свиток древних костюмов», который проводится в январе и сентябре. В ходе мероприятия люди, одетые в придворные костюмы государства Когурё (37 до н. э. – 668) и японских столиц Асука (538–710) и Хэйдзё (710-794), проходят парадом по территории святилища.



Парад «Живописный свиток древних костюмов» в святилище Кома. Участники одеты в костюмы государства Когурё (предоставлено святилищем Кома)

В октябре во внутреннем дворе святилища проводится культурный праздник «Мадан». Там устанавливают палатки, где продают корейскую еду и сувениры, а также исполняют традиционную корейскую музыку.



Каждый октябрь на территории святилища проводятся представления на корейскую тематику, включая выступления ударных инструментов, таких как корейское представление самульнори (фото предоставлено святилищем Кома)

Японская и корейская символика на амулетах

На амулетах святилища используется мотив трёхногого ворона, символа власти правителей Когурё. Хотя ворон ятагарасу хорошо известен в Японии, он является также традиционным мотивом, передающимся с древних времён на Корейском полуострове. Амулеты с таким изображением редко встречаются в японских святилищах.

Существует также чёрный талисман с изображением такого ворона. Говорят, что он популярен среди следователей, поскольку напоминает полицейский блокнот, хотя они это не афишируют. Один полицейский из местной префектурной полиции Сайтамы сказал, что у него есть такой амулет для безопасности на работе. Гладкая блестящая чёрная поверхность амулета вселяет уверенность в силе талисмана.



Чёрный амулет с изображением трехногого ворона, популярный среди следователей (фото Гоми Ёдзи)



В святилище Кома также есть амулеты с рисунками, которые меняются в зависимости от времени года (фото Гоми Ёдзи)

Новые достопримечательности, рождённые в ходе регионального возрождения

Существование святилища Кома также способствовало возрождению региона. В ознаменование 1300-летия основания уезда Кома было создано местное блюдо типа набэмоно кома-набэ со вкусом с кимчи, в котором используются овощи из города Хидака и корейский женьшень. Это блюдо теперь подают в местных ресторанах. Сеть корейских ресторанов заключила контракт с местной фермой на выращивание и продажу китайской капусты для кимчи. Раз в год ученики корейской начальной школы готовят кимчи вместе с местными жителями, и это стало популярным способом взаимодействия с местным сообществом.

Характерной чертой являются и исторические лекции, регулярно проводимые на территории святилища Кома. Главный священник является одним из организаторов лекций, которые посвящены исследованию истории возникновения уезда Кома, и в особенности – культуре переселенцев в древней Восточной Азии. В 2025 году запланированы лекции, посвящённые древнему тракту Тосандо Мусаси, соединявшему столицу Нара с землёй Мусаси, а также образу жизни и образам женщин древних народов, что, несомненно, вызовет интерес у посетителей.

Культурное наследие, которое даёт надежду на будущее

История святилища Кома в очередной раз напоминает нам о давних отношениях между Японией и Корейским полуостровом, выходящих за рамки политических конфликтов. Главный священник Кома Фумиясу (58 лет), потомок Дзякко в 60-м поколении, говорит, что он не является экспертом по японо-корейским отношениям, но подчеркнул необходимость естественного подхода к отношениям между Японией и Кореей, в которых всегда были сложности, неизбежные при взаимодействии соседних стран. По его мнению, мы должны продолжать действовать естественно, как соседи.



60-й главный священник святилища Кома, Кома Фумиясу, выступает перед главным павильоном святилища (фото Гоми Ёдзи)

Число живущих в Японии иностранных граждан в последние годы растёт. История этого святилища связана с деятельностью людей, прибывших в Японию 1300 лет назад. Главный священник Кома говорит: «В то время иммигранты, должно быть, создавали немало проблем для японцев. Но они проявили мудрость, чтобы решить, где их поселить, дать им соответствующий статус и помочь им обосноваться в Японии. Эта мудрость, возможно, актуальна и сегодня».

Япония и Корейский полуостров всегда ценили и поддерживали связи между людьми, выходящие за рамки национальных границ. Святилище Кома, символ этой связи, несомненно, продолжит процветать как центр «мягкой силы» в сферах культуры и истории.

Святилище Кома

На поезде: примерно 20 минут пешком от станции Комагава на линии JR Кавагоэ или примерно 50 минут пешком от станции Кома на линии Сэйбу Икэбукуро.

На машине: примерно 30 минут от развязки Цуругасима на скоростной автомагистрали Канъэцу, или примерно 25 минут от развязки Саяма-Хидака на скоростной автомагистрали Кэнъо. При святилище есть бесплатная парковка.

Даты ежегодных мероприятий меняются из года в год. Подробнее смотрите на вебсайте святилища Кома

Фотография к заголовку: Традиционные корейские идолы чансын, которые устанавливались у входа в деревни и святилища и служили талисманами и указателями (фотография Гоми Ёдзи)