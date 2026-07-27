teamLab Borderless: уникальная выставка цифрового искусства с новыми «световыми скульптурами»

Путеводительпо Японии

Популярная художественная инсталляция Light Sculpture – Flow во всемирно известном «Цифровом художественном музее Мори Epson teamLab Borderless» (район Минато, Токио) после реконструкции открылась со специальной выставкой «Об асимметрии Вселенной».

Музей, погружающий в глобальную атмосферу.

Художественный музей TeamLab Borderless, созданный художественным коллективом TeamLab, открылся в Одайбе в Токио в июне 2018 года. В следующем году его посетили более 2,19 миллиона человек, что на тот момент стало новым рекордом Гиннесса. Он сохранил популярность и после переезда в комплекс Azabudai Hills в феврале 2024 года, за два года он привлёк более 3,24 миллиона посетителей. На долю иностранных туристов приходится 70% от общего числа – это туристическая достопримечательность мирового уровня, куда приходят туристы из более чем 170 стран и регионов, в том числе из Северной Америки и Австралии.



Шедевр Bubble Universe, где бесчисленные сферы резонируют друг с другом и светятся, был впервые представлен публике после переезда



Infinite Crystal World – это пространство, полностью покрытое зеркалами, в котором бесчисленные точки света составляют трёхмерные скульптуры

Это место продолжает очаровывать людей благодаря невероятно захватывающему «эффекту погружения». Проекционные изображения, звуки, а иногда даже запахи заполняют пространство, меняясь каждую секунду в ответ на присутствие и движения зрителей. Сферы, расположенные на зеркальном пространстве, излучают свет, когда кто-то приближается, а прикосновение к цифровой бабочке превращает её в цветочные лепестки, опадающие вниз. Многие посетители приходят сюда снова и снова, чтобы насладиться пространством искусства, где невозможно пережить один и тот же момент дважды.

Концепция teamLab Borderless заключается в том, что сами произведения искусства «не имеют границ». Символом этого является трёхногий ворон (Ятагарасу), свободно пересекающий границы выставочного пространства. В таких залах, как «Тающий свет», где растения и животные парят в тумане, и Infinite Crystal World, наполненный сверкающими кристаллами, он свободно перелетает из комнаты в комнату, становясь частью каждого произведения искусства.



Цветочный пейзаж продолжает меняться под влиянием присутствия зрителей: «Цветы и люди, мы не можем контролировать друг друга, но мы живём вместе»



«Водопад, омывающий скалу ради людей»



В пространство «водопада» перемещаются «Люди и цветы». Следы ворона на стене также становятся частью произведения искусства

Художественное переживание, которое полностью погружает в мир необыкновенного

Главным событием этого лета стало повторное открытие Light Sculpture - Flow –художественного пространства, создающего трёхмерные объекты путём проецирования бесчисленных световых лучей со стен и потолков. Были обновлены система и оформление, и также добавлены две новые серии произведений. В честь повторного открытия до 8 октября проходит специальная выставка «Об асимметрии Вселенной». Посетители могут насладиться визуальным опытом, когда неосязаемые структуры меняют цвет и форму, размывая границы между реальным пространством и иллюзией.

Одна из характерных отличительных особенностей музея – это «музей без карты», в нём нет определённого маршрута. Встречи со странными существами в тускло освещённых коридорах или блуждание по скрытым выставочным залам – также часть удовольствия от посещения. Если вы устанете от ходьбы, загляните в «EN TEA HOUSE - Гэнка-тэй» внутри музея и отдохните, наслаждаясь «искусством, которое можно пить», где цифровые цветы расцветают в чае маття.

Люди приходят сюда снова и снова, чтобы вновь открывать для себя это уникальное искусство.



Light Sculpture – Flow – это интерактивное пространство, где вы можете полюбоваться световыми скульптурами, которые меняют цвет и находятся в непрерывном движении



Светлячки танцуют, рисовые стебли колышутся... Ощутите смену четырёх времён года в сельском пейзаже «Воспоминания о ландшафте»



В композиции «Тающий свет» присутствуют разные мотивы, такие как бабочки и пламя, парящие в тумане



В композиции Sketch Ocean ваши собственные цветные рисунки оживают и плывут



Картина Nirvana с растительными и животными мотивами, которые использовал Ито Дзякутю, художник эпохи Эдо (1603-1868)



В чайном доме «EN TEA HOUSE - Гэнка-тэй» подают чай маття и мороженое. Цветы как будто парят в чайных принадлежностях

Музей цифрового искусства Мори: Epson teamLab Borderless

Расположение: B1F, Garden Plaza B, Azabudai Hills Toranomon 5–9, Minato-ku, Tokyo

B1F, Garden Plaza B, Azabudai Hills Toranomon 5–9, Minato-ku, Tokyo Часы работы: с 8:30 до 21:00 (время может меняться), вход закрывают за час до закрытия

с 8:30 до 21:00 (время может меняться), вход закрывают за час до закрытия Нет определённых нерабочих дней

Плата за вход: взрослые (18 лет и старше) – от 3600 йен (цены варьируются в зависимости от дня недели и времени суток)

*Для посещения в определённые даты и время требуется предварительное бронирование. Подробную информацию см. на официальном сайте (на английском языке)

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