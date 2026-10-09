От Миядзаки Хаяо до Синкая Макото: культура региона Синсю в основе работ студии Ghibli и других современных аниматоров

Воображаемые миры студии Ghibli и японская мысль в послевоенную эпоху

Корни анимизма, заложенного в произведениях Миядзаки Хаяо, лежат в регионе Синсю вокруг озера Сува в префектуре Нагано. Эта земля тесно связана с культурой Дзёмон, здесь находится Великое святилище Сува, одно из старейших святилищ в Японии. Влияние культуры региона передалось новому поколению кинематографистов студии Ghibli, включая Миядзаки Горо, а также другим аниматорам, среди которых Анно Хидэаки, Хосода Мамору и Синкай Макото.

Регион Синсю и анимизм Миядзаки Хаяо

В первой части упоминалось, что Миядзаки Хаяо и Тэдзука Осаму связаны через пьесу «Гильгамеш» философа Умэхара Такэси. В одном разговоре(*1) Умэхара говорил о значении лесной культуры периода Дзёмон (ок. 10 000 г. до н. э. – 300 г. до н. э.) и упомянул праздник Омбасира в Великом святилище Сува в префектуре Нагано, одном из старейших святилищ в Японии. Праздник Омбасира – это серия синтоистских ритуалов, в ходе которых восстанавливают Ходэн(*2) ) – сокровищницу святилища, а также выбирают священные столбы, которые притаскивают с гор и устанавливают на территории святилища. Праздник проводится раз в семь лет. Этот обычай основан на вере в то, что когда дерево стареет, божество перерождается, вселяясь в другое дерево.



Главное святилище Верхнего святилища Сува, Хэйхайдэн (PIXTA)



Огромное бревно поднимают вместе с прихожанами во время церемонии Татэ-омбасира в ходе праздника Омбасира в мае 2022 года в городе Тино, префектура Нагано (Jiji Press)

Район Нансин, «Южное Синсю», занимающий всю южную часть префектуры Нагано (за исключением региона Кисо), связан как с теорией культуры Дзёмон, так и с творчеством Миядзаки Хаяо. Насколько мне известно, первым, кто всесторонне обсудил эти моменты, был литературный критик Фудзита Наоя(*3).

Во-первых, район озера Сува процветал в период Среднего Дзёмон, поскольку являлся крупным источником обсидиана, который использовался для изготовления каменных орудий. Кроме того, в Великом святилище Сува до сих пор процветают анимистические обычаи и верования, такие как кадзикимэн, то есть разрешение на употребление в пищу мяса оленей – считается, что оно не оскверняет тело даже в то время, когда употребление мяса было запрещено – и упомянутый выше праздник Омбасира, который изучал скульптор Окамото Таро, открывший художественную ценность керамики Дзёмон с узорами в виде пламени в 1950-е годы. Кроме того, Фудзимори Эйити (1911-1973), независимый археолог из Сувы, предложил свою собственную «теорию земледелия Дзёмон» на основе раскопок на памятнике Идодзири в посёлке Фудзими. Он предположил, что в период Среднего Дзёмон люди не только охотились и собирали, но и практиковали очень ранние формы земледелия.

Как известно многим поклонникам Миядзаки, в Фудзими есть горная вилла, принадлежавшая Миядзаки. Первоначально виллой владел Ота Кодзи (1909-1998), тесть Миядзаки (отец его жены Акэми). Он был известный педагог в области искусства и прославился тем, что организовал движение обучения искусства гравюры(*4). До определённого момента Миядзаки каждое лето приглашал на эту виллу Осии Мамору, Анно Хидэаки и детей своих знакомых, чтобы они вместе пожили в горах. Хорошо известно, что идея «Унесённых призраками» (2001) возникла из событий того времени, и что среди бесчисленных манга для девочек годов Сёва (1926-1989), которые Ота хранил на книжной полке виллы, были оригинальные книги «Шёпот сердца» (Мими о сумасэба, 1995) и «Со склонов Кокурико» (Кокурикодзака кара, 2011), позже экранизированных студией Ghibli.



Вид на гору Яцугатакэ с горы Нюкаса, посёлок Фудзими, район Сува, префектура Нагано (PIXTA)



Санаторий «Фудзими когэн», где находилась на лечении Наоко в фильме «Ветер крепчает» (© 2013 Миядзаки Хаяо/Studio Ghibli, NDHDMTK)

Кроме того, некоторые имена персонажей в «Принцессе Мононокэ», такие как «Эбоси», «Короку» и «Оккото», происходят от топонимов посёлка Фудзими. Позже, в фильме «Ветер крепчает», героиня, Сатоми Наоко, проходит лечение в больнице «Санаторий Фудзими когэн». Прежде всего, Миядзаки находился под сильным влиянием книги Фудзимори «Мир Дзёмон: древние люди, горы и реки» (изд-во «Коданся»), а также книги Накао Сасукэ (1916-1993) «Происхождение культурных растений и земледелия» (изд-во «Иванами синсё»), посвящённой теории культурного ареала лавровидных лесов. В «Мой сосед Тоторо» (1988) прототипом отца Сацуки и Мэй, преподающего археологию в университете на полставки, является Фудзимори. Другими словами, как утверждает Фудзита, который непосредственно проводил полевые исследования в регионе Сува, именно там можно найти «истоки идеи, которую Миядзаки использует для связи анимистической чистоты с животной жизненной силой насекомых и других существ, а также с кровопролитием»(*5).

«Новое поколение Ghibli»: Миядзаки Горо и Ёнэбаяси Хиромаса

Важно отметить, что Сува и вообще префектура Нагано (Синсю) могут иметь неожиданное значение при рассмотрении эпохи «пост-Гибли», то есть после Миядзаки и Такахаты, а также истоков воображения в японской анимации XXI века после Ghibli.

Примерно с середины 2000-х годов студия Ghibli начала всерьёз доверять новые проекты новому поколению молодых режиссёров, которые пришли на смену Миядзаки и Такахате.

В частности, это Миядзаки Горо (59), старший сын Миядзаки Хаяо, и Ёнебаяси Хиромаса (53), аниматор. Горо первоначально работал ландшафтным архитектором, занимаясь планированием и проектированием парков и проектов озеленения городов, но серьёзно увлёкся Ghibli, когда взялся за общий дизайн Музея Ghibli в Митака, открывшегося в 2001 году. На выставке Aichi Expo 2005 он руководил воссозданием «Дома Сацуки и Мэй» музея. После этого он дебютировал в качестве режиссёра с фильмом «Сказания Земноморья» в 2006 году, а затем выпустил «Со склонов Кокурико», аниме-сериал «Рони, дочь разбойника» (2014) и «Ая и ведьма» (киноверсия вышла в 2021 году). В последнее время он также отвечал за благоустройство парка Гибли (расположенного на территории Мемориального парка выставки Айти Экспо), открытого в 2022 году.

В отличие от него, Ёнебаяси дебютировал в качестве режиссёра с фильмом «Ариэтти из страны лилипутов» (2010), а после выхода «Когда Марни была там» (2014) покинул студию Ghibli и присоединился к новой анимационной студии, Studio Ponoc. С тех пор он снял «Мэри и ведьмин цветок» (2017) и короткометражный фильм «Канини и Канино» (2018).

В своей книге «Послевоенное время Ghibli» я подробно рассматривал «пост-гибли» элементы Горо и Ёнэбаяси. Однако редко упоминают о том, что оба они так или иначе связаны с Нагано, то есть регионом Синсю.

Например, манга Ёнэбаяси «Когда Марни была там» основана на детской книге Джоан Г. Робинсон из Англии, но место действия перенесено из Англии в современную Японию. Конкретное место действия – вымышленный город, вдохновлённый болотами Хоккайдо, такими как болото Кусиро. Однако прототипом для дома Марни, «Дома на болоте», послужила «Суйкюсо», усадьба Суйкю, спроектированная Уильямом Мерреллом Ворисом и построенная в Каруидзаве (преф. Нагано) в 1931 году как вилла для бизнесмена Асабуки Цунэкити (1877-1955). Здесь мы опять видим связь с Синсю (префектура Нагано).



«Дом на болоье» из фильма «Когда Марни была там» (© 2014 Джоан Г. Робинсон/Кейко Нива/Студия Гибли, NDHDMTK)

Что касается Горо, он окончил факультет лесного хозяйства (ныне факультет лесных наук) сельскохозяйственного факультета Университета Синсю в городе Мацумото. Спустя годы Горо вспоминал: «На самом деле, когда я поступил в университет, отец сказал мне одну вещь: университет – это место, где у тебя есть целых четыре года свободного времени. Он сказал мне использовать это свободное время по максимуму. Университет – это место, где существует определённый тип времени. Я думаю, что Синсю был очень хорошим местом для того, чтобы провести это время».



Миядзаки Горо принял участие в Каннском международном кинофестивале 2024 года. Студия Ghibli получила почётную «Золотую пальму». (Marechal Aurore/ABACA/Kyodo News Images)

Фильм Горо «Со склонов Кокурико» сделан по мотивам сёдзё-манга, которая хранилась на книжной полке в горной вилле его отца Хаяо. Однако, если рассматривать отношения Горо с Синсю в контексте так называемого «пост-гибли» направления, важно отметить, что в университетские годы он изучал не анимационное производство, а специализированные знания в области охраны природы и ландшафтного дизайна в богатом природными ресурсами регионе Синсю.

Падение популярности студии Ghibli в Японии и рост числа зарубежных поклонников

Студия Ghibli не размещает свои фильмы на стриминговых сервисах на территории Японии, за исключением фильма Такахаты «Могила светлячков» (1988), у которого особая ситуация с авторским правом. Это ускоряет тенденцию «отказа от Ghibli» среди молодого поколения. С другой стороны, за рубежом фильмы Ghibli доступны для просмотра на различных платных сервисах с 2019 года, и говорят, что популярность Ghibli в последние годы резко возросла в разных странах по всему миру. Например, первый за 10 лет новый фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» (2023) – который, скорее всего, понравится не каждому, – стал первым оригинальным японским фильмом в истории, возглавившим рейтинг кассовых сборов в США в выходные дни после выхода в прокат, и получил премию «Оскар» за лучший анимационный фильм на 96-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2024 году. Считается, что за этим успехом стоит стремительно растущая популярность студии Ghibli в разных странах.



Постер и статуэтка «Оскар» к фильму «Мальчик и птица», получившему премию Академии за лучший анимационный полнометражный фильм, март 2024 года (Kyodo)

Как уже упоминалось, Горо использовал свои знания и навыки для самостоятельного проектирования и благоустройства территорий, связанных с Ghibli, таких как Музей Ghibli в Митаке и Парк Ghibli. Если вы посещали эти объекты Ghibli или выставку Такахаты Исао, проходившую в 2025 году, вы, наверное, заметили, что подавляющее большинство посетителей – иностранные туристы. Специальные знания Горо, полученные в Синсю, находят широкое применение в удовлетворении потребностей зарубежных поклонников, желающих познакомиться с миром Ghibli в реальной обстановке.

«Воображение в стиле Синсю» у Анно, Хосоды и Синкая

Как описано выше, можно сказать, что связанные с регионом Синсю элементы, укоренившиеся в студии Ghibli благодаря Миядзаки Хаяо на фоне различных интеллектуальных веяний XX века, оказываются на удивление значимыми и в новой студии Ghibli XXI века.

В заключение я хотел бы добавить, что этот «дух Синсю» и «воображение Синсю» непрерывно передавались в работах ведущих современных японских создателей анимации, начиная со студии Ghibli.

В манге «Neon Genesis Evangelion» (1995-96) Анно Хидэаки, тесно связанного с Миядзаки и Такахатой, действие разворачивается в городе Мацумото, префектура Нагано, где находится Второй Новый Токио (предшественник Третьего Нового Токио, основного места действия произведения), выступающий в качестве временной столицы вместо Токио, опустошённого Вторым Ударом. Кроме того, город Уэда, который рассматривался в качестве модели для Второго Нового Токио на начальных этапах планирования, известен как место действия шедевра Хосоды Мамору «Летние войны» (2009). А Синкай Макото (53 года) сам родом из города Коуми в районе Минамисаку, граничащего с городом Уэда и регионом Сува.

В работах Синкая, начиная с «Ловцов забытых голосов» (2011), в которых явно отдаётся дань уважения мировоззрению аниме Миядзаки, всё чаще встречаются мотивы из японской классической литературы, синтоизма и анимизма. И, как отмечает Фудзита в своей книге «Теория Макото Синкая» (изд-во «Сакухинся»), в более поздних работах, таких как «Дитя погоды» (2019), также присутствуют отсылки к темам эпохи Дзёмон.

Это пока лишь приблизительная идея, но, возможно, мы сможем использовать историю студии Ghibli в качестве отправной точки для углубления нашего понимания определённого рода «Синсю-подобного» воображения и геополитики, которые взаимно резонируют на протяжении всей истории японской анимации.

Студия Ghibli и её работы до сих пор остаются для нас колоссальной загадкой, которую мы пока до конца не понимаем.

Фотография к заголовку: Режиссёр Миядзаки Хаяо позирует перед своей студией в городе Коганэи, Токио (июль 2013 г. / Kyodo)