Почему японская молодёжь не участвует в общественных движениях?

В последнее время в Гонконге, Южной Корее, Тайване и других странах, схожих с Японией по уровню и стилю жизни, молодёжь активно участвует в демонстрациях, серьёзно влияющих на политическую жизнь страны. Почему японская молодёжь не проявляет интереса к политике?

Неверие в возможность изменить общество

В последние годы в разных уголках мира активизировались молодёжные движения, среди которых – международная акция по борьбе с глобальным потеплением и климатическими изменениями «#FridaysforFuture» и американское движение против дискриминации афроамериканцев «#BlackLivesMatter».

В Японии учащиеся средних и старших классов участвовали в акции «Global Week for Future», а старшеклассники выступали против новой системы единых госэкзаменов перед зданием Министерства просвещения. В Интернете можно найти множество акций – от противников законопроекта о реформе прокуратуры до борьцов за права женщин «#MeToo» и «#KuToo».

Однако результаты опросов свидетельствуют, что в Японии уровень интереса к общественным движениям и участию в политике ниже, чем в других странах.

Например, Исследование 18-летнего населения, проведённое фондом Nippon Foundation в 2020 году в 9 странах, включая Японию, Китай, Корею, США и Великобританию, показало, что доля молодёжи, согласившейся с утверждением «я могу изменить страну и общество», в Японии была самой низкой – около 20%. Учёный-обществовед Хамада Кунихико отмечает, что в проводившемся в 2015 году в 7 странах национальном исследовании социального расслоения и социальной мобильности, меньше всего молодёжи, считающей, что «моё участие может изменить общественные явления», было именно в Японии.

Разумеется, эта особенность не является прерогативой тинейджеров и 20-летних. Судя по результатам Исследования общественного мнения японцев компании NHK, процент людей, считающих, что «действия населения влияют на политику государства», выше всего среди людей 1949-1953 года рождения и сокращается по мере снижения возраста. Таким образом, отсутствие интереса к политике и неприятие общественных движений не ограничиваются возрастной категорией 10-29 лет. Это проблема актуальна и для людей среднего возраста.

Я не считаю, что отстранённость от политики связана с психологическими особенностями и характером современной молодёжи. Существуют структурные и культурные факторы, влияющие на сознание японской молодёжи и вынуждающие их отстраняться от политики. С помощью научных данных я хочу выявить отношение молодёжи к общественным движениям и рассмотреть причины уклонения и отвращения к подобной активности.

Взаимосвязь между возрастом и отношением к демонстрации

Каким образом молодёжь отдаляется от политики и общественного движения? В поисках ответа на этот вопрос я провела «Исследование жизни и сознания» (Лаборатория международных общественных движений Синодос, 2019) среди населения 20-69 лет и проанализировала отношение людей к общественному движению.

В качестве основного вида общественного движения рассматривалась демонстрация. Участникам опроса предъявили 6 вариантов мнений о демонстрации, а затем выявили долю согласившихся с этими вариантами людей в каждой возрастной категорияи. Первые 3 варианта выражали положительное мнение о демонстрации, а варианты с 4 по 6 – отрицательное.

Разница в зависимости от возраста прослеживается по всем параметрам, однако следует отметить, что чем моложе возраст, тем выше доля отрицательного отношения к демонстрациям. Люди старшего возраста оценивают демонстрации более положительно.

Экономический фактор

Почему молодёжь считает, что демонстрации являются радикальной деятельностью, причиняют беспокойство обществу, а выражаемые на них мнения предвзятые? Во-первых, начиная с 1970-х годов в Японии общественные движения не являются открытой темой. Число вступающих в профсоюзы сокращается. Политолог Киносита Тигая указывает на ослабление организаций промежуточного звена – студенческих клубов по интересам и домовых комитетов. Число общественных акций в городах сокращается, а информацию о трудовых движениях и движениях граждан найти не так-то легко. Молодёжь просто не знает, как следует выражать свой протест или неодобрение. Наличие информации об изменениях, произошедших в результате общественных движений, в открытом доступе, формирует понимание сути этих движений. До тех пор, пока они остаются невидимыми, людям трудно ими заинтересоваться. И отсутствие уверенности в том, что наши действия способны что-то изменить, вполне естественно.

Социально-экономические условия тоже значительно изменились. В качестве примера можно привести серьёзное увеличение платы за обучение в вузах. Разумеется, студенты – это не вся молодёжь, однако даже такой сравнительно обеспеченный слой, как студенты, сталкивается с финансовыми трудностями и лимитом времени. Исследование жизни студентов, проведённое в 2016 году Японской организацией поддержки студентов (JASSO), показало, что доля студентов дневных отделений, получающих подлежащую возврату стипендию, увеличилась более чем в 2 раза - с 22,4% в 1992 году до 48,9% в 2016 году. Бремя расходов на обучение и необходимость возврата стипендии давят на студентов, вынуждая их трудоустраиваться во что бы то ни стало. Молодёжи не хватает ресурсов, чтобы выражать мнение о политике и возражать авторитетам.

Нестабильность сферы найма и положения в обществе

В книге «Введение в капризность» в качестве факторов, способствующих отрыву молодёжи от политики, помимо изменений социальной среды я привела индивидуализм и социальную текучесть. Историк и социолог Огума Эйдзи в книге «Устройство японского общества» заявляет, что хотя общество 70-80-х годов нельзя назвать полностью однородным, в нём существовали варианты жизненного пути для каждой группы, и «молодёжь» была такой же категорией, как «женщины» и «рабочие». Однако в современном обществе людей, сидящих в одной аудитории вуза или офисе компании, практически невозможно рассматривать как «молодёжь» со сходными характеристиками. Трудно настаивать на своих интересах, когда не знаешь, сколько у тебя будет единомышленников среди окружающих.

Несмотря на это, в учебных заведениях и компаниях всё сильнее насаждается идеология «мы все одинаковые». Молодёжь не стремится высказывать своё мнение публично, опасаясь, что их сочтут источником общественного беспокойства, радикалами или белой вороной.

Ещё один фактор – нестабильность работы и положения в обществе. Около 40% работников являются внештатными, формы трудоустройства диверсифицировались, и такая ситуация на рынке труда отнюдь не способствует участию в общественных движениях и прочей деятельности, призванной решать проблемы общества. Даже если ты преуспел в общественном движении, неизвестно, в течение какого времени тебе удастся пожинать его плоды. Краткосрочность и нестабильность найма приводят к тому, что люди психологически отстраняются от борьбы за изменения в обществе.

Отрыв от политики – это проблема не только молодёжи, но и взрослого поколения. Чтобы молодёжь приблизилась к политике, мы должны начать выражать своё недовольство против политики и систем. Необходимо продемонстрировать молодёжи, что в выступлении против властей нет ничего плохого, а наши действия способны изменить общество. Не следует забывать, что даже в условиях современной диверсификации ценностей, индивидуализма и нестабильности наши выступления смогут спасти множество людей.

Фотография к заголовку: демонстрация группы старшеклассников «Teans Soul» против Закона о расширении полномочий сил самообороны (21.02.2016, Токио, Сибуя, Jiji Press)