Тактильный контакт и взаимоотношения людей в эпоху тактильной депривации и пандемии COVID-19

Специалист по эстетике Ито Аса изучает отношение людей к своему телу на примере лиц с ограниченными возможностями. Смогут ли люди выстроить доверительные отношения в период пандемии, когда любой физический контакт сопровождается риском? В поисках ответа на этот вопрос Ито рассматривает роль рук в формировании человеческих взаимоотношений.

Директор Центра гуманистических исследований будущего, открытого в 2020 году в Токийском политехническом институте, адъюнкт-профессор Института свободных искусств. Окончила докторантуру по эстетике и искусствознанию Токийского университета. Специалист по эстетике и современному искусству, доктор наук. Автор книг «Каким видят мир слепые люди?» (Мэ но миэнай хито ва сэкай о до митэ иру ка), «Наука о теле слепых спортсменов» (Мэ но миэнай асурито но синтайрон), «Заикающееся тело» (Домору карада) и пр. В октябре 2020 года опубликовала книгу «Этика рук» (Тэ но ринри). В ноябре 2020 года награждена 42-м призом Сантори по социологии и гуманитарным наукам.

В феврале 2020 года в Токийском политехническом институте открылся Центр гуманистических иссследований будущего. Современный научный прогресс в сфере искусственного интеллекта и редактирования генома человека ставит под сомнение основы традиционного понятия «человек». Центр гуманистических исследований изучает изменения, возникающие в обществе в результате развития технологий, а также подлежащие сохранению ценности. Для исследований используется интегрированный гуманитарно-социологический подход. Цель деятельности Центра – изучение будущего человека с помощью широкого спектра методик.

Директор Центра Ито Аса Ито исследует способы управления телом и эмоциональный опыт людей с ограниченными возможностями по зрению и слуху, а также людей, переживших полную утрату конечностей.

Мир насекомых и заикание как отправная точка карьеры исследователя

«В детстве я увлекалась насекомыми и любила их рисовать, – рассказывает Ито. – Когда я наблюдала за насекомыми и пыталась зарисовать их мелкие части тела, я была настолько увлечена, что сливалась с ними в единое целое, и тогда мир представал передо мной в совершенно других красках. Я обожала это ощущение, и именно оно подтолкнуло меня стать учёным».

По словам Ито, её интересовал комплексный макроскопический подход к насекомым – например, как они воспринимают окружающий мир. Сначала она хотела стать биологом, однако обнаружила, что не способна увлечься расшифровкой ДНК для понимания сути всего живого, поэтому на третьем курсе перевелась на гуманитарное отделение и выбрала в качестве специализации эстетику. «Эта наука изучает вещи, которые трудно описать словами, например, чувства людей, любующихся произведением искусства». Ито заикалась, поэтому не любила выступать на людях, и это послужило ещё одной причиной для выбора специальности.

«Мне не всегда удавалось выговорить то, что я хочу сказать. С детства я привыкла управлять своим телом во время разговора. Сейчас я изучаю людей с другими видами инвалидности. Я беседую с ними, чтобы понять, как они справляются со своим непослушным телом, как его воспринимают, пытаюсь представить мир мир своего собеседника, понять его. Известно, что с помощью зрения люди получают 80-90% информации. Однако мы чересчур полагаемся на зрение и воспринимаем визуальный мир как единственный существующий. Если мы попытаемся познать мир другими способами, он окажется совсем другим. Я задумалась о том, каким видят мир слепые люди, и мне захотелось избавиться от ограничений, налагаемых зрением».



«Заикание помогло мне стать учёным»

«Приступив к исследованиям, я обнаружила, что заикание может оказаться полезным. Когда я пытаюсь понять, что чувствует слепой человек, я могу частично поставить себя на его место. Однако мне необходимо расширять границы своего понимания. Чтобы лучше узнать собеседника, иногда приходится меняться самой».

Тактильный контакт в отношениях

В недавно вышедшей книге «Этика рук» (Тэ но ринри) Ито рассматривает человеческие взаимоотношения через призму тактильного контакта. «Я подумала, что в наше время, когда рушатся привычные ценности, тактильный контакт сможет стать ключом к межличностным отношениям. Отношения людей основаны преимущественно на зрительном восприятии, однако иногда это приводит к разобщению и агрессии. Я считаю, что для создания отношений без чётких границ необходимо не зрение, а тактильный контакт».

Ключевые слова концепции Ито – трогать (савару) и прикасаться (фурэру). На английский язык они переводятся одинаково – touch, однако в японском смысловые нюансы отличаются. «Возможно, это объясняется разницей в кодификации эмоций в разных культурах. Вербализируя эмоции, мы воздвигаем границы».

«Трогать» подразумевает физический контакт с целью проверки особенностей или свойств предмета, а «прикасаться» – это эмоциональный контакт, в котором присутствует доброта и взаимность. Используя слово «трогать», говорящий взаимодействует в одностороннем порядке в режиме передачи информации, однако слово «прикасаться» подразумевает двухстороннее взаимодействие в режиме реального времени. Ито придаёт большое значение разнице между этими словами и изучает человеческое общение через призму тактильного контакта.

«Прикосновение подразумевает отошения без чётких границ и разделения ролей. Взаимодействие – это не односторонний тактильный контакт, при котором второй человек является лишь объектом, и не односторонняя передача информации. Это коммуникация на основе двухстороннего участия. В Японии не развит индивидуализм, и акт общения строится на слиянии его участников. Выводы беседы зачастую можно услышать только в самом конце. Например, люди обмениваются фразами «Погода-то сегодня...» «Да, отличная погода», как будто заканчивая предложения друг за друга. Границы между «мы» и «я» более размыты, чем в культуре большинства западных стран. Думаю, это влияет на эмоциональное восприятие тактильного контакта».

Тактильный контакт играет важную роль во многих значимых событиях жизни человека – роды, воспитание детей, уход за тяжёлыми больными. Ито указывает на важность понятия «позитивный контакт», потому что тактильный контакт присутствует как в близких отношениях, так и в насилии.

Злоупотребление термином «разнообразие»

Разные типы физической инвалидности формируют разную внутреннюю культуру.

«На первых порах я очень нервничала во время разговоров со слепыми людьми – не покажутся ли мои слова невежливыми, не ранят ли они собеседника. Но однажды я услышала в ответ: «У вас очень интересный мир», и мне стало легче. Я стала считать это культурной разницей. Есть культура слепых людей, есть культура зрячих. Во время беседы нужно с интересом относиться к традициям обеих культур. С тех пор я перестала раздумывать о том, какие вопросы можно задавать, а какие нет, и просто стала участником диалога, основанного на обычных человеческих отношениях».

По словам Ито, иногда простая беседа позволяет собрать больше информации, чем интервью исследователя.

Излишняя популяризация таких терминов, как «разнообразие» и «диверсификация», обусловленная в том числе подготовкой к проведению Олимпийских Игр, вызывает у Ито сомнения. Данная деятельность призвана сформировать инклюзивное общество, где каждый может раскрыть свои таланты вне зависимости от наличия инвалидности и сексуальной ориентации. Однако Ито опасается, что поверхностное употребление подобных терминов приведёт к разобщению – «Я это я, ты это ты, и мы разные». Наклеивая на человека ярлык инвалида, мы утрачиваем возможность увидеть в нём индивидуальность. «Настоящее уважение разнообразия – это уважение разнообразного внутреннего мира в каждом из нас», – считает Ито.

«Часто слышу, что люди с ограниченными возможностями вынуждены жить по сценарию, играя отведённую инвалидам роль. Кроме того, в обществе существует тенденция подчёркивать разницу между инвалидами и остальными людьми. Например, если человек сообщает окружающим, что у него есть особенности развития, и объясняет, в чём заключаются отличия, это помогает другим людям понять его. Однако если ограничиться этим объяснением, человек будет отделён от общества. Я хочу, чтобы люди могли не просто понять человека с ограниченными возможностями, но и поставить себя на их место, ощутить их чувства. С этой точки зрения мои исследования можно считать разновидностью перевода – я делаю язык инвалидов понятным для остальных.

Что такое настоящий альтруизм?

В течение года работы в Центре Ито посвятила себя исследованиям альтруизма.

«Я не пытаюсь популяризовать альтруизм, а переосмысливаю отрицательные стороны альтруистических дейстий, чтобы найти подлинный смысл этого понятия».

«Увидев инвалида, мы пытаемся ему помочь, однако этот на первый взгляд альтруистичный поступок зачастую не приносит пользы самому инвалиду, потому что мы действуем в одностороннем порядке, руководствуясь собственными понятиями. Мы навязываем человеку роль инвалида, не сомневаясь в том, что наши действия вызовут у него благодарность. Однако это не альтруизм».

Альтруизм – это предоставление пространства. «При взаимодействии важно иметь резерв, как временной, так и пространственный. Нужно не подчинять себе инвалида, чтобы взаимодействие с ним развивалось по нашему плану, а уметь обнаруживать его скрытые возможности. Это изменит ваше к нему отношение. Думаю, что альтруизм – это отношения, сопровождающиеся изменением обеих сторон».

Уход за пожилым человеком или инвалидом сопровождается тактильным контактом, во время которого мы получаем информацию об этом человеке. Наличие достаточного резерва позволяет нам перейти от «троганья» к «прикосновению». Если получающий уход человек доверяет ухаживающему, тактильный контакт способствует взаимному обмену глубинных эмоций и чувств, и возникает коммуникация. Ито называет это явление «взаимным глубоким телесным проникновением». «Коммуникация без подобного проникновения – это настоящее испытание для человека, получающего уход».

Тактильные контакты в постковидной эпохе

Во время пандемии Ито провела несколько встреч онлайн с друзьями-инвалидами.

«Один мой друг, полностью слепой, сказал, что сейчас весь мир страдает от тактильной депривации. Люди хотят прикоснуться к другому, но не могут этого сделать. Это может привести к изменению культуры и ценностей. На степень изменений повлияют такие факторы, как культурные особенности страны и возраст человека. Например, в Японии принято не обниматься, а кланяться во время приветствия. Во многих странах люди обратили внимание на этот обычай. Интересно понаблюдать, что произойдёт дальше.

Думаю, что сильнее всего изменится культура питания. Детям в школе запретили разговаривать во время обеда. Сначала к этому трудно привыкнуть, но через несколько лет принятие пищи в тишине может стать обычным явлением. До пандемии в Японии люди могли есть из одного котла с первым встречным, но сохранится ли этот обычай в будущем? Возможно, мы станем более осознанно относиться к способам распространения инфекционных заболеваний, включая грипп и простуду, и будем стремиться их контролировать».

Тактильная депривация может продлиться много лет.

«Сможем ли мы добиться душевного контакта без контакта физического? Придётся искать новые способы. Люди с ограниченными возможностями приспосабливаются к своим особенностям. Вы думаете, слепые не могут наслаждаться живописью? Они учатся воспринимать её через словесное описание. Думаю, что проблема тактильной депривации тоже решаема»

В постковидной эпохе значимость тактильного контакта в долговременном уходе, родах, уходе за тяжёлыми больными сохранится. Однако нам придётся научиться прикасаться к человеку без физического контакта. Ито верит, что несмотря на сокращение частоты тактильных контактов мы должны сохранить ценность глубокого смысла, таящегося в прикосновениях.

Интервьюер: Итакура Кимиэ, Nippon.com

Фотография к заголовку: © Pixta

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