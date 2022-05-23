Восстановление лесов в городской зоне: выращивание природоохранных лесов, максимально близких к естественным

Мияваки Акира, специалист по экологии растений, описывая на основании научных данных будущий образ лесов через несколько десятилетий, говорил о необходимости сажать деревья. Автор статьи, исследователь, прошедший школу Мияваки, обращает внимание на то, что является важным с точки зрения создания лесов в целях сохранения городской окружающей среды.

В наше время, которое называют эпохой глобального потепления, когда в обиход входят слова «углеродная нейтральность» и «углеродный след», состояние «зелени» требует более пристального внимания, чем раньше.

Изменение образа жизни вызывает потери и запустение сатояма, зон на границе между горными районами и людскими поселениями, а также горных лесов, наряду с этим происходит рост предоставленных самим себе лесных массивов и полей, так что говорят даже о том, что в современной Японии наблюдается небывалое насыщение лесными площадями.

Однако в городских регионах, где наблюдается концентрация населения и жилых кварталов, ощущается крайняя нехватка зеленых зон. В подобных условиях хотелось бы подумать над тем, какие виды озеленения становятся востребованными.

Методы лесопосадок, основывающиеся на «больших данных» по исследованиям растительности

В данной статье мы хотели бы подумать о том, как заниматься возрождением лесов в городских регионах, взяв в качестве одного из примеров осуществления городского озеленения «природоохранные леса» - идею, разработанную почетным профессором Государственного университета Йокогама Мияваки Акира. К глубокому сожалению, профессор покинул этот мир в июле 2021 года в возрасте 93 лет. Отдавая дань его памяти, мы хотели бы рассказать о посадках деревьев для формирования «природоохранных лесов», о которых говорил и которыми со всем энтузиазмом руководил профессор.

Профессор Мияваки был также прославленным ученым в области экологии растений, главой Международного научного общества экологии. Он проводил обширные исследования экологии растений как в Японии, так и за рубежом, результатом его деятельности стал беспрецедентный труд – десятитомное издание «Сборник растений Японии». Гигантских данных этого сборника более, чем достаточно для формирования «природоохранных лесов».

О природоохранных лесах часто упоминают во многих трудах, начиная с 1970-х годов: будь то отчеты по исследованиям вегетации в различных регионах или научные статьи и проч. Помимо этого Международный центр экологии при Научно-исследовательском институте глобальных стратегий в области окружающей среды, главой которого являлся профессор, выпустил две подробных работы «Краткая история исследований вечнозеленых широколиственных природоохранных лесов» и «Краткая история лиственных природоохранных лесов»

Посадки природоохранных лесов начались в 1972 году как мероприятия по озеленению заводской территории металлургического комбината Оита компании «Синниттэцу» (в настоящее время «Нихон сэйтэцу»). Постепенно подобная деятельность стала распространяться и на другие территории, помимо заводов, в качестве единой экологической подготовки. Используемое в наши дни название «Родные леса» изначально принадлежит профессору Мияваки.

В 1974 году был выпущен отчет «Ботанико-социологические исследования, направленные на формирование природоохранных лесов на территории учебных заведений: на основании исследований современного состояния растений в 158 учебных заведениях по всей Японии», а в 1976 году был создан природоохранный лес на территории Государственного университета Йокогама.



Процесс создания природоохранного леса в районе главного входа Государственного университета Йокогама. 1. Простые наклонные укрепления земли шириной 2-3 метра с дикорастущими луговыми травами. 2. Используя городские почвы, оставшиеся от дорожных и прочих работ, высадили горшочки с рассадой литокарпуса Зибольда, махилюса, дуба остролистного. 3. На третий год некоторые деревья достигли высоты 3 метров. 4. По прошествии свыше 10 лет высота деревьев достигает 10 метров и выше (фотография: Мияваки Акира)

Затем данная деятельность распространилась в различных регионах, и в последнее время выполняются защитные лесопосадки в зонах, пострадавших от цунами во время Великого Восточно-японского землетрясения. За последние 50 лет посадки природоохранных лесов были произведены в 900 местах на территории Японии, а также в свыше 300 мест за рубежом: Юго-восточная Азия, Амазония, Чили, Китай и проч.

Создание искусственных насаждений, близких к дикорастущим лесам

Идея создания природоохранных лесов состоит в определении естественных насаждений, изначально присущих данным землям, и создании искусственных насаждений, по своему составу максимально отвечающих особенностям природного леса. Характерное свойство посадок – тесные рандомные посадки рассады деревьев, формирующих природные леса. Существуют различные ноухау, с которыми мы познакомим вас ниже.

1. Высадка деревьев, изначально присущих данным землям

Самый важный момент – это отбор видов деревьев из тех, которые формируют дикорастущий природный лес. В городских зонах, где не осталось лесов, отбор происходит, исходя из «потенциальной природной вегетации».

Потенциальную природную вегетацию определяют как особенности землепользования и окружающих условий локации, исходя из природной вегетации, изначально присущей данным землям, а также из результатов исследований растений данного региона. При этом ориентирами в данной работе становятся гигантские деревья-долгожители этих земель, а также священные леса при синтоистских храмах.

В последнее время на территориях сатояма (зоны между горными районами и людскими поселениями), которые приходят в запустение при отсутствии контроля, выращивают вечнозеленые широколиственные растения: дуб мирзинолистный, каштанник Зибольда и др. Можно сказать, что и подобные леса также представляют собой потенциальную природную вегетацию. Кроме того, так как и климат, и рельеф, и состав почвы, а также прочие условия отличаются, состав посадок определяется при соотнесении с особенностями предполагаемой зоны высадки. Выбирается как можно большее количество видов в зависимости от условий данных земель: высокие, средние деревья, кустарники. В последнее время высаживают в районе 40 видов.

2. Семена берут у дикорастущих деревьев

Семена для посадок берут у дикорастущих деревьев вокруг зоны планируемых посадок и выращивают саженцы. Высокие деревья, такие, как литокарпус Зибольда, дуб остролистный, махилюс и другие в больших количествах с давних времен растут в поселениях и вокруг традиционных японских домов «минка» в сельской местности. Их семена сажают. Кроме того, в настоящее время определены правила, предписывающие избегать внесения генетического материала из других регионов во избежание появления генетических нарушений, что требует особого внимания. И для посадок деревьев важен принцип: «где родился, там и пригодился».

3. Выращивание в полиэтиленовых горшках

Собранные семена проращивают в пластиковых коробах, а затем пересаживают в полиэтиленовые горшки. Полиэтиленовые горшки – это виниловые емкости для рассады, обычно используются диаметром 10.5 см. Здоровая рассада с богатой корневой системой, выросшая в горшке, после пересадки активно приживается и хорошо растет. Но важным является ее выбор, который в значительной степени влияет на качество саженца. Специализированные компании производят разнообразные сорта, в небольших количествах их можно производить и в индивидуальном порядке. Много организаций, которые выращивают рассаду в горшочках в рамках единой системы экологического образования.



1. Пересадка проросшей рассады из пластикового контейнера (справа) в полиэтиленовый горшочек. 2. Рассада в горшочках помещается в контейнеры и выращивается в питомниках. 3. Извлеченный из горшочка саженец махилюса с хорошо развитой корневой системой. 4. Рассада в горшочках, выставленная для транспортировки с места выращивания. Возможна транспортировка в специальных транспортировочных сетках (фото автора)

4. Праздник деревьев, включающий образовательные экологические мероприятия

Для посадки создают специальную насыпь с улучшенными свойствами земли, и обычно высаживают трехлетнюю рассаду высотой около 50 сантиметров, не менее 3 деревьев по периметру 1 метра. Высаживать можно с помощью обычной лопатки, и если площадь не велика, то можно справиться небольшим количеством человек. Но если площадь большая и нужно высадить очень большое количество саженцев, то собирают участников и проводят «Праздник деревьев». Это крупномасштабный праздник, который проводится на территории шириной 50 метров длиной 100 метров, иногда число участников доходит до 10 тысяч человек, которые высаживают 100 тысяч саженцев.

Существуют примеры того, как познакомившиеся на Празднике деревьев создают группы интересующихся и начинают самостоятельную деятельность по посадкам. Много и тех, кто приводит с собой детей, и в таком случае природоохранная деятельность сочетает в себе элементы экологического образования, ориентированного на следующие поколения.



Праздник деревьев. 1. Насыпь, сделанная для высадки деревьев. 2. Рассада в горшочках, ожидающая высадки. 3. Высаженная рассада. Деревья различных видов высаживаются вперемешку. 4. По окончании посадок землю укрывают соломой, укрепив соломенной веревкой (фото автора)

5. Богатые почвы способствуют росту

Густые посадки саженцев обладают хорошей приживаемостью и коэффициентом роста, что приводит к быстрому появлению леса. Посаженные рядом деревья растут, их высокие ветви соприкасаются друг с другом, на уровне кроны не видно просветов, ветер и солнечный свет не попадают, солома, покрытая при высадке, предотвращает сухость почв и рост сорных трав. В течение 3-5 лет после посадок нет необходимости в прополке, постеленная солома и опавшая листва подвергаются гниению и распаду, появляются микроорганизмы, насекомые и мелкие животные, которые способствуют обогащению почв. В такой ситуации природоохранные леса быстро растут. Профессор Мияваки говорил об 1 метре в год, и в зависимости от окружающих условий за 10 лет лес вырастает где-то на 10 метров. Так как в природоохранных лесах выращивают те виды деревьев, которые относятся к потенциальной природной вегетации, то происходит формирование лесов, подобных дикорастущим, и в процессе роста они достигают высоты выше 20 метров.

Наивысший лесной шедевр – лес святилища Мэйдзи дзингу

В таких крупных городах, как Токио и Осака, плотность населения высока, застройка жилых кварталов тесная, практически нет голых почв: на них положены покрытия. В связи с этим деревьев, зелени крайне мало. Активные посадки деревьев могут смягчить проблему островов тепла. Кроме того, подтвержден высокий эффект борьбы со стихийными бедствиями, например, в отношении разрушения зданий и распространения пожаров при крупных землетрясениях. Таким образом необходим серьезный подход к подготовке природоохранных лесов в черте города и с точки зрения предотвращения стихийных бедствий.

В качестве искусственных насаждений в черте города мы можем привести пример леса святилища Мэйдзи дзингу. Это обширное лесное пространство, которое развивается в течение 100 лет с момента посадок в 1920 году, существует множество докладов о примерах его замечательного функционирования, его даже называют «наивысшим шедевров среди лесов», которые сотворила рука человека. Однако в наши дни содержание такого большого лесного пространства, вероятно, становится сложным.

Таким образом желательно не воспроизводить гигантский лес в одном месте, а размещать леса небольшого масштаба в различных зонах городского пространства, учитывая вопросы предотвращения стихийных бедствий и шума, смягчения климатических условий и сочетания высокого биоразнообразия. В частности, воспроизводить в разных точках миниатюрные леса «Мэйдзи дзингу». И один из наиболее приемлемых способов реализации подобных проектов – это методика создания природоохранных лесов.



От горшочков – к природоохранным лесам (Территория тепловой электростанции Хигаси Огисима энергетической компании TEPCO г. Кавасаки). Вид сразу после высадки. В 1980-х годах высаживали по одному дереву на квадратный метр. Затем времена изменились, и стали делать густые посадки по 3 дерева (слева). Природоохранный лес 10 лет спустя после посадок. Деревья пока не столь высоки, но сформировался густой лес (фотография: Акира Мияваки)

Фотография к заголовку: Природоохранный лес на территории металлургического комбината Оита компании «Нихон сэйтэцу». Саженцы, высаженные в 1972 году, почти за 50 лет превратились в высокий лес, окружающий завод. Фотография 2021 г. (предоставлена «Гринэльм»)

Статьи по теме