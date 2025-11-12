Сурдлимпийские игры в Токио напоминают о значимости общества сосуществования: о расширении понимания спорта для людей с ограничениями

С 15 ноября на главных спортивных аренах Токио в течение 12 дней будет проходить большое событие для людей с нарушениями слуха – Сурдлимпийские игры. С тех пор, как в Токио состоялись Паралимпийские игры 2021 года, в Японии усиливается интерес к спорту для людей с ограничениями. Проведение еще одного крупного спортивного праздника, безусловно, служит поводом вновь задуматься о значимости общества всеобщего сосуществования.

Игры в Токио, знаменующие 100-летие сурдлимпийского движения

На английском языке эти игры называются Deaflympic – словом, образованным из двух частей: deaf – человек с нарушением слуха и lympic – производное от слова олимпиада. Первые Сурдлимпийские игры в Токио, организацией которых занимается спорткомитет Всеяпонской федерации глухих, соберут около 6 тыс. человек, в том числе 3 тыс. спортсменов, из 70-80 стран и регионов.

Сурдлимпийские игры в Токио станут важной вехой, поскольку ознаменуют 100-летие проведения первых таких игр в Париже в 1924 году. Эти состязания имеют более давнюю историю, чем Паралимпиады, зародившиеся как одно из средств реабилитации солдат, раненых в сражениях Второй мировой войны. С 1949 года к летним сурдлимпийским играм по аналогии с олимпиадами добавилось проведение зимних сурдлимпийских игр, и в принципе теперь они тоже проводятся один раз в четыре года летом и зимой.

К проведению игр в Токио выдвинуты три концептуальные задачи: (1) Распространить понимание ценности и привлекательности сурдлимпийского спорта, связать его с людьми и обществом; (2) Сделать игры связующим звеном с миром и будущим; (3) Реализовать общество сосуществования, в котором каждый может проявить свои сильные стороны, задействуя собственную индивидуальность. Цель проведения – дальнейшее осознание идеи общества сосуществования, расширение того понимания спорта для людей с ограничениями, которое распространилось в связи с проведением четыре года назад токийской Паралимпиады и дальнейшее развитие созданной в связи с ней инфраструктуры.

«Стремиться к миру и обществу, где никто не оставлен позади, ликвидировать языковые и коммуникационные барьеры. Мы хотим реализовать общество, в котором сосуществуют и имеют возможность вести благополучную и полноценную жизнь все – будь то люди с ограничениями или без», – энергично заявил на языке жестов Исибаси Дайго – директор-распорядитель Всеяпонской федерации глухих.



На пресс-конференции по случаю проведения Сурдлимпийских игр в Токио (слева направо): председатель Японского общества спортсменов Ота Ёсукэ, знаменосец Игр - капитан мужской футбольной сборной Мацумото Такуми, каратэистка Огура Рё, директор-распорядитель Всеяпонской федерации глухих Исибаси Дайго, 16 октября 2025 г., Токио (© Jiji Press)

Состязания на основе только визуальной информации

К участникам сурдлимпийских игр предъявляются следующие требования: (1) Способность слышать без слухового аппарата и искусственных средств усиления слуха только звуки громкостью 55 децибел и выше; (2) Быть зарегистрированным членом национального общества глухих спортсменов и иметь надлежащие спортивные результаты и рейтинги. В целях обеспечения справедливости соревнований во время матчей и состязаний не допускается использование слуховых аппаратов и искусственных средств усиления слуха.

В рамках игр состоятся состязания в 21 виде спорта, в числе которых легкая атлетика, плавание, теннис, настольный теннис, дзюдо, каратэ, волейбол, баскетбол и др. Местами проведения станут Токийский дворец спорта, спорткомплекс Олимпийского парка Комагомэ, Токийский центр водных видов спорта и другие спортивные площадки. Помимо Токио, в J-Village в префектуре Фукусима пройдут футбольные матчи, а на национальном велотреке в префектуре Фукуока – состязания по велоспорту. В своей основе правила по всем видам спорта те же, что и для обычных спортсменов. Но поскольку сурдлимпийцы не получают информации через слух, состязания организуют таким образом, чтобы гарантированно обеспечивать участников визуальной информацией.

В легкой атлетике и плавании старт осуществляется по сигналу «стартового светофора». В каратэ о нарушении правил или начислении очков тоже сигнализирует мигание ламп. В футболе судья не свистит в свисток, а доводит свои команды и решения до спортсменов поднятием флажков. В волейболе в случае, если участник матча допускает касание сетки, судья сигнализирует об этом сильным встряхиванием сетки. Такие хитрости применяются соответственно потребностям каждой спортивной дисциплины.

Поскольку общение между спортсменами посредством речи также затруднено, в групповых состязаниях участники полагаются на визуальный контакт и жесты. В индивидуальных дисциплинах, в частности, в легкой атлетике, для возможности контакта со спортсменами на площадке зачастую используется большой экран.

«Мне доводилось участвовать в чемпионатах слышащих людей, но из-за невозможности получать звуковую информацию возникает множеством трудностей», – признается бегунья на средние дистанции Окада Мио, для которой нынешние сурдлимпийские игры – уже третьи по счету. «Когда информация «визуализируется» благодаря наличию сурдопереводчиков и экранов, существенно облегчается и повседневная жизнь», – отмечает она.

С другой стороны, некоторые участники относятся к собственной невозможности воспринимать звуки как к «оружию». Метатель диска Югами Масатэру признается: «На состязаниях, когда я снимаю слуховой аппарат, я совсем ничего не слышу. Избавление от постороннего шума помогает сосредоточиться». Югами выступает в высшем эшелоне и на обычных спортивных состязаниях. Будучи обладателем национального рекорда, в сентябре он принимал участие в Чемпионате мира по легкой атлетике. Атлет признался, что его очень тронуло, когда болельщики на трибунах национального стадиона стали его поддерживать на языке жестов.

Поддержка болельщиков – не голосовая, а визуальная

Жестовая поддержка – новая форма поведения болельщиков, основанная на визуальной информации. Поводом, побудившим токийскую администрацию взяться вместе с японскими деятелями культуры и искусства мирового уровня за разработку жестовой поддержки, стали признания сурдлимпийцев в духе «Чем сильнее ощущаешь поддержку – тем больше сил прибавляется», или «Конечно, радует то, что болельщики на трибунах кричат, но ни крики, ни аплодисменты до нас не долетают».

На языке жестов вместо аплодисментов принято поднимать обе руки и вращать кистями в запястьях по обе стороны лица. Этот жест часто используют, когда за кого-то болеют. А специально для данных сурдлимпийских игр на основе языка жестов были разработаны три совершенно новых, означающих «Вперед!», «Все в порядке, мы победим!» и «Япония, вперед, к медали!», после чего была проведена работа по распространению этих жестов для болельщиков среди учащихся начальных школ и других групп населения.

Такой механизм поддержки исходит из концепции «игры делаются общими усилиями» – вне зависимости от наличия или отсутствия у человека ограничений.



Занятия по жестовой поддержке для учащихся начальных классов на мероприятии, состоявшемся за месяц до проведения Сурдлимпийских игр (снимок Мацумото Соити, nippon.com)

В сравнении с популярностью паралимпийских игр, которые проводятся усилиями того же организационного комитета, что отвечает за проведение олимпиад, интерес обычной публики к сурдлимпийским играм пока невысок. Организаторы нынешних сурдлимпийских игр – Всеяпонская федерация глухих и администрация Токио – устраивают в регионах караваны и другие мероприятия, направленные на популяризацию по всей стране сурдлимпийского движения и спорта для лиц с нарушениями слуха. Частью этих популяризирующих мероприятий стала и работа по распространению жестовой поддержки.

Согласно основному плану, ожидается, что сумма расходов на проведение нынешних игр составит 13 млрд йен. Из них 10 млрд выделит администрация Токио, 2 млрд – центральное правительство, а оставшийся миллиард предполагается привлечь от спонсоров и через сбор пожертвований. Несмотря на то, что данное мероприятие решительно нельзя назвать широко известным, по состоянию на конец октября спонсорские контракты заключены более чем со 130 предприятиями и организациями. Это можно считать проявлением того, что в целом в обществе происходит все более широкое распространение понимания вопросов, связанных со спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Токио продолжается движение по созданию безбарьерной среды «Токио для каждого». Вслед за паралимпийскими, сурдлимпийские игры дают еще один повод для развития безбарьерной среды. Для лиц с ограничениями слуха власти работают над внедрением в общество «технологии универсальной коммуникации», занимаясь установкой прозрачных дисплеев, отображающих текстовую информацию на сенсорных экранах, дверных звонков, сопровождающих звуковой сигнал световым, а также разрабатывают программу-приложение для видеосвязи, позволяющей пользоваться языком жестов.

Золотой паралимпийский медалист во главе Агентства по делам спорта

С октября в должность руководителя Агентства по делам спорта вступил бывший паралимпийский золотой медалист по плаванию Каваи Дзюнъити. Каваи как спортсмен с ограниченными возможностями зрения в 17-летнем возрасте впервые принял участие в Паралимпийских играх 1992 года в Барселоне. С тех пор он выступал на шести паралимпиадах подряд вплоть до лондонской в 2012 году и завоевал в общей сложности 21 паралимпийскую медаль, в том числе 5 золотых.

В прошлом в Японии существовало межведомственное разделение: вопросами спорта для обычных людей ведало Министерство просвещения и науки, а спортом для людей с ограничениями – Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения.

С принятием в 2011 году Основного закона о спорте была введена концепция «поддержки возможности самостоятельного и активного занятия спортом людей с ограниченными возможностями здоровья», но вместе с тем произошло некоторое ослабление значимости спорта как средства обеспечения здоровья и благосостояния лиц с ограничениями возможностей. Три года спустя полномочия перешли от Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения к Министерству просвещения, а сейчас руководство осуществляется силами учрежденного в 2015 году Агентства по делам спорта. С тех пор прошло 10 лет, и теперь вслед за олимпийскими медалистами Судзуки Дайти и Мурофуси Кодзи третьим по счету руководителем национального спортивного агентства стал Каваи.

«Я считаю, что мое назначение на должность главы Агентства по делам спорта является важным посланием – призывом к построению через спорт инклюзивного общества, к созданию общества сосуществования каждого. И я всерьез стремлюсь к тому, чтобы поднять ценность спорта еще выше», – отмечает Каваи. В преддверии открытия Сурдлимпийских игр, в последней декаде октября, с целью заручиться поддержкой он побывал у губернатора Токио Коикэ Юрико, которая отметила: «На государственные власти тоже возлагается роль сделать так, чтобы иметь возможность замечательно провести это большое мероприятие».



Рукопожатие губернатора Токио Коикэ Юрико (справа) и главы Агентства по делам спорта Каваи Дзюнъити 24 октября 2025 года в здании токийской администрации (© Jiji Press)

Та же униформа, что и на Олимпиаде и Паралимпиаде

Японские спортсмены на нынешней Сурдлимпиаде будут в официальной униформе одного дизайна с японскими командами на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже. На пресс-конференции в Японском пен-клубе футболист японской мужской сборной Мацумото Такуми, на которого возложены обязанности знаменосца, поделился своими надеждами в связи с предстоящими играми.

«Хочется создать новую эпоху, опираясь на историю прошлых достижений слабослышащих атлетов и с учетом того, что теперь мы носим одинаковую униформу. Я считаю очень важным продолжать эту деятельность и привлечь внимание большого числа людей так, чтобы энтузиазм не угасал и после завершения Игр, чтобы суметь изменить среду для подрастающего поколения и своих товарищей».

На Играх 2022 года в Бразилии японские участники – Team Japan – завоевали самое большое число в истории - 30 медалей, в том числе 12 золотых. Можно надеяться, что японские сурдлимпийцы проявят себя еще более ярко при поддержке местных зрителей, подкрепленной визуальными средствами выражения. Участвовавшая в пресс-конференции каратэистка Огура Рё по предложению организаторов написала на цветной бумаге: «капля камень точит». Подобно тому как капли воды рано или поздно пробивают самый прочный камень, даже небольшие усилия, если их прилагают постоянно, обязательно приносят весомые результаты. Вероятно, это относится и к реализации общества сосуществования.

Фотография к заголовку: на мероприятии, состоявшемся за месяц до открытия Сурдлимпийских игр в Токио, игры рекламируют бегунья на средние дистанции Окада Мио (крайняя слева) и метатель диска Югами Масатэру (второй слева). Их поддерживает участник Чемпионата мира по легкой атлетике Тоёда Кэн (крайний справа), 15 октября 2025 года, Токио (снимок Мацумото Соити, nippon.com)

Статьи по теме