Волна глобализации борьбы сумо и современное состояние японского традиционного спорта

Сумо, национальный вид спорта Японии, в значительной степени опирается на чисто японские традиции, передаваемые из поколения в поколение на протяжении веков. Однако его интернационализация способствовала развитию и возрождению сумо в современную эпоху. Спортивный и культурный экономист рассказывает о глобализации сумо в последние десятилетия.

Огромная популярность сумо в Европе

В 2026 году лучшие японские профессиональные борцы сумо отправились во Францию ​​на двухдневный турнир, который состоялся 13 и 14 июня. Два великих чемпиона ёкодзуна, Оносато и Хосёрю, посетили Эйфелеву башню, а под небом французской столицы зазвучали японские барабаны тайко. Зрители собрались на арене Accor Arena Bercy, крупнейшей крытой площадке страны, чтобы посмотреть на двухдневный турнир.



Борцы приветствуют зрителей после церемонии завершения Парижского турнира сумо, 14 июня 2026 года (© Mael Ghazi/Hans Lucas via Reuters Connect)

Сумо набирает популярность в Европе, где в октябре 2025 года после 25-летнего перерыва состоялся турнир сумо в Лондоне. Во время моих визитов в Италию в 2023 и 2024 годах за обедом с итальянскими исследователями мы обсуждали сериал о сумо «Святилище», который тогда транслировался на Netflix. Во Франции, где покойный президент Жак Ширак был большим поклонником сумо, этот вид спорта почитается как живой культурный артефакт.

Иностранные борцы в традиционном японском спорте

Со второй половины 1990-х годов по 2010-е годы мы наблюдали взрывной рост глобализации, а распространение интернета, а позже и смартфонов, объединило нас всех. Интересно, что за последние несколько десятилетий не проводилось никаких зарубежных турниров. Однако за это время ряды борцов сумо пополнили многие борцы, родившиеся за границей.

До 1990-х годов борцами неяпонского происхождения в основном становились спортсмены из Соединённых Штатов, в частности с Гавайев. Так, Такамияма начал свою карьеру в сумо в 1964 году, за ним последовали Конисики, Акэбоно и Мусасимару, которые создали свой мощный стиль, играя в американский футбол. Однако к моменту роста притока борцов неяпонского происхождения борцы с Гавайев больше не присоединялись к их рядам.



Такамияма, уроженец Гавайев, достигший ранга сэкивакэ в ноябре 1980 года (© Jiji)

Начиная с 1990-х годов, после падения коммунистического блока, в Японию стало прибывать всё большее число борцов из бывших социалистических стран, включая Монголию, Болгарию и Украину. В 1992 году в Японию прибыли шесть молодых монгольских борцов – это был первый случай приезда борцов из этой страны сразу после падения коммунистического режима. В эту группу входили Кёкусюдзан, который вошёл в высшую лигу макуути, и будущая легенда сумо Кёкутэнхо. Их выступления широко освещались монгольской прессой, что способствовало притоку молодых перспективных борцов с их родины.

Интересно, что изменения в политических системах далёких стран оказали такое влияние на сумо в Японии. Несмотря на то, что в тот период зарубежные турниры не проводились, этот вид спорта становился всё более интернациональным. На турнире в Кюсю в ноябре 2010 года иностранцами являлись уже 20 из 42 борцов в категории макуути, а также четверо из пяти обладателей высшего ранга ёкодзуна и второго по значимости ранга одзэки. Истинно японский спорт сумо, который, казалось бы, должен был меньше всего ощутить глобализацию, на самом деле испытал последствия притока иностранных работников очень быстро.



Уроженец Монголии ёкодзуна Хакухо исполняет ритуал вхождения на ринг в святилище Мэйдзи в Токио 7 января 2008 года (© Reuters)

Замкнутый и скованный традициями мир сумо теперь оказался глобализированным. При нормальных рыночных механизмах сумо как культурный артефакт давно бы исчезло. Чтобы не допустить этого, руководящий орган этого вида спорта ввёл новые правила, включающие более строгие критерии приёма иностранных спортсменов, число которых достигло пика примерно в 2010 году.

Я много лет изучал сумо и видел тенденцию того, что иностранные борцы значительно тяжелее и выше своих японских коллег, что привело к тому, что в этот вид спорта стали приходить более крупные и сильные японцы. Более крупные спортсмены чаще побеждали, но также чаще и пропускали турниры – скорее всего, из-за того, что из-за их веса они более восприимчивы к травмам. Ограничение участием только местных рикиси могло бы исправить ситуацию, но полное исключение иностранных борцов из сумо свело бы на нет нынешнее возрождение этого вида спорта. Более взвешенный отбор перспективных иностранных молодых борцов привёл к более сбалансированному сумо, добавив зрелищности и сохранив культурную ценность этого вида спорта.

Рост проявлений индивидуальности



Аонисики, уроженец Украины, одерживает победу над своим соперником 13 июня 2026 года, в первый день парижского турнира (© Abaca via Reuters Connect)

Если когда-то нормой была нарочитая скромность, то сейчас борцы, представляющие собой разношёрстную группу, проявляют себя гораздо более выразительно. Многих мгновенно узнают по внешности, характеру или истории происхождения. Одним из таких людей является Аонисики, который приехал в Японию подростком во время нападения России на Украину в 2022 году: сейчас во Франции о нём снимают документальный фильм. Хотя он утратил ранг одзэки после пропуска турнира в мае 2026 года, на парижском турнире он был уже в отличной форме.

Это явление не ограничивается Аонисики и другими борцами сумо высших дивизионов. Уроженец Осаки Ура, в настоящее время в ранге маэгасира, известен своим акробатическим стилем сумо и всегда интересен для зрителей вне зависимости от его статистики побед и поражений. Котоэйхо из Тибы, другой маэгасира, обычно делает долгую паузу во время ритуала «топтания» (сико) перед началом поединка, демонстрируя изящную элегантность.



Поклонники борца Ура (слева от ринга) держат полотенца с его именем во время весеннего турнира 12 марта 2026 года на арене «Эдион» в Осаке (© Jiji)

В наши дни появились новые традиции. Так, во время турниров можно увидеть преданных болельщиков определённых борцов, которые демонстрируют длинные узкие полотенца с именами своих кумиров. Однако это не означает, что древние обычаи уходят в прошлое. В ознаменование столетия Японской ассоциации сумо в 2025 году было представлено традиционное сумо, сопровождаемое великолепным зрелищем церемониальных танцев, которые исполнялись при императорском дворе периода Хэйан (794–1192).

В начале 2000-х годов на протяжении десятилетия мир сумо сотрясался от ряда скандалов, связанных с договорными матчами и случаем издевательств, который привёл к смерти, и популярность сумо упала. Сегодня же сумо триумфально возвращается, и зрители заполняют залы, где проводятся шесть главных турниров в Японии.

Искусственный интеллект не заменит атмосферу наблюдения за турниром своими глазами



Участники турнира и официальные лица собрались на ринге для участия в церемонии завершения Парижского турнира 14 июня 2026 года (© Mael Ghazi/Hans Lucas via Reuters Connect)

В свете вышесказанного, а также с учётом того, что глобализация сумо прошла один цикл, особенно примечательна его популярность в Европе. Многие ёкодзуна и одзэки, символы сумо как национального вида спорта Японии, не являются японцами по национальности. В условиях растущей экономической и геополитической напряжённости сумо как живое культурное наследие играет важную роль в укреплении международного доверия.

«Манга Хокусая» (Хокусай манга), которую создал Кацусика Хокусай, знаменитый художник укиё-э периода Эдо (1603-1868), обрела популярность на Западе начиная с середины XIX века, положив начало японизму в Европе. Зарисовки Хокусая включали эскизы борцов сумо, которые, несомненно, стимулировали воображение европейцев. Столетие спустя известный ценитель сумо Жак Ширак, когда был мэром Парижа, организовал в этом городе турнир по сумо и пригласил борцов в Елисейский дворец, где он искренне радовался их присутствию. Как и тогда, живой интерес к сумо в Европе будет и впредь способствовать укреплению дружбы между Японией и зарубежными странами.



Жак Ширак приветствует ёкодзуну Тиёнофудзи в Париже 9 октября 1986 года (© Bridgeman Images via Reuters Connect)

Сумо всегда имело большое значение, как до глобализации, так и сейчас. Оно сохраняет свои характерные элементы, такие как барабанный бой и развевающиеся знамёна возле ринга, церемониальный выход борцов, ритуал «топтания» перед началом схватки – и грубую физическую мощь столкновения двух огромных тел, борющихся за преимущество как в силе, так и в технике. Сумо сочетает в себе красоту формы и динамику движения.

Турниры в Лондоне и в Париже ясно показали, что сумо – это не просто спорт или борцовский поединок. Просмотр живых матчей позволил европейским зрителям соприкоснуться с живым культурным наследием. Несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, живые поединки сумо предлагают физическое воплощение опыта, который ИИ никогда не сможет повторить.

Фотография к заголовку: Рикиси в красочных церемониальных фартуках во второй день парижского турнира 14 июня 2026 г. (© Mael Ghazi/Hans Lucas via Reuters Connect)