Новости

В Японии проживает около 4000 украинцев. По данным иммиграционного бюро, около половины из них – беженцы, покинувшие родину после российского вторжения. Мы собрали реакцию некоторых соотечественников на победу Аонисики (21 год, настоящее имя – Данило Явгусишин). Он выиграл Большой турнир по сумо на острове Кюсю 2025 года и стал первым украинцем, удостоенным звания одзэки, второго по старшинству ранга в сумо.

Украинцы в Японии празднуют победу Аонисики в Турнире Кюсю

Женщина (20-29 лет): «Молодец! Поздравляю, и желаю, чтобы ты не останавливался, работал и добился ещё многих побед».

Женщина (40-49 лет): «Гордость! Горжусь и поддерживаю от всей души!».

Женщина (30-39 лет): «В восторге! Такой молодец!.. Меня восхищает его концентрация, как он не сдаётся и продолжает бороться, несмотря ни на что… Парень молодец, и я искренне желаю ему успешной карьеры.

Мужчина, 50 лет: «Я понял, что мне нужно много тренироваться, чтобы достичь его уровня».

Женщина (возраст неизвестен): «Меня на работе поздравили и сказали, что украинец такой молодой и очень вежливый, и за короткое время выучил японский язык и получил высокий ранг в сумо».

Женщина (40-49 лет): «Молодец, что смог достойно представить свои способности в таком необычном для Украины виде спорта. Я также очень рада, что многие люди отмечают его уважение к японским традициям и изучение японского языка».

Женщина (50-59 лет): «Восхищение и гордость! Желаю Аонисики новых достижений!».

Женщина (50-59 лет): «Я очень горжусь таким молодым, сильным и упорным спортсменом».

Успех Аонисики воодушевляет украинцев во время войны

Успех Аонисики в Японии, где он преодолел все трудности, символичен для украинцев, чья родина страдает от вторжения России. Украинка 50-59 лет, проживающая в Японии, выразила надежду на то, что благодаря этой победе больше японцев будут интересоваться Украиной и увидят силу духа украинского народа, его способность продолжать бороться и сопротивляться. Эта победа может способствовать дальнейшей поддержке и расширению вклада Японии в восстановление их родины.

Фотография к заголовку: Дети поздравляют Аонисики (на переднем плане справа) после церемонии объявления его повышения до звания одзэки (© Jiji)

Статьи по теме