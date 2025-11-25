Борец сумо Аонисики прибыл из охваченной войной Украины и достиг невероятного успеха, завоевав свой первый Кубок Императора за 3,5 года!Общество Спорт
Иероглиф «синий» в имени борца выбран в связи с цветами флага Украины
Настоящее имя борца – Данило Явгусишин. Рост 182 см, вес 140 кг. Ему 21 год, он родился 23 марта 2004 года в Виннице, центральная Украина. Борцовское имя образовано от имени наставника, Асаниcики (安美錦), а иероглиф ао (青, «синий») взят от синего цвета на флаге его родины.
Он начал заниматься сумо в 7 лет, ещё живя в Украине, и в 2019 году занял 3-е место на чемпионате мира среди юниоров. Он также имеет опыт в борьбе.
Из-за вторжения России в Украину он покинул родину, через Германию прибыл в Японию, где мог тренироваться в сумо. С весны 2022 года начал тренировки в клубе сумо Университета Кансай. В декабре того же года стал стажёром хэя Ясикава, прошёл проверку для новичков в 2023 году и дебютировал на осеннем турнире того же года.
Четвёртая европейская страна, представитель которой выиграл чемпионат сумо
Украина стала четвёртой европейской страной, представитель которой выиграл чемпионат, после Болгарии, Эстонии и Грузии.
Аонисики станет первым украинцем, получившим повышение до ранга одзэки.
Фотография к заголовку: Аонисики (справа) отправляется на победный парад 23 ноября 2025 года, Международный центр Фукуока (Jiji Press)
