Борец сумо Аонисики прибыл из охваченной войной Украины и достиг невероятного успеха, завоевав свой первый Кубок Императора за 3,5 года!

23 ноября украинский борец сумо ранга сэкивакэ Аонисики (安青錦) из хэя Ясикава стал чемпионом турнира на Кюсю. Он приехал в Японию около 3,5 лет назад в связи с вторжением России в Украину. Преодолев трудности, он отточил свое мастерство и стал первым украинским борцом, достигшим такого успеха.

Иероглиф «синий» в имени борца выбран в связи с цветами флага Украины

Настоящее имя борца – Данило Явгусишин. Рост 182 см, вес 140 кг. Ему 21 год, он родился 23 марта 2004 года в Виннице, центральная Украина. Борцовское имя образовано от имени наставника, Асаниcики (安美錦), а иероглиф ао (青, «синий») взят от синего цвета на флаге его родины.

Он начал заниматься сумо в 7 лет, ещё живя в Украине, и в 2019 году занял 3-е место на чемпионате мира среди юниоров. Он также имеет опыт в борьбе.

Из-за вторжения России в Украину он покинул родину, через Германию прибыл в Японию, где мог тренироваться в сумо. С весны 2022 года начал тренировки в клубе сумо Университета Кансай. В декабре того же года стал стажёром хэя Ясикава, прошёл проверку для новичков в 2023 году и дебютировал на осеннем турнире того же года.

Четвёртая европейская страна, представитель которой выиграл чемпионат сумо

Украина стала четвёртой европейской страной, представитель которой выиграл чемпионат, после Болгарии, Эстонии и Грузии.

Аонисики станет первым украинцем, получившим повышение до ранга одзэки.



Аонисики (третий слева в заднем ряду) фотографируется с молодыми украинскими борцами на турнире «Кубок Хакухо», 11 февраля 2025 года, спортивный комплекс Кокугикан Рёгоку (Кёдо цусин)

Фотография к заголовку: Аонисики (справа) отправляется на победный парад 23 ноября 2025 года, Международный центр Фукуока (Jiji Press)

