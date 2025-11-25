Борец сумо Аонисики прибыл из охваченной войной Украины и достиг невероятного успеха, завоевав свой первый Кубок Императора за 3,5 года!

Общество Спорт

23 ноября украинский борец сумо ранга сэкивакэ Аонисики (安青錦) из хэя Ясикава стал чемпионом турнира на Кюсю. Он приехал в Японию около 3,5 лет назад в связи с вторжением России в Украину. Преодолев трудности, он отточил свое мастерство и стал первым украинским борцом, достигшим такого успеха.
Иероглиф «синий» в имени борца выбран в связи с цветами флага Украины

Настоящее имя борца – Данило Явгусишин. Рост 182 см, вес 140 кг. Ему 21 год, он родился 23 марта 2004 года в Виннице, центральная Украина. Борцовское имя образовано от имени наставника, Асаниcики (安美錦), а иероглиф ао (青, «синий») взят от синего цвета на флаге его родины.

Он начал заниматься сумо в 7 лет, ещё живя в Украине, и в 2019 году занял 3-е место на чемпионате мира среди юниоров. Он также имеет опыт в борьбе.

Из-за вторжения России в Украину он покинул родину, через Германию прибыл в Японию, где мог тренироваться в сумо. С весны 2022 года начал тренировки в клубе сумо Университета Кансай. В декабре того же года стал стажёром хэя Ясикава, прошёл проверку для новичков в 2023 году и дебютировал на осеннем турнире того же года.

Четвёртая европейская страна, представитель которой выиграл чемпионат сумо

Украина стала четвёртой европейской страной, представитель которой выиграл чемпионат, после Болгарии, Эстонии и Грузии.

Аонисики станет первым украинцем, получившим повышение до ранга одзэки.

Аонисики (третий слева в заднем ряду) фотографируется с молодыми украинскими борцами на турнире «Кубок Хакухо», 11 февраля 2025 года, спортивный комплекс Кокугикан Рёгоку (Кёдо цусин)
Аонисики (третий слева в заднем ряду) фотографируется с молодыми украинскими борцами на турнире «Кубок Хакухо», 11 февраля 2025 года, спортивный комплекс Кокугикан Рёгоку (Кёдо цусин)

Фотография к заголовку: Аонисики (справа) отправляется на победный парад 23 ноября 2025 года, Международный центр Фукуока (Jiji Press)

