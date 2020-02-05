В Японии ужесточат наказание за использование смартфонов во время вождения транспорта

Рост числа дорожно-транспортных происшествий, вызванных отвлечением внимания, вызвал ужесточение наказаний за использование смартфонов и других подобных устройств во время движения.

После пересмотра Закона о дорожном движении в июне с декабря 2019 года начали действовать более жёсткие меры наказания для людей, которые во время движения используют мобильные телефоны. Теперь водителям грозит до шести месяцев лишения свободы за разговор или просмотр мобильного устройства. Максимальный штраф за такие нарушения также увеличен с 50 000 иен до 100 000 йен (около 1000 долларов США). Штрафы за относительно незначительные нарушения, не влекущие уголовного наказания, также увеличились. Дл автомобилей стандартного размера штраф увеличен в три раза до 18 000 йен. Штрафные очки за такие нарушения были увеличены с одного до трёх баллов.

За отвлечение внимания, ставшее причиной ДТП, водители будут подвергаться более суровым наказаниям, таким как немедленное приостановление действия водительских прав на определённый период времени. Это касается и тех, кого отвлекают автомобильные навигационные системы.

Пересмотр закона о дорожном движении связан с увеличением числа несчастных случаев в последнее время. В 2018 году Национальное полицейское управление зарегистрировало 2790 дорожно-транспортных происшествий, вызванных отвлечёнными водителями автомобилей или мотоциклов, что примерно в 1,4 раза больше, чем 2038 таких ДТП в 2013 году. Число погибших в результате таких происшествий также увеличивается из года в год и достигло 42 человек в 2018 году.

Растёт и количество ДТП, вызванных использованием смартфонов велосипедистами. В 2018 году произошло 87 таких несчастных случаев, что в 1,6 раза больше, чем 53 несчастных случая в 2013 году. В 2018 году было отмечено также 18 несчастных случаев, вызванных использованием смартфона при ходьбе.

Фотография к заголовку: © Shigepapa / Pixta

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