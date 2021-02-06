В Японии ухудшается ситуация с занятостью: безработица растёт впервые за 11 лет

В условиях распространения нового коронавируса у компаний ухудшилась деловая ситуация, из-за увольнений и отстранений от работы растёт количество соискателей работы, но число предложений сокращается. Неизвестно, когда ждать окончания кризиса, и проблемы с занятостью, вероятно, пока сохранятся.

Среднее соотношение числа открытых вакансий к количеству соискателей в 2020 году составило 1,18, что на 0,42 пункта ниже, чем в предыдущем году. Соотношение вакансий и соискателей в 2019 году составляло1,60, это был третий по величине годовой показатель из показателей за все годы в прошлом, но бизнес-среда изменилась из-за распространения коронавирусной инфекции, и количество соискателей увеличилось на 6,9% до 1,82 млн человек, в то время как число вакансий упало на 21% до 2,16 млн. Падение соотношения вакансий и соискателей превысило показатель в 0,41 пункта в 2009 году, после кризиса Lehman Brothers.

Соотношение числа открытых вакансий и соискателей самое высокое в префектуре Фукуи (1,62), и самое низкое – в префектуре Окинава (0,79). В Токио оно составило 0,88 – в июле оно упало ниже 1 и держится на этом уровне шесть месяцев подряд.

Средний уровень безработицы в 2020 году составил 2,8%, это первое ухудшение за 11 лет. Число безработных составляет 1,91 миллиона человек, увеличившись на 290 тысяч человек. Количество временно отстранённых сотрудников увеличилось на 800 000 по сравнению с предыдущим годом до 2,56 миллиона, что является самым высоким показателем с 1968 года, когда оно было на сопоставимом уровне. Если рассмотреть количество временно отстранённых сотрудников по месяцам, то оно увеличилось до рекордно высокого уровня в 5,97 миллиона человек в апреле 2020 года, когда было объявлено первое чрезвычайное положение, и постепенно уменьшалось после лета, но оно может вырасти из-за чрезвычайного положения, которое было вновь объявлено в январе.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме