Удивительные места в префектуре Ибараки: парки, горы, святилища и храмы

Удивительные места в префектуре Ибараки: парки, горы, святилища и храмыКультура Туризм
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Ворота тории Камиисо в святилище Ооараи Исосаки, пос. Ооараи, город Хигаси Ибараки
История древнего святилища Исосаки восходит ко времени его основания в 856 году. Ворота тории, которые возвышаются перед храмом на скалистом берегу, куда, согласно легендам, спустилось божество, популярны как «место силы», а также благодаря великолепным пейзажам. Перед воротами волны разбиваются о берег, и на рассвете появляющееся на горизонте солнце наполняет окружающую природу особой энергией. В новогоднюю ночь каждый год синтоистский священник произносит здесь молитву, чтобы отпраздновать приход первого рассвета в новом году.
Национальный парк Хитати кайган, город Хитати-нака
Город Хитати-нака расположен на берегу Тихого океана. В этом парке вы можете любоваться большим разнообразием цветов в течение всего года. Осенью особенно приметны округлые пушистые кусты летних кипарисов (kochia scoparia), окрашенные в красивый малиновый цвет. Пейзаж с кипарисами, космеями на фоне голубизны неба и моря оказывает освежающее воздействие на посетителей. Здесь есть несколько аттракционов и площадок, предназначенных для любования прекрасными пейзажами, в том числе большое колесо обозрения, с которого открывается вид с высоты 100 метров, спортивная площадка в лесу, место для барбекю и другие идеальные для семейного отдыха места.
Водопад Фукурода, уезд Кудзи, Дайго
Водопад Фукурода считается одним из трёх великих водопадов Японии наряду с водопадами Кэгон (город Никко, префектура Ибараки) и Нати (пос. Кацуура, Нати, префектура Вакаяма). Это впечатляющий водопад высотой 120 и шириной 73 метра. Он также известен как «водопад четырёх раз» – по одной версии, из-за того, что каменная стена водопада имеет четыре яруса, а по другой – из-за слов монаха Сайгё, который сказал, что по-настоящему рассмотреть водопад можно только если посетить его в каждое из четырёх времён года.
Как и указывает Сайгё, это многоликий водопад, вид которого меняется с каждым сезоном, поэтому вам непременно захочется посетить его ещё несколько раз. Во времена суровых морозов водопад замерзает, позволяя полюбоваться фантастическим пейзажем остановившегося времени.
Заметим, что водопад замерзает в зависимости от погодных условий, и в некоторые годы невозможно наблюдать замёрзший водопад. О состоянии водопада можно узнать из обновлений на сайте Туристической ассоциации Ибараки.
Сад Кайракуэн, город Мито
Это один из трёх самых известных садов в Японии наряду с садами Кэнрокуэн (город Канадзава) и Коракуэн (город Окаяма). В названии сада, означающего «Сад радости множества людей», выражено желание Токугавы Нариаки, девятого правителя княжества Мито, сделать его местом отдыха жителей его владений.
В саду посажено 3000 сливовых деревьев ста различных сортов. С конца февраля до середины марта это место заполняют посетители, которые приходят полюбоваться цветами во время праздника цветения сливы.
Гора Цукуба, город Цукуба
Гора Цукуба включает две вершины – Нантай высотой 871 м и Нётай высотой 877 м, это самая низкая из ста самых известных гор Японии, благодаря чему она прекрасно подходит для восхождений всей семьёй и для начинающих. Кроме того, на горе есть канатная дорога и фуникулёр, так что полюбоваться пейзажем с вершины можно даже не прилагая больших усилий. В ясные безоблачные дни вдалеке можно увидеть Токио и гору Фудзи.
Озеро Касумигаура – города Касумигаура, Цутиура Намэгата и др.
Это второе по величине озеро в Японии после расположенного в префектуре Сига озера Бива, оно занимает треть всей территории префектуры Ибараки. Первоначально это был залив, но после того, как в начале XVII века были проведены работы по изменению течения реки Тонэ на восток, здесь появилось известное нам озеро.
С начала периода Мэйдзи (1868-1912) до середины 1960-х годов на этом озере ловили вакасаги (Hypomesus nipponensis) и азиатскую ледяную рыбу (Salangidae) с парусников, снабжённых огромными парусами высотой в 9 и шириной 16 метров. Сегодня эту задачу выполняют моторные лодки и тралы, но с лета по осень на водах озера снова можно увидеть парусники, теперь это туристическая достопримечательность.
Великий Будда Усику, город Усику
Высота постамента этого Великого Будды составляет 20 метров, а высота самой статуи – 100 метров. Это самая большая стоячая бронзовая статуя в мире, она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Сама статуя, даже без учёта постамента, в 2,5 раза больше Статуи Свободы (40 м) в США.
Фотография к заголовку: Ворота тории на фоне неба, святилище Оараи Исосаки (PIXTA)