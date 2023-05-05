Удивительные места в префектуре Ибараки: парки, горы, святилища и храмы

Префектура Ибараки не слишком известна как туристическое направление, но её напрасно недооценивают. Здесь мы расскажем о нескольких удивительных местах, которые стоит посетить.

Ворота тории Камиисо в святилище Ооараи Исосаки, пос. Ооараи, город Хигаси Ибараки

История древнего святилища Исосаки восходит ко времени его основания в 856 году. Ворота тории, которые возвышаются перед храмом на скалистом берегу, куда, согласно легендам, спустилось божество, популярны как «место силы», а также благодаря великолепным пейзажам. Перед воротами волны разбиваются о берег, и на рассвете появляющееся на горизонте солнце наполняет окружающую природу особой энергией. В новогоднюю ночь каждый год синтоистский священник произносит здесь молитву, чтобы отпраздновать приход первого рассвета в новом году.



Тории Камиисо на рассвете (Pixta)



Тории Камиисо на закате (Pixta)

Национальный парк Хитати кайган, город Хитати-нака

Город Хитати-нака расположен на берегу Тихого океана. В этом парке вы можете любоваться большим разнообразием цветов в течение всего года. Осенью особенно приметны округлые пушистые кусты летних кипарисов (kochia scoparia), окрашенные в красивый малиновый цвет. Пейзаж с кипарисами, космеями на фоне голубизны неба и моря оказывает освежающее воздействие на посетителей. Здесь есть несколько аттракционов и площадок, предназначенных для любования прекрасными пейзажами, в том числе большое колесо обозрения, с которого открывается вид с высоты 100 метров, спортивная площадка в лесу, место для барбекю и другие идеальные для семейного отдыха места.



Национальный парк Хитати кайган (Pixta)



Немофилы прекрасно дополняют великолепие голубого весеннего пейзажа (Pixta)

Водопад Фукурода, уезд Кудзи, Дайго

Водопад Фукурода считается одним из трёх великих водопадов Японии наряду с водопадами Кэгон (город Никко, префектура Ибараки) и Нати (пос. Кацуура, Нати, префектура Вакаяма). Это впечатляющий водопад высотой 120 и шириной 73 метра. Он также известен как «водопад четырёх раз» – по одной версии, из-за того, что каменная стена водопада имеет четыре яруса, а по другой – из-за слов монаха Сайгё, который сказал, что по-настоящему рассмотреть водопад можно только если посетить его в каждое из четырёх времён года.

Как и указывает Сайгё, это многоликий водопад, вид которого меняется с каждым сезоном, поэтому вам непременно захочется посетить его ещё несколько раз. Во времена суровых морозов водопад замерзает, позволяя полюбоваться фантастическим пейзажем остановившегося времени.

Заметим, что водопад замерзает в зависимости от погодных условий, и в некоторые годы невозможно наблюдать замёрзший водопад. О состоянии водопада можно узнать из обновлений на сайте Туристической ассоциации Ибараки.



Водопад Фукурода (Pixta)



Водопад Фукурода осенью (Pixta)



Замёрзший водопад Фукурода (Pixta)

Сад Кайракуэн, город Мито

Это один из трёх самых известных садов в Японии наряду с садами Кэнрокуэн (город Канадзава) и Коракуэн (город Окаяма). В названии сада, означающего «Сад радости множества людей», выражено желание Токугавы Нариаки, девятого правителя княжества Мито, сделать его местом отдыха жителей его владений.

В саду посажено 3000 сливовых деревьев ста различных сортов. С конца февраля до середины марта это место заполняют посетители, которые приходят полюбоваться цветами во время праздника цветения сливы.



Сад Кайракуэн (Pixta)



Пруд в саду Кайракуэн

Гора Цукуба, город Цукуба

Гора Цукуба включает две вершины – Нантай высотой 871 м и Нётай высотой 877 м, это самая низкая из ста самых известных гор Японии, благодаря чему она прекрасно подходит для восхождений всей семьёй и для начинающих. Кроме того, на горе есть канатная дорога и фуникулёр, так что полюбоваться пейзажем с вершины можно даже не прилагая больших усилий. В ясные безоблачные дни вдалеке можно увидеть Токио и гору Фудзи.



Гора Цукуба

Озеро Касумигаура – города Касумигаура, Цутиура Намэгата и др.

Это второе по величине озеро в Японии после расположенного в префектуре Сига озера Бива, оно занимает треть всей территории префектуры Ибараки. Первоначально это был залив, но после того, как в начале XVII века были проведены работы по изменению течения реки Тонэ на восток, здесь появилось известное нам озеро.

С начала периода Мэйдзи (1868-1912) до середины 1960-х годов на этом озере ловили вакасаги (Hypomesus nipponensis) и азиатскую ледяную рыбу (Salangidae) с парусников, снабжённых огромными парусами высотой в 9 и шириной 16 метров. Сегодня эту задачу выполняют моторные лодки и тралы, но с лета по осень на водах озера снова можно увидеть парусники, теперь это туристическая достопримечательность.



Парусник на озере Касумигаура (Pixta)

Великий Будда Усику, город Усику

Высота постамента этого Великого Будды составляет 20 метров, а высота самой статуи – 100 метров. Это самая большая стоячая бронзовая статуя в мире, она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Сама статуя, даже без учёта постамента, в 2,5 раза больше Статуи Свободы (40 м) в США.



Великий Будда Усику (Pixta)

Фотография к заголовку: Ворота тории на фоне неба, святилище Оараи Исосаки (PIXTA)

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