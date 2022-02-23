Продажи новых автомобилей в Японии второй год подряд ниже 5 000 000

Продажи новых автомобилей в Японии второй год подряд ниже 5 000 000Экономика Общество
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Статистические данные, опубликованные Японской ассоциацией автомобильных дилеров и Японской ассоциацией малолитражных автомобилей, показывают, что в 2021 году в стране было продано в общей сложности 4 448 340 новых автомобилей, что на 3,3% меньше по сравнению с предыдущим годом, снижение наблюдается третий год подряд. Глобальная нехватка полупроводников и продолжающиеся последствия пандемии COVID-19 в Юго-Восточной Азии привели к задержкам в поставках деталей и изменению графика или сокращению производства. Второй год подряд в Японии продаётся менее 5 миллионов новых автомобилей.
Продажи на рынке «основных транспортных средств» упали на 2,9% с 2021 года до 2 795 818 единиц. Продажи малолитражек также упали на 3,8% до 1 652 522, составив 37,2% от общего объёма продаж новых автомобилей в 2021 году.
Месячные изменения продаж по сравнению с теми же периодами предыдущего года показывают ежегодное снижение во второй половине года. Спрос начинает расти, снижение продаж замедляется, но в 2022 году сохраняется неопредёленность перспектив из-за продолжающегося глобального распространения варианта омикрон и стремительного роста цен на сырую нефть.
Продажи новых автомобилей в 2021 году по производителям
|Продажи за год
|Изменение по сравнению с предыдущим годом
|Тойота
|1 424 380
|-2,1%
|Судзуки
|608 379
|-3,6%
|Хонда
|579 771
|-6,4%
|Дайхацу
|572 401
|-3,4%
|Ниссан
|451 671
|-3,6%
|Мазда
|157 311
|-11,2%
|Субару
|101 312
|-4,0%
|Мицубиси
|77 674
|10,5%
|Все производители
|4 448 340
|-3,3%
Создано Nippon.com на основе данных Японской ассоциации автомобильных дилеров и Японской ассоциации легковых автомобилей и мотоциклов
Фотография к заголовку: PIXTA
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