Продажи новых автомобилей в Японии второй год подряд ниже 5 000 000

Продажи новых автомобилей в Японии второй год подряд не достигают уровня в 5 миллионов, поскольку автопроизводителям пришлось перенести производство и отложить выпуск новых моделей из-за глобальной нехватки полупроводников.

Статистические данные, опубликованные Японской ассоциацией автомобильных дилеров и Японской ассоциацией малолитражных автомобилей, показывают, что в 2021 году в стране было продано в общей сложности 4 448 340 новых автомобилей, что на 3,3% меньше по сравнению с предыдущим годом, снижение наблюдается третий год подряд. Глобальная нехватка полупроводников и продолжающиеся последствия пандемии COVID-19 в Юго-Восточной Азии привели к задержкам в поставках деталей и изменению графика или сокращению производства. Второй год подряд в Японии продаётся менее 5 миллионов новых автомобилей.

Продажи на рынке «основных транспортных средств» упали на 2,9% с 2021 года до 2 795 818 единиц. Продажи малолитражек также упали на 3,8% до 1 652 522, составив 37,2% от общего объёма продаж новых автомобилей в 2021 году.

Месячные изменения продаж по сравнению с теми же периодами предыдущего года показывают ежегодное снижение во второй половине года. Спрос начинает расти, снижение продаж замедляется, но в 2022 году сохраняется неопредёленность перспектив из-за продолжающегося глобального распространения варианта омикрон и стремительного роста цен на сырую нефть.

Продажи новых автомобилей в 2021 году по производителям

Продажи за год Изменение по сравнению с предыдущим годом Тойота 1 424 380 -2,1% Судзуки 608 379 -3,6% Хонда 579 771 -6,4% Дайхацу 572 401 -3,4% Ниссан 451 671 -3,6% Мазда 157 311 -11,2% Субару 101 312 -4,0% Мицубиси 77 674 10,5% Все производители 4 448 340 -3,3%

Создано Nippon.com на основе данных Японской ассоциации автомобильных дилеров и Японской ассоциации легковых автомобилей и мотоциклов

Фотография к заголовку: PIXTA

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