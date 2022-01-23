Сколько тратят на автомобили их владельцы в Японии?

Свой автомобиль – это удобно, он даёт свободу передвижения и удовольствие от поездок, но вместе с тем требует расходов. В 2021 году цены на бензин взлетели до небес, и не всем хотелось почаще заливать полный бак...

Согласно результатам опроса, проведенного компанией-оператором крупной сети платных парковок «Паку 24» (3542 релевантных ответа), ежемесячные расходы на обслуживание автомобилей составляли чаще всего от 10 000 до 15 000 йен (34% ответов), а вторым по частоте ответом было 15 000-20 000 йен (23%) – таким образом, большинство владельцев тратит на автомобили до 20 000 йен в месяц.

52% владельцев малолитражных машин тратили от 10 000 до 15 000 йен, что значительно дешевле, чем при других типах автомобилей. С другой стороны, более 10% владельцев спортивных автомобилей тратили 50 000 йен и более.

Среди расходов, связанных с автомобилями, особенно обременительными считают расходы на техосмотр (53% ответов), за которыми следуют расходы на топливо (47%) и автомобильный налог (43%). Согласно данным опроса о ценах на бензин, проведенного той же компанией в 2019 году, 40% респондентов считают чересчур высокой цену выше 140 йен за 1 литр обычного (не высокооктанового) бензина. Во второй половине 2021 года цена колебалась в диапазоне 160-170 йен, поэтому вполне возможно, что расходы на бензин ощущались сильнее обычного.

На вопрос о мерах экономии расходов на автомобиль, 37% респондентов ответили, что ничего особо не предпринимали, а 28% сказали, что выбирали автомобиль, требующий меньших расходов.

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