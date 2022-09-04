В эпоху Рэйва выпускается меньше монет: с распространением электронных средств оплаты наличные используются всё реже

Всё больше финансовых учреждений взимают комиссию за депонирование или обмен монет в кассах и банкоматах. Банкомат Почтового банка Японии взимает комиссию в размере 110 йен за одну монету, поэтому если вы вносите в банкомат 10 100 йен, в действительности депонируемая сумма составит 9990 йен. Это, само собой, ощущается как неудобство, и люди всё чаще используют безналичный расчёт.

С распространением электронных денег, платежей с помощью смартфонов и онлайн-покупок люди реже пользуются наличными, а выпуск монет постепенно сокращается. Согласно пересмотренному 15 июля плану Министерства финансов по производству монет, в 2022 финансовом году собираются выпустить 629,07 млн монет. Это вдвое меньше, чем 20 лет назад, в 2003 году, когда было выпущено примерно 1,318 миллиарда монет. Планируется выпустить по 1 миллиону монет в 1, 5 и 50 йен, 61 миллион монет в 10 йен, 200 миллионов 100-йеновых и 365 миллионов монет в 500 йен.

Если обратить внимание на изменение выпуска с течением времени, особенно заметно уменьшение количества монет малого номинала. С введением в 1989 году налога на потребление в размере 3% в первой половине 1990-х годов выпускали более миллиарда монет в 1 йену за год. С вступлением в эпоху Рэйва в 2019 году было выпущено менее 3 миллионов монет в 1 йену (включая выпуск 2022 года), так что они очень редки – может, вам повезёт найти такую? Что касается монет в 10 йен, то их производство впервые составит менее 100 миллионов штук.

Для улучшения защиты от подделок монеты номиналом 500 йен с 1 ноября 2021 года изменён их дизайн, поэтому количество произведенных монет увеличивается для замены старых.

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