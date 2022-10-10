В Японии работает каждый второй человек в возрасте от 65 до 69 лет: самое большое количество работающих пожилых людей за всю историю страны

В Японии работает каждый второй человек в возрасте от 65 до 69 лет: самое большое количество работающих пожилых людей за всю историю страныЭкономика Общество
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По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, количество трудоустроенных людей в возрасте 65 лет и старше в 2021 году достигнет 9,09 млн человек, превышая показатель предыдущего года 18-й год подряд. Уровень занятости среди людей в возрасте 65 лет и старше составил 25,1%. Среди людей от 65 до 69 лет работает 50,3% – этот показатель впервые превысил 50%.
В условиях стремительного снижения рождаемости, старения и сокращения населения становится всё меньше людей трудоспособного возраста и всё труднее сохранять традиционную систему, поддерживающую постоянно растущее пожилое поколение. В апреле 2021 года вступил в силу пересмотренный Закон о стабилизации занятости пожилых людей, обязывающий компании ввести систему, позволяющую работникам работать до 70 лет. Эпоха жизни в праздности и комфорте после 60 лет ушла в прошлое, пришло время работать до 70 лет.
Ежегодные изменения количества пожилых работников по возрастным группам показывают, что с 2013 по 2016 год, когда поколение бэби-бумеров, составляющее значительную часть населения, достигло возраста 65 лет, выросла и возрастная группа работающих 65-69 лет. С 2017 года, когда это поколение вошло в возраст за 70, выросла соответствующая группа лиц в возрасте 70 лет и старше.
Фотография к заголовку: PIXTA
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