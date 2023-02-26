Коэффициент использования ремней безопасности на задних сиденьях на дорогах общего пользования в Японии составил 42,9%, хотя закон о ПДД обязывает пристёгиваться ещё с 2008 года

Хотя кому-то может показаться назойливым предложение таксиста пристегнуться на заднем сиденье, закон о правилах дорожного движения предписывает это ещё с 2008 года.

Согласно общенациональному исследованию, проведенному Национальным полицейским агентством и Японской автомобильной федерацией (JAF) с октября по декабрь 2022 года, уровень использования ремней безопасности на задних сиденьях составил всего 42,9% (как и в предыдущем году) при езде по обычным дорогам. На скоростных автомагистралях этот показатель увеличился на 2,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом до 78%, что является самым высоким показателем с момента начала совместного исследования в 2002 году.

В ходе исследования визуально определили использование ремней безопасности примерно у 408 000 человек на 781 дороге общего пользования и около 88 000 человек на 108 скоростных автомагистралях.

С июня 2008 года Закон о дорожном движении обязывает пассажиров на задних сиденьях пристёгиваться ремнями безопасности. Хотя в 2008 году уровень использования ремней на задних сиденьях резко увеличился, он оставался низким по сравнению с другими местами в машине даже по прошествии более 10 лет с момента пересмотра закона. В частности, на обычных дорогах их использует менее половины пассажиров, и люди недостаточно понимают важность использования ремней безопасности.

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