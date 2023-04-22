Количество членов криминальных группировок в Японии снижается 18-й год подряд: к концу 2022 года в криминальных организациях состояло 22 400 человек

Старые организованные преступные группировки в Японии переживают упадок, но активизируются полукриминальные объединения хангурэ.

Согласно сводке Национального полицейского агентства, количество членов и ассоциированных членов криминальных группировок по всей стране на конец 2022 года составляло 22 400 человек, что на 1700 меньше, чем в предыдущем году. Этот показатель снижается 18 лет подряд и достиг самого низкого уровня с 1958 года, когда начали вести такую статистику.

В 2022 году полиция арестовала 9903 члена и ассоциированного члена криминальных группировок (на 1832 меньше, чем в предыдущем году), этот показатель впервые упал ниже уровня в 10 000 человек. Причину этого усматривают в падении влияния группировок и сокращении количества людей, подвергающихся преследованиям по закону.

По типам преступлений наибольшее число (2141 человек) было арестовано за нарушение Закона о контроле за стимулирующих веществах. Далее идут мошенничество (1424), причинение телесных повреждений (1142), кражи (847), нарушение закона о контроле над каннабисом (619), вымогательство (453). Было совершено 79 убийств.

В таблице ниже показаны силы крупных организаций по количеству членов и ассоциированных членов. Самая крупная организация, Ямагути-гуми 6-го поколения, насчитывала 8100 членов, сократившись на 400 человек по сравнению с предыдущим годом, что составляет 36,2% от общего числа членов преступных группировок. Кобэ Ямагути-гуми, в которой на момент образования в 2015 году насчитывалось 6100 человек, сократилась до 760 членов. Общее количество этих двух групп, включая Кидзунакай, Икэда-гуми, Сумиёси-кай и Инагава-кай, составило 16 100 человек, или 71,9% от общего числа.

Силы крупных криминальных группировок к концу 2022 года

Название Действительные члены Ассоциированные члены Ямагути-гуми 6-го поколения 3800 (-200) 4300 (-200) Кобэ Ямагути-гуми 330 (-180) 430 (-110) Кидзуна-кай (бывшая Нинкё Ямагути-гуми) 70 (-20) 130 (-10) Икэда-гуми 70 (-10) 100 (-10) Сумиёси-кай 2400 (-100) 1400 (-100) Инагава-кай 1900 (0) 1200 (0)

Создано редакцией Nippon.com на основе данных Национального полицейского агентства

В то время как сила старых организованных преступных группировок снижается, активизируется деятельность групп хангурэ, определяемых Национальным полицейским агентством как «полукриминальные». Хотя агентство не раскрыло названия групп, количество членов или какие-либо другие конкретные детали, оно предупредило, что группы «сосуществуют и активно действуют совместно с преступными организациями, занимаясь незаконной деятельностью по сбору средств, такой как особые виды мошенничества».

Фотография к заголовку: Следователи полиции префектуры Фукуока завершили обыск в офисе Исида-гуми, дочерней группы Кудо-кай, признанных опасной преступной организацией, в городе Касуга, префектура Фукуока, 3 ноября 2022 г. (Jiji Press)

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