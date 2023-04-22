Количество членов криминальных группировок в Японии снижается 18-й год подряд: к концу 2022 года в криминальных организациях состояло 22 400 человек

Количество членов криминальных группировок в Японии снижается 18-й год подряд: к концу 2022 года в криминальных организациях состояло 22 400 человекОбщество Политика
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Согласно сводке Национального полицейского агентства, количество членов и ассоциированных членов криминальных группировок по всей стране на конец 2022 года составляло 22 400 человек, что на 1700 меньше, чем в предыдущем году. Этот показатель снижается 18 лет подряд и достиг самого низкого уровня с 1958 года, когда начали вести такую статистику.
В 2022 году полиция арестовала 9903 члена и ассоциированного члена криминальных группировок (на 1832 меньше, чем в предыдущем году), этот показатель впервые упал ниже уровня в 10 000 человек. Причину этого усматривают в падении влияния группировок и сокращении количества людей, подвергающихся преследованиям по закону.
По типам преступлений наибольшее число (2141 человек) было арестовано за нарушение Закона о контроле за стимулирующих веществах. Далее идут мошенничество (1424), причинение телесных повреждений (1142), кражи (847), нарушение закона о контроле над каннабисом (619), вымогательство (453). Было совершено 79 убийств.
В таблице ниже показаны силы крупных организаций по количеству членов и ассоциированных членов. Самая крупная организация, Ямагути-гуми 6-го поколения, насчитывала 8100 членов, сократившись на 400 человек по сравнению с предыдущим годом, что составляет 36,2% от общего числа членов преступных группировок. Кобэ Ямагути-гуми, в которой на момент образования в 2015 году насчитывалось 6100 человек, сократилась до 760 членов. Общее количество этих двух групп, включая Кидзунакай, Икэда-гуми, Сумиёси-кай и Инагава-кай, составило 16 100 человек, или 71,9% от общего числа.
Силы крупных криминальных группировок к концу 2022 года
|Название
|Действительные члены
|Ассоциированные члены
|Ямагути-гуми 6-го поколения
|3800 (-200)
|4300 (-200)
|Кобэ Ямагути-гуми
|330 (-180)
|430 (-110)
|Кидзуна-кай (бывшая Нинкё Ямагути-гуми)
|70 (-20)
|130 (-10)
|Икэда-гуми
|70 (-10)
|100 (-10)
|Сумиёси-кай
|2400 (-100)
|1400 (-100)
|Инагава-кай
|1900 (0)
|1200 (0)
Создано редакцией Nippon.com на основе данных Национального полицейского агентства
В то время как сила старых организованных преступных группировок снижается, активизируется деятельность групп хангурэ, определяемых Национальным полицейским агентством как «полукриминальные». Хотя агентство не раскрыло названия групп, количество членов или какие-либо другие конкретные детали, оно предупредило, что группы «сосуществуют и активно действуют совместно с преступными организациями, занимаясь незаконной деятельностью по сбору средств, такой как особые виды мошенничества».
Фотография к заголовку: Следователи полиции префектуры Фукуока завершили обыск в офисе Исида-гуми, дочерней группы Кудо-кай, признанных опасной преступной организацией, в городе Касуга, префектура Фукуока, 3 ноября 2022 г. (Jiji Press)
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