Усиление мер против сексуальных преступлений: данные опроса

В ходе опроса о сексуальном насилии 51,2% респондентов заявили, что не способны заявить о совершаемом против них сексуальным насилии или домогательствах. Даже среди мужчин так ответило 44,6% опрошенных.

Объединение таких преступлений как принуждение к половому акту и отчасти принудительный половой акт в одну категорию преступлений «половой акт без взаимного согласия», повышение «возраста согласия на совершение полового акта» с 13 до 16 лет – такие поправки в Уголовный кодекс были приняты 16 июня. Пересмотренный закон был принят единогласно на пленарном заседании Палаты советников и вступил в силу.

Информационная интернет-служба BIGLOBE (р-н Синагава, Токио) опросила 1000 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 59 лет по всей стране о том, знают ли они о поправках и согласны ли с ними. Согласие выразили 56,9% опрошенных, против – 7,3%, и 35,8% не определились. Не имеют мнения по этому вопросу более 30% опрошенных во всех возрастных группах.

На вопрос «Проводите ли вы просветительскую работу по вопросам сексуального согласия?» только 18,8% школ и 16,3% семей ответили положительно.

На вопрос «Как вы думаете, смогли бы вы заявить о совершаемом в отношении вас сексуальном насилии или домогательствах?» положительных и отрицательных ответов было примерно поровну, а в разбивке по полу доля женщин, ответивших «нет», составила 57,8%, что более чем на 10 пунктов выше, чем у мужчин (44,6%).

У 512 человек, ответивших, что они не могут заявить, когда сталкиваются с сексуальным принуждением или домогательствами, спросили о причинах. 50,8% ответили: «Я не хочу, чтобы об этом узнали другие люди», далее следовали ответы «Опасаюсь, как это скажется на работе и окружении» (42,4%). При этом нежелание, чтобы об этом узнали другие люди, гораздо сильнее у женщин (58,5%), чем у мужчин (40,8%).

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