Основные сведения о японских замках: виды фортификационных сооружений

Основные сведения о японских замках: виды фортификационных сооруженийКультура История Туризм
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Для начала кратко коснёмся планировки навабари («натягивание верёвок»), необходимой при строительстве замка. Как было сказано в первой статье о замках, конструкция замков различается в зависимости от того, строят их на горе или на равнине. Например, в случае горных замков здания можно строить только на ровных участках, таких как вершины и верхняя часть горного отрога, поэтому там натягивали верёвки, измеряли площадь и планировали границы замка и размеры зданий. В этом и заключалась суть навабари.
Основываясь на замерах, строили земляные валы, рвы, каменные стены и входы в замки. Навабари по сути было процессом создания общего проекта замка. Из знаменитых мастеров, проектировавших мощные замки, особенно прославились Като Киёмаса, Курода Ёситака (Камбэй) и Тодо Такатора. Все они создавали неприступные крепости.
Укреплённые участки со стенами, курува
Курува – это отдельные фортификационные участки, строившиеся по замерам навабари. Помимо центральных площадок замка – «главной» Хоммару, «второй» Ни-но мару, «третьей» Сан-но мару – размещались большие и малые курува вокруг них для усиления возможностей обороны.
Они имели разные названия – например, длинные и узкие «опоясывающие укрепления» оби-курува шли по внешнему периметру замка, а «поясные укрепления» коси-курува строили в несколько ярусов на склоне возле горного замка ямасиро. Устроив несколько укреплений курува, можно было предотвратить вторжение врагов в главную часть замка. Были также курува, где хранили военные припасы и держали лошадей.
Рвы и земляные валы
Рвы были важным элементом защиты укреплений курува, и существовали различные типы рвов. Вертикальные рвы, вырытые в склонах гор в направлении снизу вверх, не позволяли противнику передвигаться в сторону. Ряд таких рвов называется ребристым вертикальным рвом (унэдзё татэбори).
Рвы ягэнбори имели V-образное сечение, напоминая аптекарскую ступку ягэн; «коробчатые рвы» хакобори в сечении напоминали коробку; дно рвов кэнукибори было похоже на букву U, а рвы сёдзибори были разделены на секции, как перегородки сёдзи в японском доме.
Грунт, вынутый при рытье рвов, использовали для создания земляных насыпей доруй, и нападающие, оказавшиеся во рву, могли быть атакованы сверху воинами, стоящими на доруй. Большинство этих насыпей имели угол наклона около 45 градусов, но бывали и крутые с уклоном в 60 градусов и более и скорее напоминали стены – такие укрепления назывались киригиси, «обрыв».
Каменные стены исигаки
Классический образ, который возникает у многих людей, когда они думают об оборонительной структуре замка, – это каменные стены. Однако в Японии замки с каменными стенами исигаки стали по-настоящему массовыми лишь в конце периода Сэнгоку, когда Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси начали строить такие замки, а вслед за ними этот тип распространился по всей стране. В разгар периода Сэнгоку замки обычно представляли собой земляные сооружения.
Дело не в том, что изначально земляные валы со временем заменили каменными стенами. Строительство замков в период Сэнгоку часто выполнялось в сжатые сроки и для них использовали легкодоступные материалы, землю, а в некоторых районах также использовались камень для строительства стен.
После того, как Нобунага начал строить свои замки, они всё чаще строились планомерно, а с развитием технологий каменной кладки постепенно увеличивалось и количество каменных стен.
Менялись способы обработки и укладки камней. Кладка нодзурадзуми делалась из природного необработанного камня, а неравномерность форм и размеров обеспечивали хорошие дренажные свойства.
Следующим типом техники строительства стен, который был разработан для замков, был утикоми-хаги. Он заключался в укладке камней с заострёнными углами с меньшим количеством зазоров, благодаря чему стало возможным строить исигаки на крутых склонах. После битвы при Сэкигахара в 1600 году этот тип стен стал наиболее распространённым.
Ещё один тип – кирикоми-хаги, этот метод заключался в кладке из обтёсанных прямоугольных блоков. При этом способе строительства устраивали отдельный дренажный выход, поскольку зазора между камнями не оставалось.
Следует отметить, что названия трёх вышеупомянутых типов кладки впервые появляются в литературе с середины периода Эдо, а не в конце периода Сэнгоку.
Когути, «пасть тигра»
Когути – это вход в замок и самое опасное место, куда стремятся ворваться нападающие. Первоначально оно записывалось с иероглифом 小 (ко), «маленький», поскольку узкий вход проще оборонять, но ввиду того, что это наиболее опасное место, стали использовать иероглиф 虎 (ко), «тигр», и слово превратилось в «пасть тигра».
Когути по сути был ловушкой. Когда враги врываются со стороны входа, они попадают на извилистую дорогу, которая замедляет скорость движения и создаёт заторы, а обороняющиеся тем временем расстреливают их из ружей или стрелами через бойницы в окружающих башнях и стенах. Такая изогнутая структура называется куитигаи когути.
В дальнейшем вход приобрёл форму масугата когути. Масу – квадратная чашка для измерения объёма, и вход масугата когути включал квадратную площадку, которую намеренно устраивали перед входом, чтобы заманить врага. С двух сторон она была ограничена стенами, с одной стороны имелся вход, и ещё с одной был проход вглубь замка. Противник, само собой разумеется, старался пробиться к воротам, но они были узкими, возникали заторы, что облегчало защиту замка.
Ворота мон и башни ягура
Важную роль играли и ворота, установленные при входе в когути.
Во многих японских замках устраивали ягурамон, «ворота с башней», то есть оборудованную надвратную башню, откуда можно юыло вести обстрел нападающих. Поскольку ворота этого типа обладали хорошими фортификационными характеристиками, их часто использовали в качестве главных ворот Отэмон или передних ворот хоммару, главной площадки замка.
Длинная горизонтальная башня, построенная над воротами, называется тамон-ягура. Название связано с тем, что впервые такая башня была создана в замке Тамон (город Нара), который построил Хисаси Мацунага, военачальник периода Сэнгоку. Преимущество такой башни заключалось в том, что она вмещала множество воинов. Однако из-за длины и тяжести такой башни её часто строили на каменной стене, и она постепенно превратилась в самостоятельный оборонительный объект, не соединённый с воротами.
Фотография к заголовку: Два типа кладки стен в замке Кумамото; передние стены построил Като Киёмаса, а стены на фоне строились во время правления рода Хосокава. При Хосокава был разработан метод зигзагообразной кладки санги-дзуми, который позволял строить стены на более крутых склонах (PIXTA)