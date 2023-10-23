Основные сведения о японских замках: виды фортификационных сооружений

Замок – это сооружение, предотвращающее вторжения и нападения врагов. Укрепления имеют долгую историю, и ещё примерно в IV веке до нашей эры, в период Яёй, строились крупные оборонительные сооружения – тогда это были поселения, обнесённые рвом и оградой. Типичным примером такого укрепления является памятник Ёсиногари в префектуре Сага. От этой исходной точки японские замки развивались по-разному, и пик замкового строительства наступил в период Сэнгоку, с середины XV до конца XVI веков. Многих завораживает архитектура главных замковых башен, но изучать замки становится ещё интереснее, если вы понимаете их стратегическое значение по особенностям их структуры и формы. Здесь мы рассмотрим фортификационные сооружения замков – каменные стены, рвы, ворота и башни.

Для начала кратко коснёмся планировки навабари («натягивание верёвок»), необходимой при строительстве замка. Как было сказано в первой статье о замках, конструкция замков различается в зависимости от того, строят их на горе или на равнине. Например, в случае горных замков здания можно строить только на ровных участках, таких как вершины и верхняя часть горного отрога, поэтому там натягивали верёвки, измеряли площадь и планировали границы замка и размеры зданий. В этом и заключалась суть навабари.

Основываясь на замерах, строили земляные валы, рвы, каменные стены и входы в замки. Навабари по сути было процессом создания общего проекта замка. Из знаменитых мастеров, проектировавших мощные замки, особенно прославились Като Киёмаса, Курода Ёситака (Камбэй) и Тодо Такатора. Все они создавали неприступные крепости.

Укреплённые участки со стенами, курува

Курува – это отдельные фортификационные участки, строившиеся по замерам навабари. Помимо центральных площадок замка – «главной» Хоммару, «второй» Ни-но мару, «третьей» Сан-но мару – размещались большие и малые курува вокруг них для усиления возможностей обороны.

Они имели разные названия – например, длинные и узкие «опоясывающие укрепления» оби-курува шли по внешнему периметру замка, а «поясные укрепления» коси-курува строили в несколько ярусов на склоне возле горного замка ямасиро. Устроив несколько укреплений курува, можно было предотвратить вторжение врагов в главную часть замка. Были также курува, где хранили военные припасы и держали лошадей.



«Картины-схемы замков» (Сёхо сиро эдзу), созданные по приказу сёгуната в 1 году Сёхо (1644), включают план замка Одавара. На схеме видно, что помимо 1) Хоммару и 2) Ниномару существовали девять курува (укрепления с 3-го по 9-е) (предоставлено Национальным архивом)

Рвы и земляные валы

Рвы были важным элементом защиты укреплений курува, и существовали различные типы рвов. Вертикальные рвы, вырытые в склонах гор в направлении снизу вверх, не позволяли противнику передвигаться в сторону. Ряд таких рвов называется ребристым вертикальным рвом (унэдзё татэбори).

Рвы ягэнбори имели V-образное сечение, напоминая аптекарскую ступку ягэн; «коробчатые рвы» хакобори в сечении напоминали коробку; дно рвов кэнукибори было похоже на букву U, а рвы сёдзибори были разделены на секции, как перегородки сёдзи в японском доме.



Остатки вертикального рва замка Синономару (префектура Хёго) (PIXTA)



В замке Яманака (префектура Сидзуока), принадлежавшем роду Ходзё, есть знаменитый ров сёдзибори (PIXTA)

Грунт, вынутый при рытье рвов, использовали для создания земляных насыпей доруй, и нападающие, оказавшиеся во рву, могли быть атакованы сверху воинами, стоящими на доруй. Большинство этих насыпей имели угол наклона около 45 градусов, но бывали и крутые с уклоном в 60 градусов и более и скорее напоминали стены – такие укрепления назывались киригиси, «обрыв».



Земляные валы на площадке Санномару замка Хиросаки (префектура Аомори)(PIXTA)

Каменные стены исигаки

Классический образ, который возникает у многих людей, когда они думают об оборонительной структуре замка, – это каменные стены. Однако в Японии замки с каменными стенами исигаки стали по-настоящему массовыми лишь в конце периода Сэнгоку, когда Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси начали строить такие замки, а вслед за ними этот тип распространился по всей стране. В разгар периода Сэнгоку замки обычно представляли собой земляные сооружения.

Дело не в том, что изначально земляные валы со временем заменили каменными стенами. Строительство замков в период Сэнгоку часто выполнялось в сжатые сроки и для них использовали легкодоступные материалы, землю, а в некоторых районах также использовались камень для строительства стен.

После того, как Нобунага начал строить свои замки, они всё чаще строились планомерно, а с развитием технологий каменной кладки постепенно увеличивалось и количество каменных стен.

Менялись способы обработки и укладки камней. Кладка нодзурадзуми делалась из природного необработанного камня, а неравномерность форм и размеров обеспечивали хорошие дренажные свойства.



Стена в стиле нодзурадзуми в замке Хамамацу (PIXTA)

Следующим типом техники строительства стен, который был разработан для замков, был утикоми-хаги. Он заключался в укладке камней с заострёнными углами с меньшим количеством зазоров, благодаря чему стало возможным строить исигаки на крутых склонах. После битвы при Сэкигахара в 1600 году этот тип стен стал наиболее распространённым.



Высокая каменная стена замка Ига Уэно считается выдающейся постройкой типа утикоми-хаги (PIXTA)

Ещё один тип – кирикоми-хаги, этот метод заключался в кладке из обтёсанных прямоугольных блоков. При этом способе строительства устраивали отдельный дренажный выход, поскольку зазора между камнями не оставалось.



Каменная стена главной площадки (хоммару) замка Эдо, сделанная для ворот Камибаириммон (PIXTA)

Следует отметить, что названия трёх вышеупомянутых типов кладки впервые появляются в литературе с середины периода Эдо, а не в конце периода Сэнгоку.

Когути, «пасть тигра»

Когути – это вход в замок и самое опасное место, куда стремятся ворваться нападающие. Первоначально оно записывалось с иероглифом 小 (ко), «маленький», поскольку узкий вход проще оборонять, но ввиду того, что это наиболее опасное место, стали использовать иероглиф 虎 (ко), «тигр», и слово превратилось в «пасть тигра».

Когути по сути был ловушкой. Когда враги врываются со стороны входа, они попадают на извилистую дорогу, которая замедляет скорость движения и создаёт заторы, а обороняющиеся тем временем расстреливают их из ружей или стрелами через бойницы в окружающих башнях и стенах. Такая изогнутая структура называется куитигаи когути.



Вход куитигаи когути в замке Хатиодзи (Токио). Можно увидеть, что извилистая дорога с крутым подъёмом ведёт к площадке резиденции Госюдэн сверху в центре (PIXTA)



Масугата когути в замке Имабари (префектура Эхимэ). Компактное квадратное пространство предназначено для сдерживания врага (PIXTA)

В дальнейшем вход приобрёл форму масугата когути. Масу – квадратная чашка для измерения объёма, и вход масугата когути включал квадратную площадку, которую намеренно устраивали перед входом, чтобы заманить врага. С двух сторон она была ограничена стенами, с одной стороны имелся вход, и ещё с одной был проход вглубь замка. Противник, само собой разумеется, старался пробиться к воротам, но они были узкими, возникали заторы, что облегчало защиту замка.

Ворота мон и башни ягура

Важную роль играли и ворота, установленные при входе в когути.

Во многих японских замках устраивали ягурамон, «ворота с башней», то есть оборудованную надвратную башню, откуда можно юыло вести обстрел нападающих. Поскольку ворота этого типа обладали хорошими фортификационными характеристиками, их часто использовали в качестве главных ворот Отэмон или передних ворот хоммару, главной площадки замка.



Ягурамон санномару в замке Сайки в префектуре Ойта (PIXTA)



Тамон-ягура в замке Фукуока представляет собой двухэтажную башню, соединённую с «длинным домом» нагая длиной 54 метра (PIXTA)

Длинная горизонтальная башня, построенная над воротами, называется тамон-ягура. Название связано с тем, что впервые такая башня была создана в замке Тамон (город Нара), который построил Хисаси Мацунага, военачальник периода Сэнгоку. Преимущество такой башни заключалось в том, что она вмещала множество воинов. Однако из-за длины и тяжести такой башни её часто строили на каменной стене, и она постепенно превратилась в самостоятельный оборонительный объект, не соединённый с воротами.

Фотография к заголовку: Два типа кладки стен в замке Кумамото; передние стены построил Като Киёмаса, а стены на фоне строились во время правления рода Хосокава. При Хосокава был разработан метод зигзагообразной кладки санги-дзуми, который позволял строить стены на более крутых склонах (PIXTA)