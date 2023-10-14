В Японии 60% владельцев домашних животных ощущают горе после смерти животных

В Японии 60% владельцев домашних животных ощущают горе после смерти животныхОбщество
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Компания страхования животных iPet Sompo Insurance Co., Ltd. Из токийского района Кото провела опрос 1000 человек, которых смерть разлучила с собакой или кошкой и которые больше не заводят домашнего любимца. 62,3% респондентов заявили, что они сами или член семьи переживают чувство потери после смерти домашнего животного.
Симптомы потери домашнего животного проявляются по-разному, часто это «внезапное чувство грусти и неспособность сдержать слёзы» (60,3%), далее по частоте ответов «чувство слабости и вялости» (31,8%), «неспособность заснуть» (15,1%) и «потеря аппетита или переедание» – 13,2%. Он страдал от различных симптомов.
Для преодоления своего горя 43,5% людей выбирают осознание чувства скорби по своему питомцу. Многие люди, похоже, пытаются преодолеть свое горе, повернувшись лицом к реальности и осознав свою скорбь. Среди других ответов – уборка вещей умершего питомца (14,9%) и посещение могилы (13,2%) – можно сказать, что такие действия предпринимаются как способ смириться с потерей домашнего животного.
На вопрос: «При наличии возможности хотели бы вы жить с домашним животным?» 67% людей ответили утвердительно. Несмотря на боль от потери домашнего животного, многие люди, похоже, хотят вновь пережить драгоценное время, проводимое со своими питомцами.
Фотография к заголовку: PIXTA
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