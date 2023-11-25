Завещания в Японии: как относятся разные поколения к выражению последней воли?

Все мы знаем, что когда-нибудь умрём, но обычно предпочитаем не смотреть в лицо реальности, считая, что до этого ещё очень далеко. Для многих людей написание завещания – важное дело, даже если у них не так много имущества. Однако даже среди пожилых людей лишь около трети готовы составить завещание.

Население Японии стареет, и страна вступает в эпоху высокой смертности пожилых. Адвокатское бюро «Осэнсу» составило «Ежегодный отчёт о завещаниях за 2023 год» на основе онлайн-опроса о том, как люди передают наследство следующему поколению после смерти.

В общей сложности 65,5% людей старшего возраста (старше 50 лет) имеют положительное (сумма ответов «очень положительное» и «скорее положительное») представление о завещаниях. По возрастным группам положительно относилось 71,3% людей в возрасте 50-59 лет, 64,6% – в возрасте 60-69 лет и 55,8% – в возрасте 70-79 лет. Возможно, такая тенденция отражает стремление ухода от реальности, но более старшие поколения относятся к завещаниям менее позитивно.

Только 8,5% респондентов заявили, что точно планируют составить завещание, а 25,1% заявили, что скорее составят, и общее количество людей, которые, вероятно, составят завещание, достигает всего 35,6%. Тремя основными причинами отказа от составления завещания были малое количество имущества, пока хорошее состояние здоровья и отсутствие пока что ощущения необходимости этим заниматься.

Среди поколений, менее осознающих время своей смерти, доля намеревающихся составить завещание ещё ниже – 27,1% для возрастов от 20 до 49 лет.

Доля людей, которые уже говорили со своими детьми о завещаниях, увеличивается с возрастом до 18,3% в возрасте 70-79 лет. С учётом ответов «хочу поговорить» и «планирую поговорить» количество тех, кто говорил или будет говорить об этом с детьми, составило 62,5%. Однако около половины из тех, кто уже говорил с детьми о завещании, также отвечали, что пока не планируют его составлять. Это противоречие показывает, что японцы не очень настроены писать завещания.

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