Низкая самооценка у японской молодёжи: результаты опроса 18-летних молодых людей с низкой самооценкой

Начальники на работе могут говорить, что в наши дни молодёжи не хватает амбиций, или заводят долгий разговор о героических днях своей молодости. Однако н сами ли эти люди сделали возможных появление общества, где молодёжь теряет мечты и надежды?

Фонд Nippon Foundation провёл опрос среди 18-летних молодых людей в каждой из шести стран – Японии, США, Великобритании, Китае, Южной Корее и Индии. На вопрос о том, есть ли у них какие-нибудь мечты о будущем, 88,4% жителей Индии и 88,2% жителей Китая ответили «Да» и «Скорее да», а в Японии ответили таким образом только 60,1% опрошенных.

В Японии процент людей, положительно ответивших на вопросы «Нужны ли вы другим?» и «Обладаете ли вы индивидуальностью, которой можете гордиться?», упал ниже 60%, что безусловно является самым низким показателем по сравнению с другими странами.

По сравнению с другими странами, японские молодые люди имеют низкую самооценку и реже, чем молодёжь других стран, говорят, что их может что-то очень увлечь или что у них есть цель или направление в жизни. Хотя по годовому номинальному валовому внутреннему продукту (ВВП) в 2023 году Германия обогнала Японию, спустившуюся с 3-го на 4-е место в мире, Япония по-прежнему является богатой, безопасной, чистой страной и имеет высокий уровень образования. Однако данные опроса 18-летних показывает то удушающее чувство, которое испытывают молодые японцы.

Опрос проводился онлайн с конца февраля до начала марта среди 1000 молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет в каждой стране.

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