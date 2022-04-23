Каким видит будущее японская молодёжь? Результаты опроса 18-летних

В Японии неплохая ситуация с благосостоянием, безопасностью, санитарией и стандартом образования, но японская молодёжь без особого оптимизма смотрит в будущее, как показал опрос, проведенный фондом Nippon Foundation и охвативший 6000 восемнадцатилетних в шести странах.

Согласно «Опросу мнения 18-летних», проведенному Nippon Foundation среди 6000 молодых людей в шести странах мира, доля тех, кто считал, что в будущем их страна станет лучше, оказалась в Японии самой низкой, 13,9%, и наибольший процент ответивших, что страна станет хуже, тоже оказался в Японии, составив 35,1%.

В Китае 95,7% положительно видят будущее страны, и только 1,2% говорят, что ситуация будет ухудшаться.

В Великобритании и Соединённых Штатах, входящих в «Большую семёрку» (группа семи развитых стран), также мало респондентов, которые оптимистично настроены на будущее, что является общей тенденцией среди развитых стран, но в Японии, безусловно, уровень пессимизма самый высокий. Несмотря на то, что это страна с третьей по величине экономике в мире, молодые люди живут в состоянии стагнации без особых надежд.

На вопрос о конкурентоспособности своей страны через 10 лет в четырёх областях – «экономика», «наука и технологии», «вооружённые силы и оборона» и «культура и развлечения», в Японии положительные ответы типа «станет намного сильнее» и «станет сильнее» дало наименьшее количество респондентов.

Япония славилась своими экономическими способностями, но в условиях сокращения населения и низкого экономического роста количество ответов «станет намного сильнее» составило всего 1,4%, и «станет сильнее» – 9,5% от общего числа. В отношении науки и технологий общее количество позитивных ответов составляло 45,5%.

В областях манга, аниме и J-pop, которые являлись «стратегическим экспортом» Японии, в последнее время её потеснила продукция из Южной Кореи и Китая, и позитивно на перспективы Японии в сфере культуры смотрят всего 29,5% ответивших.

Опрос проводился онлайн с конца января по начало февраля 2022 года среди 1000 молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет в каждой стране.

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