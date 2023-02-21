Опрос 18-летних о том, что может представлять опасность для Японии: чаще всего возможным источником угрозы называют Северную Корею

Что думают молодые люди, которые вскоре возьмут на себя ответственность за наше будущее? Фонд Nippon Foundation регулярно опрашивает 1000 мужчин и женщин в возрасте от 17 до 19 лет, задавая вопросы на самые разные темы, включая политику, общество, работу, семью, друзей и любовь. В середине января проводился опрос на тему «национальная безопасность».

В последнее время Северная Корея всё чаще запускает ракеты, ситуация с безопасностью вокруг Японии становится всё более серьёзной, на Тайване существует угроза чрезвычайной ситуации, и правительство в декабре 2022 года пересмотрело три основных документа по безопасности, включая Стратегию национальной безопасности, предусмотрев возможность контрудара Силами самообороны.

Фонд Nippon Foundation провёл опрос мнений 18-летних, в котором приняли участие 1000 человек в возрасте от 17 до 19 лет. Им задавали вопросы о том, как они воспринимают кризис безопасности, с которым столкнулась Япония, и как, по их мнению, его следует решать.

В отношении того, что может угрожать Японии в ближайшие пять лет, большинство (51,7%) назвали влияние боевых действий и конфликтов в прилегающих районах. Вооружённое нападение на Японию упомянули 47,2%, далее следует нападение на военные базы США в Японии – 31,6%.

Среди стран, которые, по их мнению, могут угрожать Японии, наиболее часто называют Северную Корею (66,8%), за ней следуют Россия (54,6%) и Китай (48,8%).

Что касается политики безопасности, которой должна следовать Япония, чтобы сохранить мир, то многие считают необходимым сохранение экономической стабильности (26,2%), соблюдение «трёх неядерных принципов» (20,4%) и общественную стабильность в Японии (18,3%). Экономическую стабильность чаще всего называли как мужчины, так и женщины, но следующие по частоте ответы различаются – у мужчин это «Укрепление японско-американского альянса» и «Укрепление Сил самообороны», у женщин – «Три неядерных принципа» и «Общественная стабильность в Японии».

Что касается взглядов на ядерное оружие, то против него выступают чаще женщины, чем мужчины, причем более 80% женщин выступают как против производства ядерного оружия в Японии, так и против обладания иностранным ядерным оружием (включая ответы «скорее да» и «скорее нет»).

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