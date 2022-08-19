Взросление в эпоху пост-роста: что в головах у японских подростков?　

В то время как Япония снижает возраст совершеннолетия до 18 лет, старшее поколение продолжает ломать голову над кажущейся пассивностью и апатией современной молодёжи. Социолог Дои Такаёси проливает свет на чаяния и поведение японских подростков в эпоху низких ожиданий.

Профессор социологии Университета Цукуба. Родился в 1960 году в префектуре Ямагути. Автор книг «Чувства молодежи: парадокс снижения преступности среди несовершеннолетних» (Вакамоно но кибун—сёнэн хандзай гэнсё но парадокусу), «Ад дружбы: вайбить, чтобы выжить» (Томодати дзигоку—куки о ёму сэтай но сабайбару) и многих других работ.

Взгляд на снижение преступности среди несовершеннолетних

Быть подростком в Японии сегодня не легче, чем когда-либо, о чем свидетельствует эпидемия прогулов, самовредительства и других опасных форм поведения. Тем не менее количество правонарушений идёт на спад. Как отмечает Дои, преступность среди несовершеннолетних стремительно росла в десятилетие после 1993 года, когда экономические условия ухудшились в результате сдувания финансового пузыря 1980-х годов. Но с 2003 года она снизилась почти так же резко, несмотря на стагнацию и растущее экономическое неравенство. Как специалист в области социологии преступности, Дои хотел понять, почему.

«Развитие социальной сферы точно не было тому причиной», - говорит он. «Уровень бедности среди детей младше 18 лет продолжает расти».

По мнению Дои, переход от быстрого экономического роста к эпохе застоя сказался на всём японском обществе, но с наиболее серьёзными его последствиями столкнулись люди 50 лет и старше. На самом деле все больше преступлений в Японии совершается пожилыми людьми.

«Номинальный валовой внутренний продукт Японии практически не изменился с начала 1990-х годов. Наше общество достигло плато», - говорит Дои. «Из различных социологических опросов мы знаем, что между серединой 1990-х и началом 2000-х годов произошел большой сдвиг в ценностях. Тем, кому за 50, сложно адаптироваться к изменениям. Они выросли в то время, когда все целеустремлённо работали над карьерой и твердо верили, что тяжелый труд окупается. Часто пожилые мужчины, которые, как правило, плохо умеют общаться, демонстрируют проблемы с поведением как результат изоляции и накапливаемого чувства разочарования».

Представители этого поколения учили своих собственных детей стремиться к большему и стараться усерднее, несмотря на то, что перспектив перед ними открывалось всё меньше. В 1990-е годы разрыв в ценностях между двумя поколениями подпитывал семейные конфликты, иногда приводя к конфронтации и даже насилию. Но родители сегодняшних подростков повзрослели уже после того, как японское общество достигло плато. В результате, говорит Дои, «ценности современных молодых людей не так уж сильно отличаются от ценностей их родителей, поэтому они не конфликтуют».

Если судить по результатам опросов общественного мнения, японские подростки и молодые люди вполне довольны тем, что у них есть. Согласно опросу, проводимому каждые пять лет Научно-исследовательским институтом культуры вещания NHK, процент опрошенных, выражающих удовлетворение своей жизнью, почти непрерывно растёт с момента первого опроса в 1973 году, и этот рост особенно заметен среди респондентов 16-29 лет. В ходе последнего опроса, проведенного в 2018 году, 95% респондентов этой возрастной группы охарактеризовали свою жизнь как в целом удовлетворительную.

«Причина, по которой они не чувствуют недовольства, даже на фоне растущего уровня бедности, заключается в том, что их ожидания невысоки», - говорит Дои. «Поскольку они не ждут многого, они никогда не разочарованы настолько, чтобы встать на путь преступления».

Эпоха беспокойства

Тем временем Дои считает, что еще один фактор снижения уровня преступности среди несовершеннолетних - это страх. «Сегодняшние дети боятся сбиться с пути, потому что знают, как трудно потом начать все заново. Раньше можно было рассчитывать на то, что даже оступившись пару раз, возможно вернуться к нормальной жизни. Но нынешние дети убеждены, что как только ты вышел из колеи, второго шанса не будет. Я думаю, что это важная причина снижения преступности среди несовершеннолетних».

Хотя тревога, возможно, и сдерживает рост преступности, но она же подстёгивает рост других опасных форм поведения, включая прогулы и нанесение себе травм. Более того, такое поведение, вызванное тревогой, может привести и к серьёзным правонарушениям. По словам Дои, именно оно, а не бунт против родителей или общества в целом, становится главной причиной преступности среди несовершеннолетних.

Дои напоминает о деле старшеклассника, который в январе прошлого года зарезал трех человек возле Токийского университета во время вступительных экзаменов. Преступник сказал полиции, что он был расстроен из-за собственной низкой успеваемости и хотел нанести как можно больше вреда, прежде чем покончить с собой. «Его страх перед будущем обострился до такой степени, что он выместил его на других», - говорит Дои. «Это своего рода самовредительство».

Фрагментация и изоляция

Еще одним серьезным источником беспокойства для современной молодежи являются их отношения с друзьями и сверстниками. Исследование настроений молодежи проводимое кабинетом министров зафиксировало, что начиная с 2000 года эти проблемы тревожат молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет всё больше, разворачивая тенденцию к снижению, наблюдавшуюся в 1980-х и 1990-х годах. Дои рассматривает это как еще одно следствие перехода от эпохи восходящей мобильности и амбициозных устремлений к нашему нынешнему социально-экономическому плато.

«В годы роста у каждого была какая-то высшая цель, к которой они стремились, даже если задачи были разные», - говорит Дои. Сегодня, когда цели менее ясны, а критерии оценки меняются, люди все чаще обращаются за советом к окружающим. «Все наблюдают за всеми в поисках подсказок и уровень тревоги постоянно растёт».

Эта тревога сопровождается ярко выраженной тенденцией к социальной фрагментации. «С 2000-х годов люди пытались уменьшить стресс межличностной коммуникации, ограничивая свое взаимодействие узкой группой сверстников с очень близкими ценностями. В нашу эпоху растущего разнообразия люди стремятся к стабильности и уверенности, ограничивая свое общение замкнутым кругом друзей, с которыми они разделяют ценности, уровень дохода и образ жизни», - отмечает Дои.

Но эта стратегия ограничения своего социального круга сопряжена с рисками. «Как только эта закрытая группа друзей отвергает тебя — ты остаешься совсем один. Чтобы сохранить эти отношения, ты должен следовать большинству, безропотно подчиняясь давлению со стороны сверстников. Но когда ты не можешь высказать свое мнение друзьям, ты чувствуешь себя одиноким даже в группе».

Дои опасается, что пандемия COVID-19 усугубила тенденцию к социальной фрагментации.

«В условиях школы такого рода изоляция недолговечна. Разнородные влияния проникают внутрь закрытых групп, и это помогает обогатить социальную жизнь детей. Но с тех пор как началась пандемия, занятия спортом и другие внеклассные мероприятия были резко сокращены. Кроме того, у детей теперь меньше возможностей встречаться и общаться вне школы. Социальные сети стали основным средством коммуникации, и с помощью социальных сетей легко выбирать людей, с которыми вы хотите взаимодействовать. В конечном итоге вы оказываетесь изолированы от всех, кроме избранной группы. В этом отношении пандемия оказала непропорционально сильное воздействие на молодежь. И менталитет, который формируется в подростковом возрасте, бывает довольно трудно изменить».

Новый фатализм

Растущее неравенство доходов и социально-экономическое расслоение являются частью этой проблемы. Дети из более состоятельных семей, как правило, выбирают школы, которые дадут им преимущество при поступлении в университет. В результате они практически не контактируют с подростками из менее привилегированных слоев общества и не знают их.

Эта ситуация породила своего рода социально-экономический детерминизм, особенно среди менее зажиточных. В годы роста и восходящей мобильности академические и карьерные успехи рассматривались как результат личных усилий. Сегодня, когда восходящая мобильность является исключением, а не правилом, удел человека кажется связан в большей степени с обстоятельствами рождения, неподвластными ему. Эта идея отражается в модном выражении, популярном среди молодежи в социальных сетях, «ойя-гача» - грубо говоря, «родительская лотерея». Происходя от названия торгового автомата, который случайным образом выдает детям игрушки в капсулах, этот термин отражает представление о том, что успех или неудача определяются происхождением человека, которое он не может изменить.

Такой фатализм в конечном итоге усугубляет тенденцию к фрагментации по социально-экономическому статусу. Все чаще «победители» и «проигравшие» в лотерее «оя-гача» вращаются в совершенно разных кругах и относятся друг к другу с безразличием.

Тем не менее, японская молодёжь отнюдь не однородна в своём поведении и ценностях. Подростки-предприниматели и общественные активисты существуют бок о бок с подростками, которые посвящают себя играм и переписке в небольших группах друзей. Но среди этого разнообразия слишком мало взаимодействия.

Ответственность общества

Есть ли какой-либо способ обратить вспять тенденцию к социальной фрагментации?

«Нам нужно сознательно создавать пространства, где молодые люди с различными ценностями, уровнем дохода и образом жизни могли бы общаться», – говорит Дои. Он видит потенциал в быстрорастущей японской индустрии кодомо сёкудо, «детских столовых». Возникнув изначально как способ помочь детям из бедных слоёв населения, они начали открывать свои двери для молодых людей независимо от происхождения. Некоторые из них также отказались от возрастных ограничений и стали местами, где представители старшего поколения могут встречаться и общаться с молодежью. Дои приветствует такие инициативы и надеется, что их станет больше, особенно тех, что ориентированы на подростков.

«Пока подростки не познакомятся с другими взглядами и идеями через взаимодействие с разными людьми, их собственное представление о том, что возможно в жизни, останется ограниченным. Общество должно создать среду, в которой подростки могут познакомиться с разными областями жизни и почувствовать интерес к новым открытиям».

Экономическая помощь нуждающимся семьям является важной частью этой задачи, поскольку бедность изолирует. Конечно, студенческие стипендии для нуждающихся необходимы, но Дои утверждает, что также важна точечная помощь.

«Некоторым детям не хватает карманных денег, чтобы проводить время с друзьями, поэтому они не включаются в компании», - отмечает Дои. «Даже участие в спортивных и школьных кружках требует ресурсов, которых у некоторых детей нет. Многие решают, что проще просто не заводить друзей. Это еще больше ограничивает их взаимодействие с миром и ослабляет их мотивацию».

Японская молодежь, не склонная к переменам

В 2016 году возраст для голосования в Японии был снижен с 20 до 18 лет, но явка избирателей среди 18- и 19-летних разочаровывает. По мнению Дои, главной причиной этой политической апатии является нежелание перемен. Не имея оснований полагать, что социальные перемены улучшат их жизнь, молодые люди относятся к ним с подозрением и тревогой. «Если бы они хотели изменить мир, они бы проголосовали. Они не голосуют, потому что у них нет мотивации что-то менять. Те, кто все-таки идет на выборы, как правило, голосуют за консерваторов».

В опросе старшеклассников Японии, Китая, Южной Кореи и США, проведенном Национальным институтом образования молодежи в 2020-21 годах, 45,6% японских респондентов согласились с утверждением: «Лучше принимать вещи такими, какие они есть, чем пытаться изменить ситуацию» — самый высокий процент среди опрошенных стран. В опросе фонда Nippon Foundation, проведенном в 2019 году среди 18-летних в девяти странах, только 10% японских респондентов (наименьшее число среди всех опрошенных стран) высказали мнение, что ситуация в их собственной стране улучшится, и менее 20% - самый низкий показатель на сегодняшний день — полагали, что они сами могли бы внести свой вклад в социальные перемены.

У Дои есть послание для инертной, не склонной к переменам японской молодёжи.

«Я хочу предупредить их, что если они слишком привыкнут к сложившемуся положению вещей, они не смогут адаптироваться к переменам. Они должны понимать, что избегание рисков само по себе рискованно».

Он также призывает их расширить свой социальный круг. «Современные молодые люди говорят, что они хорошо знают себя, но они ошибаются. Мы узнаем о себе как о человеческих существах по реакции окружающих нас людей. Когда наши отношения ограничиваются людьми, которые похожи на нас, все, что мы видим, - это наше собственное отражение. Мы никогда не сталкиваемся лицом к лицу с теми аспектами своей личности, о которых мы ещё не знаем. Избегая людей, которые отличаются от вас, вы сужаете свои горизонты и ограничиваете свои собственные возможности в будущем».

Фотография к заголовку: © Pixta

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