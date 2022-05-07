Молодёжь в Японии в эпоху низкого роста экономики не хочет принимать важные решения и не считает возможным изменить страну и общество: результаты опроса 18-летних

Поколение, помнящее времена оживлённого экономического роста, может посчитать, что нынешняя молодёжь недостаточно оптимистична и не уверена в себе, однако в нашу эпоху снижения рождаемости и старения населения, сокращения численности населения и низкого экономического роста сложно сохранять уверенность в будущем.

Согласно «Опросу мнения 18-летних», проведенному Nippon Foundation с конца февраля по начало марта среди 6000 молодых людей в шести странах мира, в Японии больше всего молодых людей ощущают тревогу и подавленность.

Япония с 65,3% респондентов, ответивших, что они «испытывают тревогу и депрессию в повседневной жизни», оказалась на первом месте. Во всём мире в связи с эпидемией коронавируса отмечаются ограничения свободы жизни и экономический застой, но молодые японцы кажутся особенно подавленными ситуацией.

В Японии только 47,9% респондентов ответили, что у них есть такие личностные характеристики, которыми можно гордиться. Это единственная страна, где количество положительных ответов оказалось ниже 50%, и даже по сравнению с Южной Кореей, занимающей второе снизу место, разница составляет более 20%.

Лишь 22,8 % респондентов в Японии ответили, что их страна может продемонстрировать лидерство в международном сообществе, что составляет примерно четверть от аналогичного показателя Китая (86%) и Индии (79,7%). США (61,5%) и Великобритания (56,2%) также сильно отстают от этих двух стран.

Количество людей, считающих, что они могут изменить свою страну или общество своими действиями, составляет менее 60% в США, Великобритании и Японии, входящих в семёрку развитых стран (G7). Среди них у Японии самый низкий показатель в 26,9%.

61,7% молодых жителей Японии хотят сделать что-то полезное для страны и общества. По этому показателю Япония более чем на 30% отстаёт от Индии с самым высоким показателем в 92,6%.

Процент тех, кто готов принять вызов, даже если есть риск, составил 49% в Японии – менее половины, и этот показатель гораздо ниже, чем в других странах.

Японская молодежь настроена упаднически, в то время как молодые люди в Китае и в Индии смотрят в будущее позитивно и оптимистично. Такую разницу нельзя объяснить только экономическими факторами, но прогноз экономического роста, пересмотренный и объявленный Международным валютным фондом (МВФ) 19 апреля 2022 года, показывает одну из причин, из-за которых молодые японцы чувствуют неуверенность.

Прогноз роста реального ВВП от Международного валютного фонда (% по сравнению с предыдущим годом)

2021 2022 2023 Япония 1,6 2,4 2,3 США 5,7 3,7 2,3 Великобритания 77,4 3,7 1,2 Китай 8,1 4,4 5,1 Индия 8,9 8,2 6,9 Южная Корея 4 2,5 2,9

(Прогноз от 19 апреля 2022 г.)

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