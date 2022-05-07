Молодёжь в Японии в эпоху низкого роста экономики не хочет принимать важные решения и не считает возможным изменить страну и общество: результаты опроса 18-летних

Молодёжь в Японии в эпоху низкого роста экономики не хочет принимать важные решения и не считает возможным изменить страну и общество: результаты опроса 18-летнихОбщество Экономика
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Согласно «Опросу мнения 18-летних», проведенному Nippon Foundation с конца февраля по начало марта среди 6000 молодых людей в шести странах мира, в Японии больше всего молодых людей ощущают тревогу и подавленность.
Япония с 65,3% респондентов, ответивших, что они «испытывают тревогу и депрессию в повседневной жизни», оказалась на первом месте. Во всём мире в связи с эпидемией коронавируса отмечаются ограничения свободы жизни и экономический застой, но молодые японцы кажутся особенно подавленными ситуацией.
В Японии только 47,9% респондентов ответили, что у них есть такие личностные характеристики, которыми можно гордиться. Это единственная страна, где количество положительных ответов оказалось ниже 50%, и даже по сравнению с Южной Кореей, занимающей второе снизу место, разница составляет более 20%.
Лишь 22,8 % респондентов в Японии ответили, что их страна может продемонстрировать лидерство в международном сообществе, что составляет примерно четверть от аналогичного показателя Китая (86%) и Индии (79,7%). США (61,5%) и Великобритания (56,2%) также сильно отстают от этих двух стран.
Количество людей, считающих, что они могут изменить свою страну или общество своими действиями, составляет менее 60% в США, Великобритании и Японии, входящих в семёрку развитых стран (G7). Среди них у Японии самый низкий показатель в 26,9%.
61,7% молодых жителей Японии хотят сделать что-то полезное для страны и общества. По этому показателю Япония более чем на 30% отстаёт от Индии с самым высоким показателем в 92,6%.
Процент тех, кто готов принять вызов, даже если есть риск, составил 49% в Японии – менее половины, и этот показатель гораздо ниже, чем в других странах.
Японская молодежь настроена упаднически, в то время как молодые люди в Китае и в Индии смотрят в будущее позитивно и оптимистично. Такую разницу нельзя объяснить только экономическими факторами, но прогноз экономического роста, пересмотренный и объявленный Международным валютным фондом (МВФ) 19 апреля 2022 года, показывает одну из причин, из-за которых молодые японцы чувствуют неуверенность.
Прогноз роста реального ВВП от Международного валютного фонда (% по сравнению с предыдущим годом)
|2021
|2022
|2023
|Япония
|1,6
|2,4
|2,3
|США
|5,7
|3,7
|2,3
|Великобритания
|77,4
|3,7
|1,2
|Китай
|8,1
|4,4
|5,1
|Индия
|8,9
|8,2
|6,9
|Южная Корея
|4
|2,5
|2,9
(Прогноз от 19 апреля 2022 г.)
Фотография к заголовку: PIXTA
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