Небольшие муниципалитеты Японии стараются справиться с возросшим потоком иностранных туристов

Проведенное в Японии исследование показало, что во многих регионах возникают проблемы из-за неготовности к обслуживанию растущего числа иностранных туристов.

Недавнее исследование показало, что туристические зоны за пределами основных городских районов Японии не совсем готовы к быстрому росту числа иностранных туристов в стране.

Почти 70% респондентов заявили, что сталкиваются с проблемами, связанными с готовностью к приёму возросшего числа иностранных посетителей. Опрос, проведенный исследовательским центром Jalan, проводился среди префектурных администраций Японии и организаций по маркетингу направлений, которые работают с частным и государственным секторами для развития туризма.

Наиболее распространены проблемы, связанные с готовностью к приёму туристов – на них указали 68,9% респондентов. Это касается таких областей, как многоязычная поддержка и меры по уменьшению перегруженности инфраструктуры. Далее следуют нехватка рабочей силы (65,5%) и реклама для привлечения посетителей (58,2%). 11,9% респондентов упомянули также «чрезмерный туризм», который приводит к перегруженности и проявлениям плохих манер в таких местах, как Киото и окрестности горы Фудзи. Как указывает Мацумото Юкари, исследователь Jalan, результаты опроса показывают, что «туристические места не смогли справиться с внезапным ростом числа иностранных посетителей после пандемии COVID-19».

Тайвань наиболее часто упоминали в качестве источника въездного туризма, его назвали 78% опрошенных, за ним следуют Австралия (51,4%) и Соединённые Штаты (49,7%). По сравнению с результатами опроса 2023 года Австралия поднялась в рейтинге, обогнав США. Одна из причин, по которой особое внимание уделялось туристам из Тайваня, заключается в том, что они, как правило, приезжают неоднократно и потому путешествуют за пределами основных городских районов. Между тем, Австралия и США привлекательны тем, что их граждане, как правило, совершают более длительные поездки и тратят деньги более свободно благодаря низкому курсу японской йены.

Онлайн-опрос проводился с ноября 2023 года по февраль 2024 года, ответы были получены от 177 организаций.

Фотография к заголовку: Гора Фудзи над магазином товаров повседневного спроса (комбини) в префектуре Яманаси в мае 2024 года, где позже была установлена чёрная пластиковая пленка, чтобы закрыть вид и остановить поток туристов, прибывающих в это место (© Reuters)

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