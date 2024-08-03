Япония достигла цели по сокращению пищевых отходов на восемь лет раньше

В 2022 финансовом году Япония достигла цели по сокращению пищевых отходов, поставленной на 2030 финансовый год. Предприятия работали над сокращением отходов, смягчая сроки поставки и продлевая сроки годности.

В 2022 финансовом году оценочный объём пищевых отходов в Японии сократился в годовом исчислении на 510 000 тонн, составив в общей сложности 4,72 миллиона тонн (2,36 миллиона тонн от предприятий и 2,36 миллиона тонн от домохозяйств), что позволило достичь цели правительства по сокращению отходов до 4,89 миллиона тонн на восемь лет раньше запланированного срока. 4,72 миллиона тонн пищевых отходов, о которых сообщают Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства и Министерство окружающей среды, эквивалентны отходам около 103 граммов в день на душу населения, или 38 килограммов на человека в год.

Правительство поставило цель к 2030 финансовому году сократить количество пищевых отходов в Японии до 4,89 млн тонн (2,73 млн тонн от предприятий и 2,16 млн тонн от домохозяйств), при том что в 2000 финансовом году их объём составлял 9,8 млн тонн (5,47 млн ​​тонн от предприятий и 4,33 млн тонн от домохозяйств). Розничные торговцы и производители продукции работают над смягчением крайних сроков поставки и продлением сроков годности, что приводит к значительному сокращению объёма отходов предприятий, что, в свою очередь, способствует общему сокращению объёма отходов. Количество образующихся бытовых отходов в 2022 финансовом году сократилось всего на 80 000 тонн в годовом исчислении, это на 200 000 тонн меньше целевого показателя.

Одной из причин образования пищевых отходов на сегодняшний день является то, что розничная торговля следует деловой практике, известной как «правило одной трети», в соответствии с которой поставленные продукты не принимаются, если истекла треть времени между датой производства и датой истечения срока годности. Например, если срок годности пищевого продукта составляет шесть месяцев с даты изготовления, производитель должен доставить продукт в течение двух месяцев.

По данным Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, всё больше супермаркетов и магазинов шаговой доступности (комбини) смягчают сроки доставки и продлевают сроки годности. В некоторых случаях срок годности продуктов был продлен путём изменения даты годности на продуктах с года, месяца и даты (например, 2025.1.1) на просто год и месяц (например, 2025.1). Ещё одна мера, которую предпринимают магазины для сокращения объёма пищевых отходов, связанных с бизнесом, – это тэмаэдори, «брать то, что спереди». Эта инициатива заключается в размещении продуктов, срок годности которых вскоре истекает, на передней части полок, чтобы побудить покупателей покупать их.

В 2022 финансовом году большая часть пищевых отходов домохозяйств образовалась в результате утилизации нераспечатанных пищевых продуктов (43%) или частично потреблённых пищевых продуктов (43%). Министерство окружающей среды заявляет, что будет работать над сокращением отходов, информируя потребителей об изменениях в маркировке сроков годности и влиянии пищевых отходов на бюджеты домохозяйств.

Одной из целей устойчивого развития (ЦУР), которые были установлены в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой Организацией Объединённых Наций в сентябре 2015 года, является сокращение общемировых пищевых отходов на душу населения на уровне розничной торговли и потребления вдвое к 2030 году.

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