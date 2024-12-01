Уровень увольнений новых выпускников в течение 3 лет после окончания университета: 34,9%, самый высокий уровень за 16 лет

В 2021 году показатель текучести выпускников учебных заведений, поступающих на работу в течение трёх лет после окончания, увеличился как среди тех, кто получил среднее образование, так и среди выпускников университетов. Стало ясно, что после пандемии растёт число людей, меняющих работу.

Согласно результатам исследования текучести рабочих мест среди недавно трудоустроенных выпускников, недавно опубликованным Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, доля людей, окончивших школу в марте 2021 года и уволившихся с работы в течение трёх лет (до марта 2024 года), текучесть кадров росла: число уволившихся выпускников университетов увеличилось на 2,6 пункта по сравнению с предыдущим годом до 34,9%, число выпускников двухлетних колледжей увеличилось на 2,0 пункта до 44,6%, а среди закончивших старшие классы школы уволилось на 1,4 пункта больше, 38,4%. Среди получивших только обязательное среднее образование этот процент снизился на 2,4 пункта до 50,5%.

По-видимому, это связано с тем, что в 2020 году, когда передвижение было ограничено из-за пандемии коронавируса, количество вакансий для смены работы было низким, но с 2021 года наблюдается отскок и резкий рост числа вакансий. Уровень увольнений среди выпускников университетов составил 34,9%, это самый высокий уровень за 16 лет с 2005 года.

На диаграмме ниже показана текучесть кадров за три года в зависимости от размера компании. Как видно, чем меньше компания, тем выше текучесть кадров как среди выпускников университетов, так и среди выпускников средних школ.

По отраслям самые высокие показатели текучести среди выпускников университетов наблюдаются в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (56,6%), в сфере повседневных услуг и индустрии развлечений (53,7%), в сфере образования и поддержки обучения (46,6%) и в сфере розничной торговли (41,9%), медицинского обслуживания/социального обслуживания (41,5%) и др. Выпускники средних школ чаще увольнялись в гостиничном и ресторанном бизнесе (65,1%), в сфере повседневных услуг и индустрии развлечений (61,0%), в сфере образования и поддержки обучения (53,1%), в медицине/социальном обеспечении (49,3%) и розничной торговле (48,6%).

Фотография к заголовку: PIXTA

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