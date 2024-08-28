Слабая йена и низкие зарплаты снижают привлекательность Японии для иностранных рабочих

Рынок труда Японии страдает от падения курса йены. Население Японии продолжает сокращаться, и чтобы избежать нехватки рабочей силы в будущем, страна должна оставаться привлекательным местом для работы.

Согласно опросу, который кадровое агентство Mynavi Global, занимающееся наймом иностранного персонала, провело в январе и феврале 2024 года, доля иностранцев-резидентов, которые хотели бы продолжить работать в Японии после истечения срока действия их текущей визы, составила 91%, что на 5,8% меньше, чем в 2022 году. Между тем, доля рабочих, которые не хотят продолжать работать в Японии, за тот же период выросла на 1,6% до 5,7%.

По состоянию на конец октября 2023 года число иностранных рабочих в Японии достигло рекордно высокого уровня – 2 миллионов. Однако желание людей работать в стране снизилось, что может затруднить поиск работников в будущем.

Вьетнамцы стремятся к повышению заработной платы

Значительное снижение интереса наблюдалось среди граждан Вьетнама, которые представляют самую многочисленную национальную группу среди иностранных работников на японском рынке труда. При этом число тех, кто хочет продолжить работать в Японии, за последние два года сократилось на 12,1% и составило 85,9%. Требования вьетнамских рабочих к зарплате растут в соответствии с экономическим развитием их родины. Представитель Mynavi Global отметил, что на фоне ослабления курса йены участились случаи, когда работники решают не подписывать контракт с японскими компаниями.

Статистика по трудоустройству иностранных рабочих за 2023 год показывает, что число вьетнамских рабочих увеличилось на 12,1% в годовом исчислении. После замедления на время пандемии COVID-19 их число снова растёт, но темпы прироста сейчас вдвое ниже, чем в 2019 году, до пандемии.

С другой стороны, 94,4% индонезийцев, для которых разница в заработной плате на родине и в Японии остаётся высокой, хотят остаться на японском рынке труда. Этот показатель также остался высоким среди рабочих из Мьянмы – 97,0%. В 2023 году число граждан Индонезии и Мьянмы, работающих в Японии, резко возросло – на 56,0% и 49,9% соответственно.

Самой распространённой причиной нежелания работать в Японии стало снижение курса йены. Этот ответ выбрали 38,5% респондентов. За ней следуют неудовлетворительные условия труда, включая продолжительный рабочий день (30,8%), и желание жить со своей семьёй в своей собственной стране (25,0%).

Статус, позволяющий сохранить семью

Действующая система позволяет иностранным рабочим, имеющим в Японии статус квалифицированного работника категории 2, привозить с собой супругов и детей. Несмотря на то, что получение этого статуса сопряжено с большими трудностями, 63,6% респондентов хотели бы получить именно его.

Снижение рождаемости в Японии и старение популяции означают, что численность трудоспособного населения будет продолжать сокращаться. Японское агентство международного сотрудничества прогнозирует, что к 2040 году в стране возникнет нехватка 420 000 иностранных работников. Задача состоит в том, чтобы повысить привлекательность Японии как страны, которую выбирают иностранные работники, в том числе с помощью новых инструментов, таких как программа стимулирования занятости, которую планируется ввести в ближайшем будущем.

Анализируя результаты опроса, Юдзуриха Мотоки, президент Mynavi Global, пришёл к выводу, что «всё большее число иностранных работников ориентируются на уровень заработной платы в качестве главного условия при выборе места работы. Снижение курса йены делает японский рынок труда менее привлекательным. Для того, чтобы выросло число иностранцев, желающих работать в стране, необходимо улучшить условия труда, в том числе увеличить квоту для квалифицированных рабочих категории 2, статуса, который позволяет им привозить с собой семьи и фактически даёт права, схожие с правом на постоянное проживание».

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