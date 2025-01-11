В 2024 году продажи новых автомобилей в Японии снизились на 7,5%

Продажи новых автомобилей в Японии в 2024 году снизились впервые за два года. Вероятно, оказал своё влияние и скандал, связанный с подтасовками при сертификации машин компанией Daihatsu.

Статистические данные, опубликованные Японской ассоциацией автомобильных дилеров и Японской ассоциацией малолитражных автомобилей, показывают, что в 2024 году в стране было продано в общей сложности 4 421 494 новых автомобилей, что на 7,5% меньше по сравнению с предыдущим годом. Это включает в себя снижение на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количества продаж легковых автомобилей до 1 557 868 единиц, а также снижение на 5,6% количества продаж т. н. «зарегистрированных транспортных средств» (легковых и грузовых автомобилей, исключая малолитражные автомобили) до 2 863 626 единиц.

Продажи компании Daihatsu, которая была уличена в крупномасштабном мошенничестве с сертификацией автомобилей, продемонстрировали резкое падение на 38,3%, снизились продажи Mazda и Subaru, которые получают автомобили от Daihatsu. Toyota (включая Lexus) также показала плохие результаты: падение составило 13,8%, так что по сравнению с предыдущим годом снизились продажи пяти из восьми крупнейших автомобильных компаний.

Продажи новых автомобилей в 2024 году по производителям

Продажи за год (рост или падение по сравеннию с предыдущим годом) Тойота (в т. ч. «Лексус») 1 441 652 (-13,8%) Судзуки 721 785 (+10,9%) Хонда 668 414 (+12,4%) Дайхацу 366 635 (-38,3%) Ниссан 475 569 (-1,1%) Мазда 141 965 (-20,2%) Субару 103 522 (-2,3%) Мицубиси 119,480 (+15,2%) Все производители 4 421 494 (-7.5%)

Создано Nippon.com на основе данных Японской ассоциации автомобильных дилеров и Японской ассоциации легковых автомобилей и мотоциклов

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме