В 2024 году продажи новых автомобилей в Японии снизились на 7,5%Общество Экономика
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Статистические данные, опубликованные Японской ассоциацией автомобильных дилеров и Японской ассоциацией малолитражных автомобилей, показывают, что в 2024 году в стране было продано в общей сложности 4 421 494 новых автомобилей, что на 7,5% меньше по сравнению с предыдущим годом. Это включает в себя снижение на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количества продаж легковых автомобилей до 1 557 868 единиц, а также снижение на 5,6% количества продаж т. н. «зарегистрированных транспортных средств» (легковых и грузовых автомобилей, исключая малолитражные автомобили) до 2 863 626 единиц.
Продажи компании Daihatsu, которая была уличена в крупномасштабном мошенничестве с сертификацией автомобилей, продемонстрировали резкое падение на 38,3%, снизились продажи Mazda и Subaru, которые получают автомобили от Daihatsu. Toyota (включая Lexus) также показала плохие результаты: падение составило 13,8%, так что по сравнению с предыдущим годом снизились продажи пяти из восьми крупнейших автомобильных компаний.
Продажи новых автомобилей в 2024 году по производителям
|Продажи за год (рост или падение по сравеннию с предыдущим годом)
|Тойота (в т. ч. «Лексус»)
|1 441 652 (-13,8%)
|Судзуки
|721 785 (+10,9%)
|Хонда
|668 414 (+12,4%)
|Дайхацу
|366 635 (-38,3%)
|Ниссан
|475 569 (-1,1%)
|Мазда
|141 965 (-20,2%)
|Субару
|103 522 (-2,3%)
|Мицубиси
|119,480 (+15,2%)
|Все производители
|4 421 494 (-7.5%)
Создано Nippon.com на основе данных Японской ассоциации автомобильных дилеров и Японской ассоциации легковых автомобилей и мотоциклов
Фотография к заголовку: PIXTA
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