Иностранные студенты в Японии: рекордное количество в 2024 году, привлекательность обучения в Японии при низком курсе йены

По данным Японской организации по работе со студентами (JASSO), на 1 мая 2024 года число иностранных студентов в Японии составило 336 708 человек, что на 21% больше, чем в предыдущем году. Это самый высокий показатель за всю историю. В условиях низкого курса йены многие выбирают Японию в качестве места обучения за рубежом.

Число иностранных студентов постоянно растёт с 2013 года, и к 2019 году достигло уровня в 312 000 человек. Хотя оно резко упало в период пандемии COVID-19, с 2023 года оно вновь стало расти. Самую большую группу составляют иностранные студенты, обучающиеся в школах японского языка, их насчитывается 107 241 человек. В высших учебных заведениях обучалось 229 467 иностранных студентов, из которых 91 192 – в университетах (бакалавриат), колледжах и технических колледжах, 76 402 – в профессиональных училищах и 58 215 – в аспирантуре.

По регионам происхождения наибольшая доля иностранных студентов приходится на Азию – 92,5% (311 566 человек). Далее следует Европа (4,0%, 13 312 человек) и Северная Америка (1,3%, 4 516 человек).

По странам и территориям происхождения наибольшая доля приходится на Китай (36,7% , 123 485 человек), далее следуют Непал (19,2%, 64 816 человек), Вьетнам (12,0%, 40 323 человека), Мьянма (4,9%, 16 596 человек), Южная Корея (4,3%, 14 579 человек), Шри-Ланка (3,6%, 12 269 человек) и Тайвань (2,3%, 7655 человек). За последний год число иностранных студентов из Непала увеличилось более чем на 26 000 человек.

Среди иностранных студентов 55,3% мужчин и 44,6% женщин.

Наибольшее количество иностранных студентов обучается в Университете Васэда – 5562 студента. Далее следуют Токийский университет (4793 студента), Университет Рицумэйкан (3258 студентов), Киотский университет (2791 студент) и Азиатско-Тихоокеанский университет Рицумэйкан (2776 студентов).

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