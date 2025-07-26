25 лет назад была выпущена банкнота в 2000 йен: почти забыта на Хонсю и широко ходит на Окинаве

25 лет назад была выпущена банкнота в 2000 йен: почти забыта на Хонсю и широко ходит на ОкинавеОбщество Экономика Политика
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Банкнота достоинством 2000 йен, выпущенная в 2000 году
Прошло четверть века с тех пор, как 19 июля 2000 года в ознаменование 26-го саммита «Группы восьми» на Окинаве, состоявшегося в июле того же года, была выпущена банкнота достоинством 2000 йен. В Европе и США в обращении находятся банкноты с цифрой «2» в номинале – например, 20-долларовая купюра в США, 20-фунтовая купюра в Великобритании и купюра в 20 евро в ЕС. Однако в Японии в послевоенное время до этого такие монеты или банкноты не выпускались.
Хотя Министерство финансов и Банк Японии приняли ряд мер по популяризации купюр достоинством 2000 йен, всё равно очень мало банкоматов и торговых автоматов, способных принимать такие купюры, а количество банкнот в обращении резко сократилось с пикового значения около 510 миллионов в конце августа 2004 года. С того года новые банкноты не печатались, и в последние годы их количество колебалось на уровне чуть менее 100 миллионов, что составляет около 0,6% от всех банкнот. Они стали настолько редкими, что некоторые люди никогда их не встречали, и кое-кто даже не уверен, действительно ли ими ещё можно расплатиться.
Однако в префектуре Окинава ситуация совершенно иная. На купюре в 2000 йен изображены ворота Сюрэймон замка Сюри, символа префектуры Окинава, и для жителей Окинавы она имеет особое значение, поскольку связана с проходившим там саммитом. Банк Рюкю и Банк Окинавы установили на своих банкоматах кнопки «Отдавать приоритет купюрам в 2000 йен», поэтому купюры номиналом 2000 йен легко получить на руки.
На оборотной стороне банкноты в 2000 йен изображена сцена из «Повести о Гэндзи», а также портрет её автора, писательницы Мурасаки Сикибу, и всё больше туристов хотят приобрести эту купюру в качестве сувенира, олицетворяющего японскую культуру.
На лицевой стороне купюры в 2000 йен при наклоне вверх или вниз можно увидеть надпись «NIPPON». Эта купюра оснащена передовыми технологиями защиты от подделок, включая рельефные чернила, которыми написана цифра «2» шрифтом Брайля, что позволяет людям со слабым зрением распознавать её на ощупь.
Если вы попадёте на Окинаву, попробуйте достать такую купюру и рассмотреть поближе.
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Фотография к заголовку: Ворота Сюрэймон на лицевой стороне 2000-йеновой банкноты (© Jiji Press)
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